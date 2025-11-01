Sam Altman đòi Tesla tiền cọc từ 7 năm trước

Cha đẻ ChatGPT công khai mỉa mai Elon Musk và công ty của ông trong bối cảnh cả hai đang trải qua vụ kiện liên quan đến OpenAI.

Sam Altman vừa thông báo tái cấu trúc OpenAI. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/10, Sam Altman đã đăng một bài viết trên X với tiêu đề “Một câu chuyện 3 hồi”. Trong bài đăng, giám đốc điều hành OpenAI chia sẻ ảnh chụp màn hình email từ tháng 7/2018, xác nhận khoản đặt cọc 45.000 USD cho mẫu Tesla Roadster thế hệ thứ hai.

Ông cũng đính kèm ảnh chụp màn hình email tiếp theo, cho thấy yêu cầu hủy đơn hàng và hoàn lại 50.000 USD gửi đến Tesla. Tuy nhiên, email này đã bị trả lại. “Tôi thực sự rất háo hức với chiếc xe này. Và tôi hiểu việc chậm trễ. Nhưng chờ đợi 7,5 năm quả thật là quá lâu”, Altman viết trong một bài đăng tiếp theo cùng ngày.

Gần 8 năm trước, chiếc Roadster thế hệ mới từng một trong những màn ra mắt được kỳ vọng nhất của Tesla. Năm 2017, CEO Elon Musk từng tuyên bố đó sẽ là “chiếc xe thương mại nhanh nhất từng được sản xuất, không cần nói thêm”.

Ông cho biết Roadster sẽ là chiếc đầu tiên có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/h (100 km/h) trong chưa đầy 2 giây, và đạt tốc độ 100 dặm/h (160 km/h) nhanh nhất trong 4,2 giây. Việc sản xuất mẫu xe mới ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu vào năm 2020, nhưng đã nhiều lần bị trì hoãn.

Email đòi tiền Tesla của Sam Altman. Ảnh: X.com.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư vào tháng 10/2024, Musk cho biết Tesla đang hoàn thiện thiết kế của Roadster, song công ty vẫn tập trung vào sứ mệnh cốt lõi hướng tới một tương lai năng lượng bền vững.

“Chúng tôi vẫn đang phát triển mẫu xe này, nhưng phải xếp sau những dự án có tác động lớn hơn đến thế giới. Vì vậy, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng đã kiên nhẫn chờ đợi chiếc Tesla Roadster", Musk nói.

Động thái mỉa mai của Altman nhắm vào Musk trong bối cảnh hai người đang vướng vào vụ kiện liên quan đến OpenAI, công ty mà cả hai nhằm trong nhóm đồng sáng lập năm 2015. Musk là một trong những nhà tài trợ đầu tiên nhưng đã rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2018.

Kể từ đó, CEO Tesla nhiều lần công khai chỉ trích cách Altman điều hành OpenAI. Tháng 2/2024, ông đệ đơn kiện OpenAI và giám đốc điều hành, cáo buộc công ty vi phạm sứ mệnh phi lợi nhuận khi hợp tác với Microsoft. Ông rút đơn kiện vào tháng 6/2024, nhưng lại nộp lại vào tháng 8 cùng năm.

Đến tháng 11/2024, các luật sư của Musk đã nộp đơn yêu cầu tòa án ngăn chặn quá trình OpenAI chuyển đổi sang mô hình công ty vì lợi nhuận. Yêu cầu bị phía OpenAI phản đối là “hoàn toàn vô căn cứ”.

“Tôi từng xem ông ấy là một người hùng phi thường, một viên ngọc quý của nhân loại. Nhưng bây giờ, cảm xúc của tôi đã khác”, Altman nói về Musk trong buổi phỏng vấn với cựu phát thanh viên Fox News, Tucker Carlson.

Ngày 28/10, OpenAI thông báo đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc. Trong khuôn khổ thay đổi này, tổ chức phi lợi nhuận OpenAI Foundation sẽ giám sát một công ty mới hoạt động theo mô hình “vì lợi ích cộng đồng” có tên OpenAI Group PBC. Theo Reuters, công ty đang hướng tới việc niêm yết công khai với mức định giá 1.000 tỷ USD .