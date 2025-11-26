Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thay đổi của Elon Musk bóc trần loạt dự án tiền số

  • Thứ tư, 26/11/2025 16:52 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chức năng công khai vị trí người dùng của mạng xã hội X khiến cộng đồng tiền số chia rẽ. Nhiều dự án bất ngờ bị phát hiện đặt tài khoản ở Việt Nam.

X dậy sóng sau khi chức năng công khai hồ sơ người dùng xuất hiện. Ảnh: Bein Crypto.

Ngày 21/11, mạng xã hội X của Elon Musk triển khai tính năng mới cho hồ sơ người dùng. Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết tài khoản gồm nơi đăng ký, số lần đổi tên và cách họ đăng nhập. Mục đích cập nhật này nhằm giảm thiểu tài khoản ảo, được vận hành bởi AI. Bằng những thông tin minh bạch, X cho người dùng phương án để kiểm tra tài khoản khả nghi.

Tính năng mới vừa xuất hiện đã tạo ra cơn bão tranh cãi ở cộng đồng tiền số, vốn sử dụng mạng xã hội nói trên như kênh truyền thông chính. Với tính phi tập trung, ẩn danh của loại hình này, thông tin nền tảng cung cấp khiến loạt dự án bị “bóc trần”.

Nhiều tổ chức blockchain quảng cáo là nền tảng toàn cầu, sở hữu đội lập trình viên, cố vấn ở phương Tây. Tuy nhiên X cho thấy vị trí của tài khoản là Việt Nam.

Ví dụ với WeFi, một dự án tiền số nổi tiếng, được biết đến thông qua danh tiếng của Reeve Collins, người đồng sáng lập Tether. Thành viên sáng lập còn có hàng loạt nhân vật danh tiếng, có kinh nghiệm ở Exflow, Wise hay Ngân hàng Quốc gia Abu Dhabi. Tuy nhiên, X cho thấy tài khoản của dự án này được đặt Việt Nam.

Dữ liệu này làm dấy lên nghi ngại về tính minh bạch khi không có người Việt nào được giới thiệu trong đội ngũ dẫn dắt.

vi tri tai khoan X anh 1vi tri tai khoan X anh 2

Nhiều dự án công bố đội ngũ phương Tây, được phát hiện có tài khoản X ở Việt Nam.

Tương tự với GAIB AI, dự án tiền số xây dựng dựa trên việc đầu tư xây dựng máy chủ GPU tính toán trí tuệ nhân tạo, chia sẻ lợi nhuận. Nó cũng được phát hiện vị trí tài khoản đặt tại Việt Nam, trong khi trong tin giới thiệu không liên quan đến lập trình viên trong nước.

Thực tế, những dự án tiền số, blockchain xây dựng bởi đội ngũ người Việt không hiếm. Nhiều nền tảng nổi tiếng, từng đạt vốn hóa tỷ USD như Sky Mavis, NinetyEight, KyberNetwork… cũng có sự tham gia của nhà phát triển trong nước. Vấn đề khiến cộng đồng quan tâm là sự thiếu minh bạch, khi tài khoản X đặt tại Việt Nam, đội ngũ lại che giấu thông tin.

Tuy nhiên, thông tin mà mạng xã hội cung cấp có thể không phản ánh đúng trụ sở thực tế của các dự án tiền số. Trong phần mô tả, X cho biết quốc gia hoặc khu vực mà tài khoản đang hoạt động bị ảnh hưởng bởi việc di chuyển gần đây hoặc việc thay đổi địa điểm tạm thời. Do đó, dữ liệu này có thể không chính xác và có thể thay đổi định kỳ.

Ngoài ra, với yếu tố phi tập trung của blockchain, đội ngũ phát triển dự án có thể làm việc trực tuyến xuyên quốc gia.

Sau khi được ra mắt, tính năng công khai thông tin tài khoản X nhanh chóng khiến cộng đồng đầu tư tiền số chia rẽ. Với nhiều người, đây là công cụ để kiểm tra tài khoản, dự án khả nghi. Tuy nhiên, số khác cho rằng nó dẫn đến những cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, định kiến xuất xứ. Một số nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực này còn lo ngại thông tin vị trí có thể gây nguy hiểm cho họ, bởi những vụ tấn công để đánh cắp tiền số.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

Hùng Phi

vị trí tài khoản X Elon Musk Tiền mã hóa Phi tập trung Wise Tether Sky Mavis Khả nghi

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

