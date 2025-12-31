Người đàn ông sở hữu 1.800 chiếc điện thoại

Với hơn 20 năm theo dõi thị trường và sở hữu hơn 1.800 chiếc điện thoại, nhà báo người Nhật Yasuhiro Yamane đánh giá cao và lặn lội sang Hàn Quốc mua Galazy Z Trifold.

Ông Yasuhiro Yamane có hơn 20 năm theo dõi lĩnh vực smartphone và viễn thông. Ảnh: Yasuhiro Yamane.

Yasuhiro Yamane, một nhà báo công nghệ Nhật Bản với hơn 20 năm theo dõi lĩnh vực smartphone và viễn thông, đã tới Hàn Quốc vào tuần trước để mưa Galaxy Z Trifold. Sở hữu bộ sưu tập hơn 1.800 chiếc điện thoại di động, ông tự gọi mình là “nhà nghiên cứu điện thoại”, phản ánh sự tò mò và niềm đam mê bền bỉ của ông với công nghệ di động.

Ông đánh giá mẫu smartphone gập này nổi bật nhờ giao diện người dùng được tối ưu riêng cho thiết bị gập, không chỉ công nghệ màn hình. Những tính năng như chia đôi màn hình hay đa nhiệm được Samsung triển khai một cách đặc biệt hiệu quả.

Với kích thước màn hình tương đương khoảng 3 chiếc smartphone dạng thanh ghép lại, ban đầu vị nhà báo khá lo ngại về trọng lượng và độ dày của Galaxy Z TriFold. “Tuy nhiên, khi mở ra, thiết bị lại cho cảm giác chắc chắn nhưng vẫn mỏng, nhẹ và cầm nắm thoải mái”, ông chia sẻ khi mở hoàn toàn màn hình lớn 10 inch của thiết bị.

Bộ sưu tập smartphone của Yamane. Ảnh: Samsung Newsroom.

Về đối tượng sử dụng, ông Yamane khuyến nghị thiết bị này cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng doanh nghiệp, những đối tượng thường xuyên phải đa nhiệm. Thiết bị phù hợp để chạy cùng lúc 2-3 ứng dụng, chẳng hạn như kiểm tra email, xem bản đồ và đọc tài liệu PDF.

“Một cách sử dụng hiệu quả là cầm máy theo chiều dọc, phát video ở nửa trên màn hình trong khi nửa dưới dành cho mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin. Ngay cả trong không gian hạn chế như tàu điện ngầm, cách bố trí này vẫn giúp tận dụng tốt màn hình lớn mà không gây ảnh hưởng đến người xung quanh” ông chia sẻ.

Khi kết hợp với bàn phím Bluetooth, người dùng có thể vừa viết bài vừa tra cứu thông tin cùng lúc. Samsung DeX còn mở rộng hơn nữa khả năng làm việc của thiết bị trong môi trường công việc.

Hiện sống và làm việc tại Hong Kong, Yamane đã hoạt động với vai trò nhà báo tự do chuyên về smartphone và viễn thông suốt hơn 2 thập kỷ. Đam mê bắt đầu trong thời gian ông phụ trách mảng thương mại và bán hàng, và có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều mẫu điện thoại đến từ khắp nơi trên thế giới.

Yamane cho rằng người thường xuyên cần đa nhiệm nên mua Galaxy Z Trifold. Ảnh: Samsung Newsroom.

Trong bộ sưu tập điện thoại hơn 1.800 chiếc của mình, ông ấn tượng nhất với Serenata, mẫu điện thoại âm nhạc cao cấp được Samsung và Bang & Olufsen đồng phát triển vào năm 2007. Với thiết kế cong tinh tế, cơ chế trượt và chất lượng âm thanh hiếm thấy ở một chiếc điện thoại thời đó, ông cho rằng đây là thiết bị đẹp nhất trong lịch sử di động.

Sau khi mang thiết bị về Nhật Bản và cho khoảng 100 người quen dùng thử, Yamane nhận thấy phản hồi gần như đồng nhất “đây là một kiểu dáng hoàn toàn mới”. Không ít người bày tỏ sự mong đợi và háo hức trước thời điểm sản phẩm được phân phối chính thức tại thị trường Nhật Bản.

Với góc nhìn của một người đã theo dõi ngành di động suốt hơn hai thập kỷ, Yamane đánh giá Galaxy Z TriFold là minh chứng rõ nét cho năng lực toàn diện của Samsung, từ phần cứng, phần mềm cho đến khả năng tối ưu và hoàn thiện trải nghiệm người dùng.