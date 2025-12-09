Elon Musk xác nhận bạn gái

Elon Musk tiếp tục tạo tranh luận khi hé lộ thông tin mới về đời sống gia đình, cho thấy cách ông nhìn nhận vấn đề về con cái.

Elon Musk xác nhận có 12 người con. Ảnh: Bloomberg.

Elon Musk gần đây gây chú ý khi tiết lộ thông tin liên quan đến đời sống gia đình trong một podcast. Tỷ phú gốc Nam Phi cho biết ông và Shivon Zilis, Giám đốc vận hành cấp cao tại Neuralink, có chung ba người con, nâng tổng số con mà Musk công khai lên 12. Trước đó, thông tin 2 người có cặp song sinh vào năm 2021 đã được Reuters công bố dựa trên hồ sơ tòa án.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Musk nhắc đến Zilis như "bạn gái”, gián tiếp xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa cả hai. Đây là lần đầu ông nói rõ về chuyện riêng tư với nữ giám đốc công nghệ.

"Bạn gái Shivon của tôi có dòng máu lai Ấn Độ", Musk chia sẻ trong podcast WTF? của Nikhil Kamath. Ông cũng tiết lộ một trong những người con của mình và Zilis có tên đệm Shekhar, đặt theo nhà khoa học vũ trụ gốc Ấn Độ từng đạt giải Nobel, ông Subrahmanyan Chandrasekhar.

Đến nay, Musk và Zilis đã có 4 con, gồm một cặp song sinh nam, con gái Arcadia và con trai Seldon Lycurgus

Shivon Zilis là gương mặt quen thuộc trong giới AI. Bà tốt nghiệp Đại học Yale, từng làm việc tại IBM Research và OpenAI trước khi gia nhập Neuralink, công ty phát triển chip cấy não do CEO Tesla đồng sáng lập. Mẹ của Musk từng công khai dành lời khen cho Zilis trên mạng xã hội, gọi bà là người thông minh và độc lập.

Việc Musk tiếp tục mở rộng quy mô gia đình không còn là chủ đề xa lạ đối với dư luận. Trong nhiều phát biểu, ông cho rằng tỷ lệ sinh giảm là “nguy cơ lớn nhất đối với văn minh nhân loại”. Tỷ phú 53 tuổi nhiều lần tuyên bố việc có nhiều con là điều ông coi trọng và sẵn sàng làm gương.

Elon Musk và Shivon Zilis bên cặp song sinh năm 2021. Ảnh: X/Shivon Zilis.

Tuy vậy, các chi tiết liên quan đến phương pháp hỗ trợ sinh sản, lựa chọn giới tính hay số lượng con chưa được công khai đều không được xác thực. Một số thông tin lan truyền trên mạng cho rằng Musk có “hơn 14 con” và “dùng kỹ thuật chọn phôi”, song chưa có tài liệu chính thức xác nhận về vấn đề này.

Theo dữ liệu được công bố bởi nhiều hãng tin lớn, Musk hiện có con với 3 phụ nữ gồm người vợ đầu tiên Justine Musk, ca sĩ Grimes và Shivon Zilis. Con cái của họ có độ tuổi trải dài từ sơ sinh đến đầu 20.

Bên cạnh những chia sẻ về quan điểm sinh nở, cuộc sống của Musk vẫn gây tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng ông có quyền theo đuổi lựa chọn cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh vị tỷ phú nhấn mạnh lo ngại về tương lai dân số toàn cầu. Ngược lại, nhiều người chỉ ra sự đối lập khi Musk kêu gọi sinh nhiều con trong khi các công ty do ông điều hành, như Tesla hay X từng tiến hành cắt giảm nhân sự quy mô lớn.

Dù những câu chuyện xung quanh gia đình Musk tiếp tục tạo sức hút, phần lớn thông tin trong thời gian gần đây đến từ chính chia sẻ của ông.