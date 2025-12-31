Kênh MTV vừa bị khai tử

Ngày 31/12, nhóm kênh MTV chính thức dừng sóng trên toàn cầu, chấm dứt hơn 40 năm lịch sử.

Kênh âm nhạc 24/24 vừa bị khai tử. Ảnh: MTV.

Khoảng 14h (giờ Hà Nội) ngày 31/12, các kênh truyền hình của MTV chính thức bị dừng sóng trên toàn cầu. Trước khi kết thúc, những đài này đều phát sóng chương trình cuối Goodbye From MTV trước khi chuyển sang màn hình chờ với hình hiệu và thông báo chữ.

Như vậy sau 44 năm hoạt động, hệ thống kênh âm nhạc 24h trong hệ sinh thái nói trên đã bị chấm dứt. Đây là sản phẩm có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ người dùng trong văn hóa đại chúng. Thực tế, thương hiệu MTV không biến mất hoàn toàn. Nhưng phiên bản kênh truyền hình thực sự phát nhạc liên tục ngày đêm chính thức chấm dứt.

Động thái này trực tiếp ảnh hưởng đến nhóm gồm MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live. Một số phiên bản MTV khác vẫn được giữ lại ở quốc gia nhất định. Tuy nhiên, nó không giữ được cốt lõi phát nhạc toàn thời gian của mình. Những nhà đài này chuyển hướng đến nội dung đa dạng hơn, gồm phim ảnh và chương trình giải trí.

MTV ra mắt tại Mỹ từ năm 1981, thay đổi cách người hâm mộ trẻ tuổi thưởng thức âm nhạc. Kênh truyền hình trở thành động lực để phát triển các video đi kèm, mà ngày nay được biết đến với tên gọi MV.

Theo Colider, những năm 80-90 của thế kỷ trước, các VJ của MTV là những ngôi sao truyền hình thực thụ. Mark Goodman, Nina Blackwood, JJ Jackson, Alan Hunter và Martha Quinn không chỉ giới thiệu các video mà còn trò chuyện với khán giả. Sau đó là Kurt Loder đưa tin âm nhạc với nhiều bản sắc cá nhân.

Theo Guardian, quyết định nằm trong kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm chi phí của Paramount, dự kiến giúp tập đoàn tiết kiệm khoảng 500 triệu USD . Trước đó, hãng đóng cửa Paramount Television Studios, đơn vị đứng sau các phim Jack Ryan và The Spiderwick Chronicles.

Tại Việt Nam, kênh MTV đã dừng phát sóng trên các hệ thống truyền hình trả tiền từ năm 2023.