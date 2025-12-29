Vì sao Galaxy Z Fold7 vẫn duy trì được sức nóng sau nửa năm?

Galaxy Z Fold7 hiện diện nhiều hơn trong các khoảnh khắc đời thường, từ công việc, du lịch, gia đình đến những phút người dùng ngồi lại, nhìn về ký ức cũ và chuẩn bị cho năm mới.

Hơn nửa năm kể từ khi Samsung chính thức giới thiệu Galaxy Z Fold7, chiếc điện thoại này đã vượt ra khỏi phạm vi “sản phẩm công nghệ mới ra mắt” để trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người dùng.

Trong bối cảnh smartphone cao cấp cạnh tranh khốc liệt, Galaxy Z Fold7 không rơi vào khoảng lặng sau đợt ra mắt như nhiều flagship khác. Thay vào đó, Galaxy Z Fold7 tiếp tục được nhắc đến trong các cuộc trao đổi về sản phẩm đa nhiệm, sáng tạo nội dung, thiết kế nhỏ gọn mà vẫn mạnh mẽ hay từng khoảnh khắc đời thường người dùng muốn lưu giữ.

Nhìn từ doanh số và tín hiệu thị trường

Một sản phẩm muốn bền trên thị trường cần phải tạo ra những “con số biết nói” thay vì chỉ dừng lại ở lời khen từ giới công nghệ. Galaxy Z Fold7 đã chứng tỏ điều này một cách rõ rệt.

Galaxy Z Fold7 đứng ở vị trí gắn liền nhịp sống người dùng, nơi công nghệ không đứng ngoài cuộc, mà nhập vào cách họ ghi lại và chia sẻ kinh nghiệm sống hàng ngày.

Tại Mỹ, tổng số đơn đặt trước của Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tăng hơn 25% so với đời trước, riêng Z Fold7 đã đạt mức “pre-order” cao nhất trong lịch sử dòng Z Fold ở thị trường này. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu không chỉ đến từ nhóm người dùng trung thành, mà từ một lượng người dùng rộng hơn đang thực sự chấp nhận thiết bị gập vào nhu cầu hàng ngày.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, vào giai đoạn đặt trước giữa tháng 7, bộ đôi Z Fold7 cùng Z Flip7 ghi nhận hơn 1,04 triệu đơn đặt hàng, vượt mức 1,02 triệu của thế hệ trước. Riêng Z Fold7 phần nào đã thu hút sự chú ý lớn, thể hiện qua tỷ lệ quan tâm tăng đáng kể so với các đời trước.

Z Fold7 không chỉ là một thiết bị để trưng bày công nghệ mới, mà thực sự được nhiều người dùng lựa chọn.

Tại châu Âu, Fold7 cũng được báo cáo là một trong những thiết bị “foldable” bán chạy trong 4 tuần đầu tiên, với doanh số vượt hơn gấp đôi Z Fold6 so với cùng kỳ. Tại nhiều thị trường quốc tế khác, doanh số Z Fold7 tăng khoảng 50% so với đời trước.

Giải pháp công nghệ gắn liền trải nghiệm thực tế

Galaxy Z Fold7 không giữ vị trí đứng đầu nhờ một thay đổi đơn lẻ, mà bởi sự tổng hòa của thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm sống động trên màn hình lớn. Màn hình chính rộng tới 8 inch Dynamic AMOLED 2X được mở rộng từ màn hình ngoài, tạo ra một không gian rộng rãi cho đa nhiệm, chỉnh sửa ảnh, viết ghi chú hay xem video.

Thiết kế mỏng nhẹ hơn so với phiên bản tiền nhiệm, chỉ khoảng khoảng 8,9 mm khi gập và mở rộng không gian trải nghiệm khi mở ra, giúp nhân rộng giá trị sử dụng trong nhiều tình huống. Camera chính độ phân giải 200 MP với ProVisual Engine mang lại hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết, chứng minh đây không chỉ là nâng cấp nhỏ, mà là bước tiến trong trải nghiệm ghi lại khoảnh khắc của người dùng. Không chỉ chụp đẹp, hiệu năng của máy với chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy còn mang lại hiệu suất tăng lên đáng kể trong xử lý đa nhiệm, AI và đồ họa so với thế hệ trước.

Máy sở hữu camera chính có độ phân giải đến 200 MP.

Có thể nói, những cải tiến này biến Galaxy Z Fold7 từ công cụ đơn thuần thành không gian làm việc đa nhiệm, nơi người dùng có thể ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ loạt khoảnh khắc mà họ muốn lưu giữ.

AI đồng hành: Gemini Live và trải nghiệm sáng tạo

Một trong những điểm được chú ý trong trải nghiệm Galaxy Z Fold7 là sự tích hợp của Galaxy AI, cụ thể là tính năng Gemini Live cùng nhiều công cụ trợ giúp AI khác. Dù không phải AI “thay con người kể chuyện”, những công cụ này đóng vai trò như một đối tác sáng tạo, hỗ trợ người dùng mở rộng ý tưởng, chỉnh sửa nội dung và tối ưu trải nghiệm trên màn hình lớn.

Trên không gian rộng của màn hình mở, các tính năng như chỉnh sửa ảnh, Generative Edit giúp xóa vật thể không mong muốn hay làm mới những bức ảnh cũ trở nên lung linh, khiến người dùng cảm thấy công nghệ đang lùi lại phía sau để khoảnh khắc được hé lộ nhiều hơn.

Thay vì giành quyền kể câu chuyện, AI xuất hiện đúng lúc, đúng ngữ cảnh, giúp người dùng tạo nên những nội dung ý nghĩa cho bản thân và mọi người xung quanh.

Galaxy Z Fold7 dần trở nên gần gũi vì sản phẩm giúp người dùng sống với khoảnh khắc hơn là khoe khoảnh khắc. AI như Gemini Live khiến hành trình kể chuyện trở nên tự nhiên và trọn vẹn hơn. Đây có lẽ là lý do sâu sắc nhất khiến sau nửa năm ra mắt, Galaxy Z Fold7 vẫn tìm được chỗ đứng riêng trong không gian trải nghiệm smartphone cao cấp.

Đây không phải một món đồ phô trương công nghệ, mà trở thành công cụ để kể câu chuyện của mỗi người. Khi công nghệ biết lùi lại phía sau cảm xúc và ký ức, những gì còn lại là một thiết bị thực sự song hành cùng hành trình của mỗi người, gập mở những khoảnh khắc đáng nhớ một cách tinh tế, sâu sắc.