Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Số phận Elon Musk khi không nhận được 1.000 tỷ USD

  • Thứ ba, 28/10/2025 14:48 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Robyn Denholm, Chủ tịch Tesla công khai bảo vệ gói lương 1.000 tỷ USD cho Elon Musk là hoàn toàn xứng đáng và là cách duy nhất để giữ sự tập trung của vị tỷ phú vào công ty.

Elon Musk có thể rời Tesla nếu gói lương 1.000 tỷ USD không được thông qua. Ảnh: Reuters.

Trong thư gửi cổ đông ngày 27/10, Robyn Denholm, Chủ tịch Tesla cảnh báo tương lai của công ty đang bị đe dọa và cho rằng Elon Musk có thể sẽ rời khỏi vị trí CEO nếu gói lương 1.000 tỷ USD không được phê duyệt.

Bà Denholm cho biết gói thù lao được đề xuất này nhằm giữ chân và tạo động lực cho ông Musk tiếp tục dẫn dắt Tesla trong ít nhất 7,5 năm nữa.

Chủ tịch Tesla nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo của Musk là "quan trọng" đối với thành công của Tesla và nhấn mạnh nếu không có một kế hoạch khuyến khích phù hợp, công ty có thể mất đi “thời gian, tài năng và tầm nhìn” từ vị tỷ phú.

Gói lương đang chờ cổ đông thông qua có thể giúp Musk sở hữu thêm 423,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1.000 tỷ USD nếu giá trị thị trường Tesla tăng mạnh theo các mốc mục tiêu, bao gồm đạt vốn hóa thị trường 8.500 tỷ USD cùng các cột mốc quan trọng trong lĩnh vực xe tự hành và người máy.

Theo hồ sơ ủy quyền gửi cổ đông, gói lương này sẽ được đem ra bỏ phiếu vào ngày 6/11. Tesla mô tả đây là một thỏa thuận đặc biệt, gắn liền với sứ mệnh “chuyển đổi Tesla thành một công ty AI và robot bên cạnh việc bán ôtô”.

Nếu đề xuất này được thông qua, Elon Musk sẽ trở thành người có nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới, theo CNN.

Tuy nhiên, Elon Musk cho biết hiện Tesla đang chịu sức ép từ hai tổ chức tư vấn tài chính lớn là ISS và Glass Lewis - những đơn vị thường đưa ra khuyến nghị về cách cổ đông bỏ phiếu. Ông cho rằng các tổ chức này đang cố thao túng quyền lực trong Tesla.

Trước đó, hai tổ chức này từng khuyên cổ đông phản đối gói thưởng hàng trăm tỷ USD của Musk, nhưng 73% cổ phần (không tính phần của Musk và em trai) vẫn bỏ phiếu tán thành vào năm 2018.

Sau khi tòa án Delaware tuyên bố gói thưởng này “không vì lợi ích cổ đông”, Tesla tổ chức bỏ phiếu lại, và kết quả 84% cổ phần tiếp tục ủng hộ Musk.

Elon Musk: Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng

Tủ sách Công nghệ giới thiệu cuốn tiểu sử, kể câu chuyện cuộc đời của Elon Musk từ thời thơ ấu cho đến khi ông thực hiện Zip2, PayPal, rồi đến SpaceX, Tesla và SolarCity.

Hãng đồ chơi thắng kiện Elon Musk

Công ty SpaceX của Elon Musk đã thừa nhận hành vi xâm phạm tài sản của CAH, nhưng chi phí xét xử vượt quá số tiền thắng kiện hãng thu về được.

17:30 24/10/2025

Anh Tuấn

Elon Musk Elon Musk Elon Musk Tesla Musk

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

Đọc tiếp

iPad Pro sap doi moi hinh anh

iPad Pro sắp đổi mới

13 giờ trước 07:26 28/10/2025

0

iPad Pro thế hệ tiếp theo dự kiến trang bị tản nhiệt buồng hơi tương tự iPhone 17 Pro, giúp đảm bảo nhiệt độ và hiệu năng ổn định.

Nhung ‘con nghien’ dien thoai thuc su hinh anh

Những ‘con nghiện’ điện thoại thực sự

12 giờ trước 08:49 28/10/2025

0

Trong khi giới trẻ thường bị kiểm soát và quản lý cách dụng công nghệ, người cao tuổi mới là nhóm đang bùng nổ thời gian ngồi trước màn hình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý