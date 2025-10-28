Số phận Elon Musk khi không nhận được 1.000 tỷ USD

Robyn Denholm, Chủ tịch Tesla công khai bảo vệ gói lương 1.000 tỷ USD cho Elon Musk là hoàn toàn xứng đáng và là cách duy nhất để giữ sự tập trung của vị tỷ phú vào công ty.

Elon Musk có thể rời Tesla nếu gói lương 1.000 tỷ USD không được thông qua. Ảnh: Reuters.

Trong thư gửi cổ đông ngày 27/10, Robyn Denholm, Chủ tịch Tesla cảnh báo tương lai của công ty đang bị đe dọa và cho rằng Elon Musk có thể sẽ rời khỏi vị trí CEO nếu gói lương 1.000 tỷ USD không được phê duyệt.

Bà Denholm cho biết gói thù lao được đề xuất này nhằm giữ chân và tạo động lực cho ông Musk tiếp tục dẫn dắt Tesla trong ít nhất 7,5 năm nữa.

Chủ tịch Tesla nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo của Musk là "quan trọng" đối với thành công của Tesla và nhấn mạnh nếu không có một kế hoạch khuyến khích phù hợp, công ty có thể mất đi “thời gian, tài năng và tầm nhìn” từ vị tỷ phú.

Gói lương đang chờ cổ đông thông qua có thể giúp Musk sở hữu thêm 423,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1.000 tỷ USD nếu giá trị thị trường Tesla tăng mạnh theo các mốc mục tiêu, bao gồm đạt vốn hóa thị trường 8.500 tỷ USD cùng các cột mốc quan trọng trong lĩnh vực xe tự hành và người máy.

Theo hồ sơ ủy quyền gửi cổ đông, gói lương này sẽ được đem ra bỏ phiếu vào ngày 6/11. Tesla mô tả đây là một thỏa thuận đặc biệt, gắn liền với sứ mệnh “chuyển đổi Tesla thành một công ty AI và robot bên cạnh việc bán ôtô”.

Nếu đề xuất này được thông qua, Elon Musk sẽ trở thành người có nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới, theo CNN.

Tuy nhiên, Elon Musk cho biết hiện Tesla đang chịu sức ép từ hai tổ chức tư vấn tài chính lớn là ISS và Glass Lewis - những đơn vị thường đưa ra khuyến nghị về cách cổ đông bỏ phiếu. Ông cho rằng các tổ chức này đang cố thao túng quyền lực trong Tesla.

Trước đó, hai tổ chức này từng khuyên cổ đông phản đối gói thưởng hàng trăm tỷ USD của Musk, nhưng 73% cổ phần (không tính phần của Musk và em trai) vẫn bỏ phiếu tán thành vào năm 2018.

Sau khi tòa án Delaware tuyên bố gói thưởng này “không vì lợi ích cổ đông”, Tesla tổ chức bỏ phiếu lại, và kết quả 84% cổ phần tiếp tục ủng hộ Musk.