Honor Magic V5 - chuẩn mực mới của smartphone gập toàn diện

Thị trường smartphone gập đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Nhưng tại Việt Nam, nhiều người dùng vẫn còn dè dặt trước lo ngại về độ bền và trải nghiệm.

Chính “khoảng trống” này đã mở ra cơ hội khác biệt, giúp thị trường có thêm các sản phẩm đột phá như Honor Magic V5 - smartphone gập mỏng toàn diện.

Smartphone gập bùng nổ trên thị trường

Trong vài năm, smartphone gập vươn mình từ sản phẩm thử nghiệm trở thành một trong những phân khúc cao cấp phát triển nhanh nhất trên thị trường. Theo Mordor Intelligence, quy mô toàn cầu của dòng sản phẩm này ước đạt 31,3 tỷ USD vào năm 2025 và có thể cán mốc 118,87 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) hơn 30% trong giai đoạn 2025-2030. Động lực lựa chọn smartphone gập đa phần đến từ nhu cầu đa nhiệm, sự linh hoạt và thiết kế khác biệt mà các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống khó mang lại.

Tại Việt Nam, bức tranh thị trường có nhiều màu sắc riêng biệt. Điện thoại gập hiện chiếm 0,2-2% số lượng bán ra nhưng lại đóng góp đến 6,6% doanh thu tại một số hệ thống lớn, điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ nhưng cũng phản ánh sự dè dặt của người dùng về độ bền, dung lượng pin và trải nghiệm. Đáp lại trăn trở đó, Honor Magic V5 ra mắt như lời giải toàn diện: Mỏng nhưng vẫn mạnh mẽ, bền bỉ và thông minh, sẵn sàng đặt ra chuẩn mực mới cho kỷ nguyên smartphone gập tại Việt Nam.

Honor Magic V5 trở thành ứng cử viên sáng giá trên thị trường smartphone gập.

Kỷ nguyên gập toàn diện bắt đầu từ Honor Magic V5

Honor Magic V5 xoá bỏ định kiến “đẹp nhưng pin yếu” vốn gắn liền với smartphone gập. Với viên pin 5.820 mAh, lớn nhất phân khúc, kết hợp sạc nhanh 66 W có dây và 50 W không dây, sản phẩm mang đến trải nghiệm trọn vẹn suốt cả ngày cho công việc lẫn giải trí. Chính sự cân bằng giữa độ mỏng và sức mạnh pin giúp Honor Magic V5 khẳng định trụ cột đầu tiên của chuẩn mực “gập toàn diện” - mỏng nhưng bền sức mạnh.

Honor Magic V5 phá vỡ giới hạn giữa thiết kế và hiệu năng - độ mỏng đi đôi với sức mạnh.

Độ bền từng là “gót chân Achilles” của đa số điện thoại gập. Không ít người dùng e ngại bản lề, màn hình và khả năng chống chịu của máy. Với Honor Magic V5, Honor đặt ra chuẩn mực mới: Chống bụi, chống nước IP58/59, cơ chế tự phát hiện vật thể khi gập lại và bản lề gia cố chắc chắn.

Sản phẩm được Guinness công nhận là điện thoại gập bền nhất thế giới, có thể nâng thành công tổng cộng 104 kg, gồm chiếc tủ lạnh 84 kg và 20 kg tạ treo cố định ở phần giữa. Theo đó, người dùng có thể yên tâm đồng hành dài lâu.

Honor Magic V5 chứng minh smartphone gập có thể bền hơn.

Trong kỷ nguyên AI, smartphone gập chỉ đẹp và bền thì chưa đủ. Honor Magic V5 tiên phong tích hợp tính năng Phát hiện giả mạo AI - công nghệ phát hiện nội dung giả mạo đầu tiên trên một smartphone gập. Đây là bước đi táo bạo, cho thấy Honor không chỉ cạnh tranh bằng phần cứng, mà còn là tầm nhìn an toàn trong kỷ nguyên số.

Tính năng Phát hiện giả mạo AI được tích hợp trên Honor Magic V5 hỗ trợ bảo vệ người dùng trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, hệ điều hành được tối ưu: Đa nhiệm linh hoạt, chia đôi màn hình, kéo - thả ứng dụng mượt mà, biến Honor Magic V5 thành công cụ hữu ích cho cả công việc lẫn giải trí.

Chiếc điện thoại gập cũng được trang bị loạt tính năng AI phục vụ cuộc sống với hệ điều hành MagicOS 9.0.1 và sự hỗ trợ của Gemini, tích hợp sâu vào thiết bị. Trong công việc và giao tiếp, Chỉnh sửa ngữ pháp AI và Ghi chú AI hỗ trợ soạn thảo, tổng hợp thông tin nhanh chóng. Trong sáng tạo, máy có tính năng hỗ trợ nhiếp ảnh như Siêu zoom AI, Xóa ảnh phản chiếu AI, Xóa vật thể AI...

Mỏng - bền - thông minh: Điều tạo nên chuẩn mực mới cho smartphone gập

Ba trụ cột: Mỏng nhưng mạnh mẽ - mỏng nhưng bền bỉ - mỏng nhưng thông minh, đang góp phần định nghĩa chuẩn mực mới cho smartphone gập. Với Honor Magic V5, người dùng không phải đánh đổi giữa thiết kế, pin, độ bền hay trải nghiệm thực tế. Tất cả hội tụ trong thiết bị duy nhất. Ngoài ra, sản phẩm cũng giữ lại lớp màng hỗ trợ bút cảm ứng, cho thấy hãng không “đánh đổi” trong cuộc đua về độ mỏng.

Tech reviewer Vinh Vật Vờ đánh giá: “Honor Magic V5 dễ khiến người ta bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Nhìn nó mỏng manh, đẹp và giống chiếc smartphone thông thường, nhưng bên trong lại chứa viên pin dung lượng lớn, cho thời gian sử dụng thoải mái. Màn hình của máy có khả năng hiển thị ngoài trời nắng rất dễ chịu, đi kèm hệ thống camera xuất sắc và khả năng đa nhiệm ấn tượng”.

Honor Magic V5 khẳng định chuẩn mực mới cho kỷ nguyên smartphone gập.

Trong bối cảnh thị trường gập toàn cầu tăng trưởng CAGR 30,59% và Việt Nam còn ở giai đoạn khởi đầu, Magic V5 xuất hiện như lời đáp trọn vẹn cho kỳ vọng của người dùng. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại, mà trở thành tuyên ngôn công nghệ: Mạnh mẽ, bền bỉ và thông minh, đánh dấu chuẩn mực mới cho kỷ nguyên smartphone gập.