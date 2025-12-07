Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Google sắp không còn là mặc định

  • Chủ nhật, 7/12/2025 09:51 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Một thẩm phán đã đồng ý với Bộ Tư pháp Mỹ về quyền trái phép trong thị trường tìm kiếm trực tuyến, yêu cầu Google đàm phán lại hàng năm với các hợp đồng.

Google chiếm gần hết thị phần tìm kiếm trực tuyến. Ảnh: Bloomberg.

Theo phán quyết của một thẩm phán liên bang, Google có khả năng mất đi vị trí mặc định cho công cụ tìm kiếm hoặc trí tuệ nhân tạo của mình trên smartphone và các thiết bị khác. Alphabet, công ty mẹ của hãng, sẽ phải đàm phán lại hàng năm bất kỳ hợp đồng nào liên quan.

Trước đó, bộ Tư pháp Mỹ tuyên Google độc quyền trái phép trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Theo Bloomberg, thẩm phát Amit Mehta tại Washington vừa qua đã đứng về phía cơ quan trên.

Phán quyết cuối cùng vẫn cho phép Google cung cấp sản phẩm cho Apple để sử dụng trên iPhone và tiếp tục trả tiền cho các hãng sản xuất thiết bị điện tử như Samsung để đặt làm mặc định. Tuy nhiên, thẩm phán yêu cầu những hợp đồng đó phải được đàm phán lại mỗi năm.

Thẩm phán cho biết cả hai bên đều đồng ý với việc hợp đồng mặc định chỉ được kéo dài tối đa một năm. Việc này sẽ tạo cơ hội cho đối thủ, đặc biệt là những công ty trong lĩnh vực AI tạo sinh đang phát triển mạnh, cạnh tranh cho các vị trí mặc định quan trọng.

Sau phiên tòa kéo dài 10 tuần, Mehta kết luận vào tháng 8/2024 rằng Google đã độc quyền trái phép trong thị trường tìm kiếm trực tuyến và quảng cáo tìm kiếm. Sau đó, ông tổ chức một phiên tòa thứ hai vào đầu năm 2025 để xem xét yêu cầu của Bộ Tư pháp rằng Google phải buộc bán đi trình duyệt web Chrome nổi tiếng của mình.

Mehta đã bác bỏ yêu cầu đó và thay vào đó phán quyết vào tháng 9/2025 rằng Google phải chia sẻ một phần dữ liệu làm nền tảng cho kết quả tìm kiếm của mình với các đối thủ. Quyết định đưa gần nhất ngày 5/12 mở rộng phán quyết này, nêu rõ các trường hợp và người cụ thể mà công ty phải chia sẻ cùng.

Trong phán quyết tháng 9, Mehta cho rằng Google không còn được phép trả tiền cho các công ty để họ độc quyền sử dụng công cụ tìm kiếm, trình duyệt Chrome hoặc cửa hàng Google Play. Tuy nhiên, ông từ chối cấm hoàn toàn mọi hình thức thanh toán. Phán quyết đó kết hợp một phần đề xuất từ Google và Bộ Tư pháp, dẫn đến việc ông phải đưa ra một phán quyết thứ hai để làm rõ các thuật ngữ kỹ thuật trong quyết định đầu tiên.

Google cho biết họ dự định kháng cáo phán quyết ban đầu của Mehta, trong đó cho rằng các hợp đồng yêu cầu những công ty như Apple và Samsung đặt công cụ tìm kiếm của Google làm mặc định trên trình duyệt và điện thoại đã vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ. Bộ Tư pháp cũng có thể tìm cách kháng cáo quyết định về biện pháp khắc phục của Mehta.

Theo dữ liệu của Statista năm 2025, Google nắm gần 80% thị phàn tìm kiếm trên máy tính bàn, và khoảng 90% trên toàn bộ các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng,... Với độ bao phủ trên, nhiều website, doanh nghiệp hay quảng cáo số đều phụ thuộc vào Google để tiếp cận người dùng.

Đối thủ lớn nhất của ChatGPT

Mô hình AI mới nhất của Google cải thiện khả năng lập luận, tư duy và tạo mã tốt hơn, song chừng đó chưa đủ để Gemini 3 trở thành chatbot hoàn hảo.

24 giờ trước

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Nhật Tường

độc quyền tìm kiếm Google iPhone Google Bộ tư pháp Chrome

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

Đọc tiếp

Dau hieu dang lo ngai cua ChatGPT hinh anh

Dấu hiệu đáng lo ngại của ChatGPT

11:13 1/12/2025 11:13 1/12/2025

0

ChatGPT của OpenAI đứng trước nhiều thách thức nội tại và cạnh tranh gay gắt, trong khi các đối thủ như Google đang vươn lên mạnh mẽ với những bước tiến vượt kỳ vọng.

Dong thai nguy hiem cua Google hinh anh

Động thái nguy hiểm của Google

08:28 4/12/2025 08:28 4/12/2025

0

Bản cập nhật mới trên các dòng Android có thể cho phép quản lý xem các tin nhắn của nhân viên trong môi trường doanh nghiệp, dù có mã hoá đầu-cuối.

Trump Mobile bi che nhao hinh anh

Trump Mobile bị chế nhạo

2 giờ trước 08:17 7/12/2025

0

Trump Mobile khó thuyết phục người dùng chọn các mẫu iPhone và Galaxy tân trang, vì mức giá cao và thiếu hấp dẫn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý