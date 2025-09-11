Điều hòa âm trần của Samsung mang lại nhiều lợi ích cho cư dân đô thị

Việc nâng cấp điều hòa âm trần Cassette WindFree 1 hướng giúp giải phóng không gian sống, tiết kiệm tối đa điện năng và bảo vệ sức khoẻ thông qua cơ chế làm mát thông minh.

Điều hòa Cassette WindFree 1 hướng mang đến trải nghiệm vượt trội, từ thiết kế giàu tính thẩm mỹ, hiệu quả vận hành đến sự đồng hành toàn diện từ đội ngũ Samsung.

Giải phóng không gian tường, lên đời không gian sống

Khác biệt lớn nhất của Cassette WindFree 1 hướng so với điều hòa dân dụng thông thường là thiết kế siêu mỏng (chỉ 135 mm) và có thể lắp đặt ngay trên trần nhà.

Thiết kế độc đáo này giúp người dùng có thêm không gian tường để sử dụng cho các mục đích như trang trí tranh ảnh, đặt kệ đựng đồ, bố trí khu vực chơi cho thú cưng… Đặc biệt, với các căn hộ có chiều cao trần hạn chế, điều hòa Cassette WindFree 1 hướng là lựa chọn hợp lý, giúp giữ nguyên thẩm mỹ kiến trúc mà vẫn đảm bảo trải nghiệm sống thoải mái cho mọi thành viên.

Thiết kế siêu mỏng, lắp đặt âm trần của Cassette WindFree 1 hướng giúp giải phóng không gian sống.

Quá trình tư vấn kỹ thuật, hậu mãi đến bảo trì điều hòa Cassette WindFree 1 từ đội ngũ Samsung đều được thực hiện bài bản theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là lý do nhiều chủ đầu tư của các dự án bất động sản cao cấp tin chọn sản phẩm này. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến Son Kim Land (Metropole Thủ Thiêm), Sunshine Group (Sunshine Green Iconic), Filmore (The Filmore Đà Nẵng), An Phú Invest (The Fibonan Ecopark)…

Nhiều nhà đầu tư đang tin tưởng lựa chọn giải pháp điều hòa của Samsung cho các dự án cao cấp.

Trong năm nay, bên cạnh phân khúc bán sỉ B2B, Samsung cũng đẩy mạnh phân khúc bán lẻ B2C với điều hòa Cassette WindFree 1 hướng. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ được trải nghiệm không gian sống triệu USD ngay trong ngôi nhà của mình. Samsung mở rộng kênh bán hàng thông qua các đối tác lắp đặt chuyên nghiệp, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm điều hòa hệ thống vượt trội này.

Tiết kiệm điện cùng loạt tính năng hiện đại

Với các chung cư và dự án bất động sản lớn, nhu cầu tối ưu năng lượng điện là đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cư dân, gia tăng hiệu quả quản lý, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sống xanh, bền vững tại các đô thị hiện đại.

Với chế độ WindFree thông minh, điều hòa của Samsung giúp tiết kiệm đến 55% điện năng so với chế độ làm mát thông thường. Tại các dự án cao cấp như The Filmore Đà Nẵng và Metropole Thủ Thiêm, việc lắp đặt hàng nghìn dàn lạnh Cassette WindFree 1 hướng kết hợp hệ thống DVM Eco đã cho thấy niềm tin vào hiệu suất làm lạnh bền bỉ cùng khả năng tiết kiệm điện ấn tượng của sản phẩm.

Ngoài ra, tất cả mẫu trong dòng điều hòa SAC mới đã chuyển sang sử dụng chất làm lạnh R32 thay vì R410A, giúp nâng cao hiệu suất và thân thiện hơn với môi trường. Các dàn nóng cũng được trang bị công nghệ Durafin Ultra độc quyền của Samsung, có lớp phủ chống ăn mòn, giúp bảo vệ dàn trao đổi nhiệt khỏi tình trạng gỉ sét, duy trì hiệu suất hoạt động lâu dài.

Điều hòa Cassette WindFree 1 hướng được lắp đặt tại một căn hộ thuộc dự án Metropole Thủ Thiêm.

Người dùng hiện đại đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ cũng như môi trường sống. Với công nghệ WindFree, tình trạng sốc nhiệt do gió buốt thổi từ họng điều hòa được giải quyết triệt để. Cassette WindFree 1 hướng nhẹ nhàng lan tỏa gió mát thông qua 10.000 lỗ siêu nhỏ trên điều hòa, từ đó mang đến không gian sống thoải mái và hạn chế các bệnh về đường hô hấp thường xảy ra do chênh lệch nhiệt độ đột ngột trong những ngày nóng.

Dù sở hữu thiết kế siêu mỏng gọn, song dòng điều hòa này vẫn có hiệu suất làm mát ấn tượng, với cánh đảo gió lớn đến 100 mm, dễ dàng mang tới luồng khí mát lạnh trong khoảng cách tới 8 m.

Sản phẩm điều hòa của Samsung được tích hợp sẵn Wi-Fi, cho phép kết nối trực tiếp với ứng dụng SmartThings mà không cần thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều khiển điều hòa bằng trợ lý giọng nói Bixby thông qua điện thoại di động, cho phép sử dụng nhiều tính năng bằng giọng nói, từ việc điều chỉnh tốc độ quạt, thay đổi chế độ hoạt động, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đến thực hiện các thao tác chính xác như kích hoạt chế độ WindFree theo thời gian đã cài đặt.

Với giải pháp kiểm soát thông minh qua bảng điều khiển Wired Touched Remote Controller, cư dân đô thị dễ dàng điều chỉnh thông số, kiểm soát thông tin điều hòa một cách trực quan. Ngoài ra, một số dự án như Metropole Thủ Thiêm cũng đang áp dụng giải pháp kết nối qua Wi-Fi Kit, giúp cư dân điều khiển điều hòa linh hoạt mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng smarthome.

Với 51 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hòa không khí, gồm cả điều hòa dân dụng và điều hòa hệ thống cung cấp cho khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp, Samsung đang góp phần dẫn dắt xu hướng tại nhiều đô thị lớn. Trong đó, Cassette WindFree 1 hướng được xem như một điển hình thành công, khi cùng lúc đáp ứng nhiều nhu cầu về thẩm mỹ, hiệu suất làm mát và quản lý điện năng của người dùng hiện đại.