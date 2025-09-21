'Voices of Galaxy': Khi người Việt bình dị mà phi thường cất tiếng nói

Hành trình “Tôn vinh giá trị Việt” của Samsung đã bước sang chương mới mang tên “Voices of Galaxy - Vươn mình cùng Việt Nam”, thúc đẩy mỗi cá nhân đi lên cùng đất nước.

Không phải ngẫu nhiên “Voices of Galaxy” được chọn cho nửa cuối năm. Nếu nửa đầu là hành trình gieo mầm tự hào, thì giờ là lúc biến tự hào thành hành động, biến hành động thành sức mạnh cộng hưởng. Đây không chỉ là một chiến dịch, mà trở thành phong trào xã hội, nơi bất kỳ ai - từ những con người bình dị đến gương mặt trẻ dám khát khao - đều có thể cất lên tiếng nói và tạo ra khác biệt.

Thể hiện niềm tự hào trong thời đại mới bằng cách làm chủ công nghệ

Đằng sau phong trào ấy là một cột mốc đáng nhớ: Lần đầu tiên, tiếng Việt được phát triển ngay từ ngày ra mắt trong Galaxy AI. Chỉ trong 4 tháng, hơn 70 kỹ sư tại Trung tâm R&D Samsung Việt Nam đã biến thách thức tưởng chừng bất khả thi thành niềm tự hào dân tộc.

Galaxy AI hiểu tiếng Việt, giúp người Việt làm chủ công nghệ.

Nhờ đó, Galaxy AI có thể dịch, tóm tắt, trò chuyện tự nhiên bằng tiếng Việt, để hàng triệu người dùng thấy ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc của mình được tôn trọng ở tầm vóc toàn cầu. Thành tựu ấy không chỉ là công nghệ, mà còn là lời khẳng định: Người Việt đang làm chủ tương lai. Chính từ nền tảng này, “Voices of Galaxy - Vươn mình cùng Việt Nam” ra đời để tiếp nối sứ mệnh, biến công nghệ thành công cụ trao quyền cho từng người Việt trên hành trình vươn mình cùng đất nước.

Những câu chuyện nhỏ tạo nên sức mạnh lớn

“Voices of Galaxy” khác biệt ở chỗ ánh đèn sân khấu (spotlight) không chỉ chiếu vào tên tuổi lớn, mà còn soi rọi đến những con người bình dị nhưng giàu khát vọng. Đó có thể là một bạn trẻ khởi nghiệp công nghệ, nghệ sĩ giữ gìn di sản hay đơn giản là người dùng Galaxy AI để kể câu chuyện về quê hương mình.

Mỗi nhân vật trong “Voices of Galaxy” mang một hành trình riêng, nhưng khi cộng hưởng, họ tạo thành bức tranh tập thể về sức sống Việt Nam. Những câu chuyện tưởng nhỏ bé, khi kết nối, trở thành nguồn năng lượng thôi thúc người khác hành động. Đó là sự lan tỏa từ cá nhân ra cộng đồng, từ cộng đồng thành sức mạnh quốc gia.

“Voices of Galaxy” đặt ra câu hỏi “Điều gì thôi thúc bạn vươn mình?”. Đó là tình yêu gia đình, trách nhiệm với cộng đồng, niềm trân trọng di sản cha ông hay ước mơ khẳng định bản thân? Khi công nghệ trở thành chất xúc tác, những động lực ấy không còn dừng lại ở lời nói hay quyết tâm trong mình, mà hóa thành hành động cụ thể - từ bức ảnh, đoạn phim ngắn đến một sáng kiến có tác động đến cộng đồng xung quanh.

“Voices of Galaxy” là tiếng nói của những cá nhân bình dị nhưng mang nỗ lực phi thường.

Nhờ sự hỗ trợ của Galaxy AI và Gemini Live, khát vọng không còn là mơ ước xa xôi. Nó được hiện thực hóa, khuếch đại, lan tỏa. Khi hàng triệu con người cùng hành động, Việt Nam sẽ vươn mình bằng chính tiếng nói Việt.

Từ tự hào đến hành động

Nếu nhìn lại, hành trình này đã được gieo hạt trong nửa đầu năm, khi Samsung giúp người Việt thể hiện niềm tự hào thông qua các hoạt động tôn vinh giá trị Việt, từ du lịch, tri thức đến văn hóa và di sản. Những mầm xanh tự hào nay đã nảy nở thành phong trào lớn hơn, để “Voices of Galaxy” không dừng lại ở việc tôn vinh, mà còn trao quyền, thúc đẩy hành động và lan tỏa thành sức mạnh cộng đồng.

Khi niềm tự hào cộng hưởng cùng ý chí vươn mình, chúng ta sẽ thấy Việt Nam tiến bước mạnh mẽ hơn trên bản đồ thế giới. Với 10 câu chuyện, 10 hành trình, “Voices of Galaxy” khuếch đại thành một tiếng nói chung: Hãy bắt đầu từ hôm nay, để mỗi tiếng nói, hành động của bạn trở thành động lực vươn mình cùng đất nước. 10 tập phim Voices of Galaxy sẽ lên sóng YouTube Samsung Vietnam bắt đầu từ tháng 9, người xem hãy đón chờ chặng đường “Vươn mình cùng Việt Nam” với những nỗ lực bền bỉ của những tiếng nói bình dị mà phi thường xung quanh ta.