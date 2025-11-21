Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nvidia vừa đập tan nghi ngờ về 'bong bóng AI'

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:53 (GMT+7)
Đối mặt với những lo ngại về việc mức tăng trưởng chiêu quá nóng, báo cáo tài chính mới nhất của Nvidia vẫn cho thấy doanh thu vượt kỳ vọng, với lợi nhuận ròng tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Chip Blackwell cao cấp của Nvidia đã được bán hết. Ảnh: Xuân Sang.

Nvidia, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất toàn cầu, đập tan nghi ngờ về "bong bóng AI" khi báo cáo tài chính mới nhất vẫn cho thấy doanh thu vượt kỳ vọng.

Cụ thể, tính đến quý 3 (kết thúc ngày 26/10), doanh thu của Nvidia đạt 57 tỷ USD, dễ dàng vượt qua mức kỳ vọng 54,9 tỷ USD của Phố Wall. Lợi nhuận ròng công ty đạt mức tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, và biên lợi nhuận gộp giữ vững ở mức cao là 73,4%.

Quan trọng hơn, kỳ vọng cho quý tiếp theo của gã khổng lồ công nghệ này vẫn ở mức cao. Theo đó, Nvidia dự kiến doanh thu quý tài chính thứ 4 sẽ đạt 65 tỷ USD, vượt xa mức dự báo trung bình 61,66 tỷ USD của các nhà phân tích.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả ở quy mô khổng lồ như hiện tại, động cơ tăng trưởng của Nvidia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đối mặt với những lo ngại về việc chi tiêu vốn "quá nóng", CEO Jensen Huang đã đáp trả bằng cách khẳng định dòng chip Blackwell tiên tiến nhất của hãng đã cháy hàng. "Doanh số Blackwell đơn giản là bùng nổ. Toàn bộ GPU đám mây đã bán hết sạch".

Mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu vẫn là "cỗ máy in tiền" chủ lực với Nvidia. Doanh thu mảng này đạt 51,2 tỷ USD, tăng 66%, vượt xa kỳ vọng 49,09 tỷ USD từ giới phân tích. Trong đó, doanh thu chip tính toán đạt 43 tỷ USD, với động lực chính là chip H100, H200 và thế hệ chip mới Blackwell.

"Trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI trị giá 3.000 hoặc 4.000 tỷ USD mỗi năm trong tương lai, Nvidia sẽ là lựa chọn hàng đầu", bà Colette Kress, Giám đốc tài chính Nvidia tuyên bố đầy tham vọng.

Trước đó, CEO Jensen Huang đã dự báo hạ tầng AI toàn cầu sẽ đạt giá trị 3.000-4.000 tỷ USD vào cuối thập kỷ này.

Trong đó, Nvidia có thể chiếm tới khoảng 70% tổng chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung vào AI trị giá 50 tỷ USD.

Đây được xem là "mục tiêu hợp lý" trong 5 năm tới khi xét đến mức chi tiêu khổng lồ mà các hyperscaler (Microsoft, Google, Meta, Amazon) đang thực hiện.

