Cuộc chiến ‘người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google’

Danh sách người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google không chỉ phản ánh văn hóa, chính trị toàn cầu mà còn là tâm điểm của thị trường cá cược tiền mã hóa như Polymarket.

Đứng đầu danh sách tìm kiếm Google là những nhân vật đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Ảnh: Việt Anh.

Hàng năm, Google, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, lại công bố danh sách "Year in Search" - tổng hợp những từ khóa, chủ đề và nhân vật được người dùng tìm kiếm nhiều nhất.

Truyền thống này không chỉ đơn thuần là thống kê mà còn là một bức tranh sống động về những gì thế giới quan tâm, những khoảnh khắc làm nên lịch sử trong suốt 12 tháng. Người được tìm kiếm nhiều nhất thường là những cá nhân gắn liền với các sự kiện chấn động, những thành tựu lớn, hay những vụ scandal gây tranh cãi.

Trong những năm gần đây, danh sách top tìm kiếm đã cho thấy sự biến động rõ rệt. Năm 2022, người đứng đầu danh sách toàn cầu là nam diễn viên Johnny Depp, chủ yếu nhờ vụ kiện tụng đầy ồn ào với vợ cũ Amber Heard.

Năm 2020, huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant trở thành nhân vật được tìm kiếm hàng đầu sau cái chết đột ngột vào tháng 1. Trong khi đó, các nhân vật chính trị lớn như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay những ngôi sao giải trí hàng đầu như Taylor Swift cũng chiếm lĩnh các vị trí cao, minh chứng cho sức ảnh hưởng mạnh mẽ của họ.

Theo dữ liệu từ chuyên trang dự đoán xu hướng Glimpse và các báo cáo phân tích, tính đến tháng 10/2025, cuộc đua tìm kiếm vẫn rất gay cấn.

Ứng cử viên hàng đầu là ông Donald Trump, người duy trì vị thế được tìm kiếm nhiều nhất thế giới nhờ các sự kiện chính trị quan trọng, những tranh cãi và tuyên bố gây chấn động liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ, cùng với sự hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội.

Theo sát phía sau là nữ ca sĩ Taylor Swift, với sức hút không ngừng giảm từ chuyến lưu diễn toàn cầu, các album mới và đời sống cá nhân luôn được công chúng quan tâm.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang đứng đầu danh sách dự đoán của Polymarket. Ảnh: Polymarket.

Ngoài ra, công chúng cũng đang đặc biệt chú ý đến một số cái tên có mức độ tìm kiếm tăng đột biến, điển hình là Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Vị này được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025 do sự kiện đắc cử vào tháng 5, một cột mốc toàn cầu.

Việc ông trở thành Giáo hoàng đầu tiên có nguồn gốc từ Mỹ đã tạo nên làn sóng tò mò lớn trên khắp thế giới. Theo thống kê của Google, chính sự kiện này đã giúp từ khóa về ông đạt tốc độ tăng trưởng "đột biến" so với năm trước, đẩy ông lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Polymarket.

Ngoài ra còn có Bianca Censori, vợ của rapper Kanye West, người tạo ra làn sóng tìm kiếm bùng nổ nhờ những lần xuất hiện công khai gây sốc và phong cách thời trang khác biệt.

Sự quan tâm khổng lồ dành cho danh sách này đã mở ra một ‘văn hóa’ mới trên mạng internet: các thị trường dự đoán. Nổi bật trong số đó là Polymarket, một nền tảng cá cược phi tập trung (tiền mã hóa) có trụ sở tại Mỹ.

Polymarket đã tổ chức các thị trường cá cược cho nhiều sự kiện toàn cầu, bao gồm cả việc dự đoán "Người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google".Tại đây, người dùng mua/bán cổ phần dự đoán kết quả, với mức giá phản ánh xác suất chiến thắng theo nhận định của thị trường. Việc này biến một báo cáo thống kê thường niên thành một "cuộc chiến" dự đoán với khối lượng giao dịch lên đến hàng triệu USD.

Tuy nhiên, nền tảng cũng bị đặt trong vòng quan sát của nhiều nước khi vận hành như cờ bạc trá hình. Ngoài ra, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ bị thao túng.