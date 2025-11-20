Pi Network ngược dòng tăng mạnh

Đồng tiền số của dự án đào coin trên điện thoại tăng khoảng 10%, trong khi Bitcoin và các token khác giảm sâu.

Pi Network tăng giá nhưng vẫn sụt 90% so với đỉnh. Ảnh: CoinGape.

Toàn ngành tiền số chìm trong sắc đỏ khi Bitcoin giảm sâu những ngày qua. Phần lớn altcoin trong nhóm đầu cũng không thoát khỏi xu hướng nói trên, đi xuống về mặt giá trị. Giữa tình hình đó, Pi Network bỗng nhiên tăng mạnh đến hơn 10% trong thời gian ngắn. Diễn biến giá cho thấy phản ứng bất thường, không theo quy luật của đồng tiền số vốn mang nhiều nghi vấn về tính minh bạch và tổng cung lưu hành.

Cụ thể, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, Pi Network đang được giao dịch quanh mốc 0,24 USD , cao hơn khoảng 7% so với 24 giờ trước đó. Tính trên phạm vi một tháng, loại tài sản này lên giá 21%. Điều này diễn ra trong giai đoạn thị trường “đỏ lửa”. Bitcoin giảm 11% trong 7 ngày gần nhất. Những dự án ở dưới cũng sụt giá với biên độ lớn hơn. Ví dụ, ETH mất 14%, XRP giảm 16%. SOL, TRON hay DOGE cũng không thoát khỏi cảnh tương tự.

Giá Pi Network bất ngờ ngược dòng thị trường trong ngày 20/11. Ảnh: CCM.

Dự án Pi Network không có nhiều hoạt động trước nhịp lên giá bất thường này. Tin tốt duy nhất là việc đội phát triển tuyên bố sách Trắng (whitepaper) tuân thủ quy định lưu ký từ Ủy ban châu Âu.

Thực tế, tổng cung lưu hành của loại tiền số vẫn là bí ẩn lớn. 8,31 tỷ trên 100 tỷ coin được công bố đã khai thác thành công. Tuy nhiên, lượng nắm giữ thực tế bởi người dùng, số có thể giao dịch mà không bị khóa trên mạng lưới vẫn nằm ngoài vùng minh bạch. Theo các nền tảng phân tích, mỗi tháng có hàng chục đến trăm triệu Pi được mở khóa. Lượng này ngày càng tăng trong khi tính ứng dụng thực tế không có, tạo áp lực bán, khiến giá liên tục giảm.

Việc tăng khoảng 10% trong ngắn hạn không cứu nổi dự án. So với mốc lúc lên sàn, Pi Network đã mất đến hơn 90% giá trị.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuỗi khối PiScan, Việt Nam hiện có 163 nút mạng của Pi Network, chiếm gần 49% trong tổng số 334 điểm xử lý toàn cầu. Phần lớn các nút này phân bố tại miền Bắc với 75 máy, tiếp đến là miền Nam 54 và miền Trung 34.

Số lượng nút tại Việt Nam vượt xa nhiều khu vực có cộng đồng đào Pi lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc hay châu Âu. Điều này cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ của người dùng trong nước, song đặt ra lo ngại về sự tập trung quyền kiểm soát theo khu vực địa lý.

Hiện Pi Network chỉ có 2 máy xác thực giao dịch trên toàn cầu, đều do đội ngũ phát triển quản lý, khiến tính phi tập trung của mạng lưới tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Cơ quan chức năng trong nước cũng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ lừa đảo, thiệt hại khi bỏ tiền vào loại tài sản này.