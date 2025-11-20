Elon Musk: 'Tiền sẽ không còn quan trọng'

Trong tương lai giả định của Elon Musk, tiền tệ hay nghèo đói đều sẽ không tồn tại. Con người cũng có thể tuỳ chọn làm việc hoặc không nhờ tác động của AI.

Elon Musk tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út. Ảnh: Reuters.

Theo dự đoán của Elon Musk, con người sẽ không cần công việc hay tiền bạc, và sẽ không còn nghèo đói. Tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi Arabia ngày 17/11, nơi Musk tham gia một phiên thảo luận cùng CEO Nvidia Jensen Huang, ông nói rằng tiền bạc sẽ “hết thời” nhờ vào AI.

“Vẫn sẽ có những giới hạn về tài nguyên như điện và vật chất. Nhưng tôi nghĩ đến một thời điểm nào đó, tiền tệ sẽ trở nên vô nghĩa”, Musk nói.

Điều này được liên hệ từ các tác phẩm của nhà văn khoa học viễn tưởng Iain Banks, người đã viết loạt truyện Culture từ năm 1987 đến 2012. Musk nói rằng những cuốn sách này giúp “hình dung phần nào một tương lai tích cực có AI sẽ trông ra sao”.

Musk cũng nhắc đến việc con người có thể tuỳ chọn giữa việc lao động hoặc không, giống như chơi thể thao hoặc trò chơi điện tử. Tương lai trong tưởng tượng của vị tỷ phú cũng tương đồng với việc làm vườn.

“Tự trồng rau trong sân sau khó hơn nhiều, nhưng vẫn có người làm vì họ thích trồng rau. Công việc sau này cũng sẽ mang tính tùy chọn như vậy”, Musk giải thích.

Trong vài tháng qua, Musk đã nhiều lần nói về tầm nhìn của mình về một tương lai với AI. Chia sẻ gần đây trong một cuộc họp các nhà đầu tư, điều này bao gồm cả việc xoá bỏ nghèo đói.

“Từ lâu người ta vẫn nói về việc xóa bỏ đói nghèo, mang đến cho mọi người dịch vụ y tế tuyệt vời. Thực ra chỉ có một cách để làm điều đó, nhờ vào robot Optimus”, Musk nói tại sự kiện dành cho cổ đông trên.

Ông nói với người dẫn chương trình Joe Rogan hồi tháng 10 rằng khi AI và robot, như Optimus của Tesla, loại bỏ toàn bộ công việc và tiền bạc, chính phủ nên phát cho người dân một khoản thu nhập phổ quát. Tuy nhiên, khoản tiền này không nằm ở mức cơ bản mà sẽ cao từ đầu.

Trong viễn cảnh đó, mọi người có thể sở hữu bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào họ muốn. Tuy nhiên, CEO của Tesla dự đoán sẽ có rất nhiều sang chấn và xáo trộn trên hành trình đi đến đó.

Cũng tại sự kiện, CEO Nvidia nhận xét rằng công việc của mọi người sẽ khác đi do tác động của AI. “Trong ngắn hạn, tôi cho rằng có mọi bằng chứng cho thấy chúng ta sẽ năng suất hơn, nhưng đồng thời cũng bận rộn hơn”, ông nói.

JPMorgan ước tính rằng 15% công việc sẽ bị thay thế bởi AI trong 20 năm tới, tương ứng với mức tăng tiềm năng 7.000 tỷ USD vào GDP. Báo cáo của ngân hàng cũng lưu ý rằng công nghệ có thể tạo ra những công việc mới con người hiện vẫn chưa thể hình dung.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh xAI của Musk và Humain, công ty được chính phủ Saudi Arabia, hỗ rtojw đang cùng xây dựng một trung tâm dữ liệu 500 MW sử dụng chip của Nvidia, trong nỗ lực phát triển một số hạ tầng lớn nhất thế giới tại khu vực này. Theo NYT, Mỹ dường như đã đạt được thỏa thuận với nước Trung Đông trên về việc mua chất bán dẫn do họ sản xuất.