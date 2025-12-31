K+ tạm biệt

Rạng sáng ngày 31/12, những trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh được phát sóng trên hệ thống K+ tại Việt Nam.

Các chương trình trên K+ tiến đến tập cuối, phải nói lời tạm biệt với khán giả.

Sau khi các trận đấu sớm của vòng 19 Ngoại hạng Anh kết thúc, Truyền hình K+ cũng gần như chấm dứt chương trình của họ tại Việt Nam. Trước đó, các series nổi tiếng ở những bộ môn như đua xe F1, võ thuật UFC hay bóng rổ châu Á đều đã chấm dứt.

Talkshow hàng tuần Hội quán Ngoại hạng cũng kết thúc. Ở buổi phát sóng, MC Thu Hoài không kiềm được xúc động và rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn và tạm biệt khán giả ở số cuối cùng. “Từ 1/1/2026 K+ sẽ dừng hoạt động truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Thay mặt Truyền hình K+, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả trong suốt 16 năm qua”, ông Phạm Tuấn Đạt, Giám đốc Thể thao của VSTV chia sẻ.

Hôm 28/12, MC Tú Linh, người dẫn dắt nhiều chương trình của đài vệ tinh cũng chào tạm biệt sau khi kết thúc trận Super Sunday cuối cùng. “Đây là những trận đấu Ngoại hạng Anh cuối cùng được phát sóng trên K+. Chúng tôi xin cảm ơn Bạn đã luôn đồng hành suốt những năm qua. Mong rằng K+ sẽ luôn là một ký ức đẹp trong lòng những người yêu thể thao.Cảm ơn vì tất cả và tạm biệt”, nhà đài chia sẻ trên trang Facebook sáng 31/12.

Sau khi dừng sóng, Ngoại hạng Anh tại Việt Nam sẽ được phát sóng trên hệ thống FPT Play. Nhà đài này cũng đã quảng bá mạnh mẽ cho việc sở hữu bản quyền giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đến mùa giải 2031. Đơn vị này cũng cho biết sẽ phát sóng cả UFC. Trong khi đó, TV360 sẽ “thầu” các giải vô địch châu Á.

Trong 16 năm hoạt động, K+ tiên phong cho công nghệ truyền dẫn DTH, sử dụng hệ thống vệ tinh để cung cấp nội dung chất lượng cao cho người dùng Việt Nam. Đơn vị còn nổi bật với bản quyền các giải đấu thể thao hàng đầu. Tuy nhiên chiến lược định giá quá cao trong thời gian đầu và chậm chuyển đổi công nghệ khiến họ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến OTT.

VSTV, công ty đứng sau K+ nhiều năm chìm trong thua lỗ. Gánh nặng lớn nhất của nhà đài này là chi phí bản quyền trị giá hàng chục triệu USD và tăng theo từng năm.