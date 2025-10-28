iPad Pro sắp đổi mới

iPad Pro thế hệ tiếp theo dự kiến trang bị tản nhiệt buồng hơi tương tự iPhone 17 Pro, giúp đảm bảo nhiệt độ và hiệu năng ổn định.

Ý tưởng iPad M6 màu cam với tản nhiệt buồng hơi như iPhone 17. Ảnh: ML.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết iPad Pro thế hệ tiếp theo sẽ trang bị tản nhiệt buồng hơi. Tính năng này giúp thiết bị duy trì hiệu năng mà không cần quạt, đồng thời giữ nguyên kiểu dáng mỏng nhẹ.

Tản nhiệt buồng hơi lần đầu xuất hiện trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Những đánh giá cho thấy hệ thống này loại bỏ tình trạng quá nhiệt trong những tác vụ thông thường, đặc biệt hữu ích khi chơi game.

“Apple không phát minh khái niệm khi tản nhiệt buồng hơi xuất hiện trên thiết bị Samsung và các hãng khác trong nhiều năm. Dù vậy, công ty vẫn định vị đây là tính năng nổi bật, đáng để nâng cấp”, Gurman cho biết.

Tác giả nhấn mạnh nếu từng sử dụng iPhone 15 Pro hay 16 Pro, người dùng dễ dàng cảm nhận khung titan khiến máy thường xuyên nóng quá mức. Điều đó không còn xảy ra trên iPhone 17 Pro, đặc biệt khi chơi game nặng, chỉnh sửa video hoặc dùng Apple Intelligence.

Apple có kế hoạch tích hợp tản nhiệt buồng hơi ngay trên iPad Pro thế hệ tiếp theo. Công ty đang duy trì chu kỳ nâng cấp 18 tháng. Theo lịch trình này, iPad Pro dự kiến nâng cấp vào mùa xuân năm 2027.

Dựa trên chiến lược thông thường của Apple, iPad Pro tiếp theo nhiều khả năng trang bị chip xử lý M6, sản xuất trên tiến trình 2 nm từ TSMC. Tương tự iPhone 17 Pro, Táo khuyết có thể dùng tản nhiệt buồng hơi để quảng bá thiết bị mới.

Trên thực tế, Apple đã thiết kế lại hệ thống tản nhiệt trên iPad Pro M4, sử dụng đồng để dẫn nhiệt qua logo Apple ở mặt lưng. Dù vậy theo MacRumors, Táo khuyết dường như chưa hài lòng, muốn trang bị công nghệ buồng hơi để tiếp tục cải thiện hiệu năng.

iPad Pro M5. Ảnh: Tom's Guide.

Theo Gurman, tablet có diện tích bề mặt lớn hơn iPhone nên tản nhiệt dễ hơn. Dù vậy, chip xử lý của iPad Pro có thể hoạt động tối đa khi nhu cầu tăng. Ngày càng nhiều người sử dụng iPad Pro để biên tập video, chạy ứng dụng AI.

Tuy không cải tiến nhiều so với M4, những đánh giá cho thấy sức mạnh của M5 ngang ngửa M1 Ultra trên Mac Studio ra mắt vài năm trước. Điều đó cho thấy chip trên tablet giờ đây mạnh ngang ngửa chip máy tính dòng cao.

Buồng hơi thay thế nhu cầu sử dụng quạt tản nhiệt như MacBook Pro hay Vision Pro. Kể cả MacBook Pro M5 mới nhất, nhiều đánh giá cho thấy để đảm bảo nhiệt độ, chip M5 vẫn bị “bóp” xung nhịp trước khi đạt mức tối đa.

Cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh nếu mọi thứ suôn sẻ, Apple có thể trang bị tản nhiệt buồng hơi trên nhiều thiết bị khác, kể cả MacBook Air vốn không có quạt tản nhiệt.

“Tản nhiệt buồng hơi cũng có thể giúp phân biệt iPad Pro với iPad Air, tạo thêm lý do để chọn model đắt tiền hơn.

Điều này rất quan trọng bởi iPad Air đang gia nhập phân khúc cao cấp. Sản phẩm hiện có tùy chọn 13 inch giống iPad Pro, dự kiến được nâng cấp vào năm sau với chip M4”, Gurman cho biết.