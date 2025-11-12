Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CEO OpenAI từng muốn hàn gắn với Elon Musk

  • Thứ tư, 12/11/2025 07:35 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Dù mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, Sam Altman từng tìm cách hàn gắn với Elon Musk qua một bài đăng được chuẩn bị kỹ lưỡng trên mạng xã hội X.

Sam Altman từng đăng bài thừa nhận công lao của Elon Musk. Ảnh: Bloomberg.

Một tài liệu tòa án mới cho thấy Sam Altman, CEO OpenAI từng nhắn tin cho Shivon Zilis, một trong những người thân cận của Elon Musk để hỏi ý kiến về việc công khai khen ngợi tỷ phú gốc Nam Phi trên mạng xã hội X. Điều này diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông thực sự làm điều đó.

Theo hồ sơ được đệ trình lên tòa án liên bang Mỹ trong vụ kiện giữa Musk và OpenAI, Altman đã liên lạc với Zilis vào ngày 9/2/2023. Trong tin nhắn, ông viết rằng đang cân nhắc việc đăng một bài viết nói về “những đóng góp quan trọng của Elon với OpenAI” và mức độ ngưỡng mộ của mọi người dành cho CEO Tesla.

“Xã hội đánh giá thấp sự biết ơn của chúng tôi đối với Elon vì đã nâng cao tham vọng chung vào thời điểm niềm tin vào tương lai đang suy giảm”, Altman đăng trên X chưa đầy một tuần sau khi liên lạc với Zilis.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý và dường như là một động thái nhằm xoa dịu căng thẳng giữa 2 người đồng sáng lập OpenAI, trong bối cảnh Musk khi đó ngày càng chỉ trích công ty mà ông từng góp phần xây dựng.

Shivon Zilis, Giám đốc vận hành và phụ trách các dự án đặc biệt tại Neuralink, từ lâu được xem là một trong những cộng sự thân thiết nhất của Musk. Các đoạn tin nhắn giữa bà và Altman được liệt kê trong hồ sơ vụ kiện như bằng chứng do phía Musk cung cấp.

Tài liệu tòa án cũng gợi lại lịch sử hợp tác đầy sóng gió giữa 2 doanh nhân. Những email từ năm 2016 cho thấy Musk từng đóng vai trò tích cực trong việc định hình hướng đi của OpenAI, thường xuyên thúc giục nhóm sáng lập họp bàn và cảnh báo về sức ép cạnh tranh.

Tuy nhiên, đến năm 2017, mâu thuẫn về định hướng phát triển đã khiến ông tuyên bố ngừng tài trợ nếu công ty không giữ mô hình phi lợi nhuận. Altman khi đó vẫn khẳng định muốn duy trì cấu trúc này.

Musk rời hội đồng quản trị OpenAI vào năm 2018 và sau đó thành lập công ty xAI. Ông hiện cáo buộc OpenAI đã “phản bội sứ mệnh ban đầu” và kiện Altman cùng ban lãnh đạo. Cả Altman, Zilis và đại diện pháp lý của Musk đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Minh Hoàng

  Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

