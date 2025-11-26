Cú bắt tay gây chấn động ngành AI

Meta đang đàm phán để chi hàng tỷ USD cho chip AI của Google. Cú bắt tay giữa hai ông lớn này được cho là động thái thách thức sự thống trị trên thị trường của Nvidia.

Meta đang đàm phán chi hàng tỷ USD để dùng bộ xử lý Tensor (TPU) của Google trong các trung tâm dữ liệu vào năm 2027. Ảnh: Bloomberg.

TheoThe Information, Meta, công ty mẹ Facebook đang đàm phán để chi hàng tỷ USD mua chip AI từ Google.

Cụ thể, Meta muốn dùng bộ xử lý Tensor (TPU) của Google trong các trung tâm dữ liệu vào năm 2027. Ngoài ra, công ty mẹ Facebook cũng có thể thuê chip từ mảng đám mây của Google vào năm 2026.

Giới chuyên môn nhận định thỏa thuận này là minh chứng cho thấy TPU đang nổi lên như một sự thay thế khả thi cho chip của Nvidia, vốn đang là "tiêu chuẩn vàng" của ngành công nghệ.

“Đây là một sự xác nhận thực sự mạnh mẽ cho TPU. Rất nhiều người đã nghĩ về nó, và có lẽ bây giờ còn có nhiều công ty hơn nữa đang cân nhắc”, nhà phân tích Jay Goldberg của Seaport nhận định.

Từ năm 2015, Google sử dụng TPU để đào tạo và triển khai mô hình AI. Đến tháng 5/2024, Google công bố phiên bản thứ 6 của Tensor mang tên Trillium, dùng để phát triển mô hình Gemini và Imagen.

Mặc dù công nghệ có vẻ giống nhau, có những khác biệt quan trọng giữa GPU và TPU. Cụ thể, so với GPU, TPU sở hữu hiệu suất vượt trội về phép tính tensor, một định dạng đặc biệt của Google tổng quát hơn so với ma trận thông thường dành riêng cho AI.

Điều này giúp TPU có hiệu suất tốt hơn khi đào tạo và suy luận hệ thống AI và máy học hơn là công nghệ của GPU. Mặc dù không có tính linh hoạt bằng, TPU lại tiết kiệm năng lượng, có độ trễ thấp hơn và hiệu suất chi phí vượt trội trên hệ thống điện toán đám mây.