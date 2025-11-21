Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
K+ chỉ bán thuê bao đến hết năm nay

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:00 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Thời gian các gói dịch vụ của truyền hình K+ ngày càng rút ngắn. Hoạt động kinh doanh từ đơn vị này dần thu gọn ở Việt Nam.

App K+ trên điện thoại

Ngày 20/11, khi người dùng ứng dụng K+ truy cập để gia hạn dịch vụ, đơn vị chỉ còn cung cấp gói trọn vẹn để xem chương trình. Tuy nhiên, số lượng lựa chọn bị thu hẹp đáng kể. Nhà đài này chỉ đưa ra hai phương án, khách hàng gia hạn theo tháng hoặc xem đến tối đa ngày 31/12. Như vậy, lựa chọn lâu nhất mà K+ cung cấp là hết năm nay. Tương lai của công ty truyền hình sau thời điểm này vẫn còn bỏ ngỏ.

Trong khi đó, người dùng cũng gặp khó khăn khi mua mới gói K+ trên dịch vụ OTT. 3 phương án mà ứng dụng cung cấp hiện chỉ có tùy chọn 1 tháng. Tuy nhiên, khách mới khi chọn đều được báo không khả dụng.

K+ dong cua anh 1

Dịch vụ chỉ được cung cấp đến tối đa là ngày 31/12. Ảnh: K+.

Trước đó, hãng ra thông báo bất ngờ về hệ thống cửa hàng và phân phối các gói đầu thu vệ tinh, TV Box. “Từ 1/10, chúng tôi sẽ dừng hoạt động bán hàng, gia hạn thuê bao và bảo hành thiết bị tại các cửa hàng K+ (K+ Store)”, nhà đài cho biết. Danh sách đính kèm gồm 12 điểm tại các địa phương trên cả nước.

Đây gần như là toàn bộ điểm bán dạng “store” lớn của K+ hiện tại. Trong khi đó, website của nhà đài vẫn cập nhật đại lý phối hợp phân phối thuê bao, đa số là cửa hàng điện máy. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những đối tác này bán gì khi gói DTH, TV Box của K+ cũng đã không còn.

Từ đầu tháng 10, nhà đài cũng dừng bán mới toàn bộ gói sử dụng đầu thu vệ tinh (DTH) và đầu thu Internet (TV Box). Truyền hình K+ chỉ bán mới phần dịch vụ OTT qua ứng dụng di động, website máy tính. Đồng thời, họ duy trì việc gia hạn thuê bao dịch vụ đã cung cấp. Ban đầu, công ty bán các gói 1 năm, 6 tháng, 3 tháng và 1 tháng. Tuy nhiên, càng đến gần mốc 31/12, thời hạn tối đa càng rút ngắn.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.

Với tương lai bất định từ phía K+, người dùng đơn vị này và khán giả quan tâm thể thao lo lắng về kênh xem bóng đá Ngoại hạng Anh có bản quyền.

