Tầm nhìn của Elon Musk sau gói thưởng 1.000 tỷ USD

Trong cuộc họp với các cổ đông, vị CEO của Tesla chia sẻ tầm nhìn đầy tích cực về tương lai của robot hình người với đời sống con người.

Elon Musk lạc quan về tương lai của robot. Ảnh: Reuters.

Elon Musk từng dự đoán rằng robot Optimus của Tesla sẽ trở thành một lực lượng mang lại lợi ích kinh tế. Về lâu dài, chúng có thể khiến phần lớn nhu cầu về lao động con người không còn cần thiết. Tuy nhiên, ông còn có một tầm nhìn lớn hơn dành cho dòng robot này khi muốn chúng trở thành công cụ thay đổi nền kinh tế.

Trong cuộc họp cổ đông ngày 6/11, ông liên tục khẳng định Optimus sẽ thực sự xoá bỏ nghèo đói. “Mọi người thường nói về việc xoá đói giảm nghèo, cung cấp dịch vụ y tế tốt cho toàn dân. Chỉ có một cách để làm được điều đó, thông qua robot Optimus”, Musk nói.

Các cổ đông của Tesla trước đó đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk. Vị CEO sẽ có thể nhận được số cổ phiếu như trên nếu Tesla đạt được một loạt mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm việc bán ra một triệu robot Optimus trong thập kỷ tới.

Musk cũng cho biết tại cuộc họp rằng Optimus sẽ thay đổi cuộc sống của những tù nhân. Thay vì phải giam giữ về mặt thể chất, Optimus có thể đi theo và ngăn người đó tiếp tục phạm tội.

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh quý III của Tesla, Musk chia sẻ về kế hoạch xây dựng thế giới của sự thịnh vượng bền vững, với Optimus đóng vai trò tiên phong. Ông dự đoán mỗi robot Optimus sẽ có năng suất gấp 5 lần một con người mỗi năm, vì chúng có thể hoạt động liên tục 24/7, từ đó giúp xã hội phát triển gấp 10, thậm chí 100 lần.

“AI có giới hạn nhất định trong việc nâng cao năng suất của con người, nhưng gần như xoá bỏ hoàn toàn khi trong hình dạng con người”, Musk nói. Ông cũng từng mô tả tương lai robot sẽ thay đổi nền kinh tế trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Joe Rogan.

Theo ông, con người có thể tuỳ chọn làm việc hay không với sự hiện diện của những robot như Optimus. “Trong một kịch bản tích cực, chúng ta sẽ có mức thu nhập cao phổ quát. Ai cũng có thể sở hữu bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mình muốn”, Musk cho biết.

Các chuyên gia công nghệ khác trên thế giới cũng có đồng quan điểm. Sam Altman, CEO của OpenAI, tin rằng AI và tự động hóa sẽ làm mất nhiều việc làm, đã tiến hành một chương trình thử nghiệm về UBI vào năm 2024. Chris Hughes, đồng sáng lập Facebook, và Pierre Omidyar, người sáng lập eBay, cũng từng bày tỏ sự ủng hộ với mô hình này.

Trong báo cáo kinh doanh quý III, Tesla công bố doanh thu tăng 12%, nhưng lợi nhuận giảm 40% so với cùng kỳ do cạnh tranh chi phí và giảm giá xe điện. Khoản thu từ việc bán tín chỉ môi trường cho các hãng khác, từng là một phần lợi nhuận quan trọng của Tesla, giảm đáng kể.

Hiện tại, robot hình người Optimus đang gặp khó khăn trong việc sản xuất, đặc biệt là đôi bàn tay, và chưa được ra mắt trong tương lai gần. Musk cho biết ông kỳ vọng sau này Optimus có thể được bán với giá từ 20.000- 30.000 USD , khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.