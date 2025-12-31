Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MobiFone bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc sinh năm 1989

  • Thứ tư, 31/12/2025 20:35 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ông Trần Đức Thành vừa được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc doanh nghiệp này ngày 31/12.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty MobiFone trao quyết định cho ông Trần Đức Thành. Ảnh: MobiBeat.

Ông Thành sẽ điều hành hoạt động của doanh nghiệp viễn thông này thay cho Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2026.

Theo trang tin nội bộ của MobiFone, lễ trao quyết định bổ nhiệm diễn ra ngày 31/12. Trước đó, ông Thành là Phó tổng giám đốc tổng công ty Viễn thông MobiFone từ tháng 8/2025, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone.

Theo MobiFone, ông là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số.

Sau khi nhận quyết định tại buổi lễ, quyền Tổng giám đốc MobiFone cam kết sẽ tập trung cao độ, quyết liệt triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành; tập trung tái cấu trúc, tái cơ cấu thực chất hoạt động sản xuất - kinh doanh của MobiFone; và xây dựng đội ngũ cán bộ MobiFone đoàn kết, kỷ luật, có khát vọng cống hiến.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone, nhận định việc kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt của công ty có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi MobiFone đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn những năm tiếp theo.

"Đây là yêu cầu tất yếu nhằm bảo đảm sự ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, tạo nền tảng vững chắc để Tổng công ty tiếp tục tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó”, Chủ tịch MobiFone cho biết.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm giữ chức Chủ tịch MobiFone

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm được điều động giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone kể từ ngày 12/6.

19:45 14/6/2025

Minh Khôi

