Apple ra mắt MacBook với chip mạnh nhất từ trước tới nay

Apple đồng loạt nâng cấp MacBook Pro và MacBook Air với chip M5, nhấn mạnh hiệu năng AI, SSD nhanh hơn và kết nối Wi-Fi 7.

Apple ra mắt loạt MacBook sử dụng chip M5 mới. Ảnh: Apple.

Apple vừa công bố loạt MacBook mới trang bị chip M5. Cụ thể, hãng giới thiệu phiên bản dùng chip M5 Pro và M5 Max cho 2 mẫu MacBook Pro 14 và 16 inch, cũng như cập nhật chip M5 cho dòng MacBook Air 13 và 15 inch.

Vào tháng 10/2025, hãng đã ra mắt bản MacBook Pro 14 inch và iPad Pro dùng chip M5 thông thường.

Công ty cho biết các sản phẩm mới tập trung vào nâng cao hiệu năng trí tuệ nhân tạo (AI), cải thiện tốc độ lưu trữ và mở rộng khả năng kết nối không dây. Thiết bị cho đặt trước từ ngày 4/3 và giao hàng từ 11/3.

Với dòng MacBook Pro, Apple giới thiệu 2 tùy chọn chip gồm M5 Pro và M5 Max. Theo công bố, CPU mới có tối đa 18 lõi, gồm 6 lõi hiệu năng cao và 12 lõi tiết kiệm điện, cho hiệu năng nhanh hơn tới 30% so với thế hệ trước. GPU tích hợp bộ tăng tốc thần kinh trong mỗi lõi, giúp xử lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhanh hơn gấp 4 lần so với M4 Pro và M4 Max, và nhanh hơn tới 8 lần so với các mẫu M1.

Táo khuyết cho biết M5 Pro hỗ trợ tối đa 64 GB bộ nhớ hợp nhất với băng thông 307 GB/giây. Trong khi đó, chip M5 Max có thể nâng lên 128 GB, băng thông đạt 614 GB/giây. Công ty nhấn mạnh điều này giúp xử lý các dự án AI chuyên sâu, video 4K, 8K và mô phỏng phức tạp hiệu quả hơn.

SSD trên MacBook Pro mới đạt tốc độ đọc/ghi lên đến 14,5 GB/giây, nhanh hơn gấp đôi thế hệ trước. Dung lượng khởi điểm tăng lên 1 TB với M5 Pro và 2 TB với M5 Max.

Tại Việt Nam, MacBook Pro với chip M5 Pro có giá từ 59,9 triệu cho bản 14 inch và 72,9 triệu cho bản 16 inch. Nếu nâng cấp tất cả tùy chọn lên mức cao nhất cho bản 16 inch như chip M5 Max, màn hình Nano Texture, GPU 40 lõi, RAM 48 GB và bộ nhớ 2 TB, giá có thể chạm mức trên 200 triệu.

Trong khi đó, MacBook Air mới được định vị là dòng máy phổ thông của Apple. Phiên bản mới dùng chip M5 với CPU 10 lõi và GPU tối đa 10 lõi. Hệu năng AI trên MacBook Air M5 nhanh hơn gấp 4 lần so với M4 và nhanh hơn tới 9,5 lần so với M1.

MacBook Air nay được trang bị SSD tiêu chuẩn 512 GB, gấp đôi so với thế hệ trước với tuỳ chọn cấu hình lên đến 4 TB. Đây là động thái đáng chú ý trong thời điểm mọi loại chip nhớ đều đắt đỏ. Apple cũng cho biết SSD mới cho tốc độ đọc/ghi nhanh hơn gấp 2 lần.

Một số so sánh hiệu năng do Táo khuyết công bố cho thấy việc tăng cường video bằng AI trên Topaz Video nhanh hơn tới 6,9 lần so với MacBook Air M1. Kết xuất 3D bằng Blender nhanh hơn tới 6,5 lần so với M1.

Về thiết kế, MacBook Air giữ kiểu dáng nhôm mỏng nhẹ và không quạt. Máy có 2 tùy chọn màn hình Liquid Retina 13,6 inch và 15,3 inch, độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu. Ngoài ra, 4 màu xuất hiện trên thế hệ MacBook Air mới gồm xanh da trời, xanh đen, xanh sao và bạc.

Cả MacBook Pro và Air đều tích hợp chip mạng không dây N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. MacBook Pro có 3 cổng Thunderbolt 5, HDMI hỗ trợ 8K, khe thẻ SDXC và MagSafe 3. MacBook Air trang bị 2 cổng Thunderbolt 4 và hỗ trợ tối đa 2 màn hình ngoài.

Thời lượng pin tiếp tục là điểm nhấn trên dòng sản phẩm này. MacBook Pro đạt tối đa 24 giờ sử dụng, trong khi MacBook Air đạt 18 giờ.

Giá khởi điểm của MacBook Air dùng chip M5, bộ nhớ 512 GB, RAM 16 GB là 29,9 triệu cho phiên bản 13 inch, và 34,9 triệu cho bản 15 inch.

Các thiết bị mới đều trang bị camera Center Stage 12 MP, micro chất lượng cao và hệ thống loa hỗ trợ Spatial Audio. Nhà sản xuất iPhone cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa phần cứng mới và macOS Tahoe cùng Apple Intelligence giúp khai thác tốt hơn các tác vụ AI trên thiết bị.

Apple định vị MacBook Pro M5 dành cho nhóm người dùng chuyên nghiệp làm việc với AI, đồ họa 3D, dựng phim và mô phỏng kỹ thuật. Trong khi đó, MacBook Air hướng đến sinh viên, người dùng doanh nghiệp và nhóm cần thiết bị di động, cân bằng giữa hiệu năng và tính gọn nhẹ.