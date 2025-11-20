Apple bất ngờ hợp tác với G-Dragon

Một đoạn video ghi lại hình ảnh biển quảng cáo được cho là màn hợp tác giữa Apple và "ông hoàng K-pop" G-Dragon đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Logo album Übermensch và nhãn dán đặc trưng từ thương hiệu thời trang PEACEMINUSONE của G-Dragon xuất hiện trên biển quảng cáo iPhone 17 Pro. Ảnh: Instagram.

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ và giới yêu công nghệ đã bất ngờ trước một bài đăng trên mạng xã hội với tiêu đề đề cập đến sự hợp tác giữa Apple và ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon. Cụ thể, tài khoản Instagram có tên "eyopkr" đã đăng tải video quay lại một biển quảng cáo ngoài trời với những chi tiết lạ mắt.

Trong đoạn video, phía trên tấm biển quảng cáo cho dòng sản phẩm iPhone 17 Pro, người xem có thể dễ dàng nhận thấy dòng chữ Übermensch - tên album mới nhất của G-Dragon. Đáng chú ý, các nhãn dán hình hoa cúc khuyết cánh đặc trưng từ thương hiệu thời trang PEACEMINUSONE của nam nghệ sĩ cũng được dán tràn ngập khắp màn hình chiếc điện thoại trong hình ảnh quảng cáo.

Hiện tại, vẫn chưa rõ đoạn video quay lại biển quảng cáo nói trên được ghi hình tại địa điểm nào. Ngoài hình ảnh từ video này, chưa có bất kỳ thông tin chính thức hay thông cáo báo chí nào từ phía Apple cũng như đại diện của G-Dragon xác nhận về màn hợp tác "động trời" này.

Trước những hình ảnh rò rỉ này, cộng đồng người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào một bước tiến xa hơn trong mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Nhiều giả thuyết được đặt ra rằng đây có thể là tín hiệu cho sự ra đời của một phiên bản iPhone 17 "G-Dragon" giới hạn (Limited Edition).



Người hâm mộ đang mong chờ một phiên bản iPhone 17 "G-Dragon" giới hạn. Ảnh: Instagram.

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật, việc G-Dragon để lại dấu ấn thiết kế riêng hoặc các phụ kiện tùy biến đi kèm trên dòng sản phẩm flagship của Apple được dự đoán sẽ tạo nên một cơn sốt lớn trên toàn cầu nếu trở thành hiện thực.

Một sản phẩm từ sự hợp tác giữa G-Dragon và Apple không phải là không có cơ sở. Trước đó, sự hợp tác giữa hai bên chủ yếu tập trung vào các hoạt động tiếp thị trên nền tảng Apple Music.

Cụ thể là việc phát hành đĩa cứng cho album phòng thu thứ 3 của G-Dragon, mang tên Übermensch (ra mắt đầu năm 2025). Theo đó, Apple đã triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho người hâm mộ đặt mua album thông qua hệ thống cửa hàng đối tác của Apple Music.

Khách hàng khi mua album qua kênh này sẽ nhận được thẻ ảnh "Apple Music POB" (Pre-order Benefit) độc quyền. Đây là những món đồ sưu tầm phiên bản giới hạn, đang được các nhà sưu tập và cộng đồng người hâm mộ săn đón nồng nhiệt.

Đáng chú ý, việc Apple mở rộng hợp tác sang lĩnh vực thời trang không phải là điều mới mẻ. Gần đây nhất, gã khổng lồ công nghệ đã bắt tay với nhà mốt danh tiếng Nhật Bản Issey Miyake để cho ra mắt sản phẩm iPhone Pocket - túi đựng iPhone đeo chéo.

Món phụ kiện đặc biệt này, dù có mức giá khá cao (lên đến 230 USD ) và gây ra nhiều tranh cãi, đã nhanh chóng "cháy hàng" tại các cửa hàng Apple Store.

Việc xuất hiện biển quảng cáo iPhone 17 Pro gắn liền với thương hiệu cá nhân của G-Dragon đang mở ra kỳ vọng về việc mở rộng phạm vi hợp tác từ mảng dịch vụ (Apple Music) sang mảng phần cứng trong tương lai gần.