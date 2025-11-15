Năm khó khăn nhất cho Tesla

Để hoàn thành các mục tiêu lớn lao do CEO Elon Musk đặt ra vào tháng 10, các nhân viên của Tesla sẽ cần chuẩn bị tinh thần để làm việc cường độ cao trong năm tới.

Robot Optimus của Tesla. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp toàn thể giữa các nhân viên thuộc nhóm Autopilot và Optimus của Tesla hồi tháng trước, Ashok Elluswamy, Phó Chủ tịch phụ trách phần mềm AI của công ty, đã báo trước một năm đầy thách thức. “Nếu đang làm việc trong các nhóm AI của Tesla, năm tới sẽ là năm khó khăn nhất trong cuộc đời bạn”, ông nói.

Theo Business Insider, Elluswamy cho biết năm 2026 sẽ là một cột mốc thử thách quan trọng đối với hãng xe điện này. Các nhân viên cần chuẩn bị tinh thần làm việc với cường độ cao hơn bao giờ hết để đạt được các mục tiêu của công ty.

Một người tham dự cho biết buổi họp được tổ chức như một “lời kêu gọi tinh thần” cho toàn đội. Những lãnh đạo cấp cao trong bộ phận AI đã phát biểu trong suốt gần hai giờ. Họ đặt ra những mốc thời gian đầy tham vọng cho việc sản xuất robot Optimus, cùng các chỉ tiêu dành cho dịch vụ Robotaxi của Tesla.

Hai bộ phận này đang nằm ở trung tâm cho một trong những lời hứa lớn nhất Elon Musk đã đưa ra. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 10, vị CEO cho biết Tesla dự định sẽ vận hành dịch vụ Robotaxi tại 8-10 khu vực đô thị vào cuối năm 2025. Công ty cũng đặt mục tiêu có hơn 1.000 phương tiện gọi xe tự hành lưu thông trên đường.

Trong khi đó, Tesla cũng hướng tới việc bắt đầu sản xuất robot Optimus vào khoảng cuối năm 2026. “Quá trình mở rộng sản xuất đó sẽ mất một thời gian để đạt tốc độ sản xuất thường niên 1 triệu đơn vị”, Musk phát biểu trong cuộc họp.

Đầu tháng này, các cổ đông của Tesla đã thông qua gói thù lao dành cho Musk, có thể khiến ông trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Gói này yêu cầu nhiều cột mốc tham vọng, trong đó có việc triển khai 1 triệu xe tự hành trên đường phố, lẫn robot hình người.

Một số chuyên gia tư vấn thù lao cho rằng gói lương của Musk là điều hiếm thấy trong ngành và có thể đóng vai trò then chốt trong việc giữ sự tập trung của vị tỷ phú vào Tesla. Trong tháng 10, ông còn đùa rằng cần thêm cổ phiếu vì “không thấy yên tâm khi xây dựng một đội quân robot nếu không có ảnh hưởng đủ mạnh đối với công ty”.

Đội ngũ Autopilot của Tesla làm việc cùng không gian văn phòng với nhóm Optimus, và từ lâu đã là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty. Theo Business Insider, nhóm này phần lớn được tách biệt khỏi các kỹ sư khác, và sơ đồ tổ chức của họ cũng được giữ bí mật.

Elluswamy đảm nhận vai trò lãnh đạo nhóm Optimus vào đầu năm nay, sau khi Milan Kovac, cựu Phó Chủ tịch của nhóm rời công ty. Kể từ đó, Tesla đã chuyển hướng tập trung của nhóm này sang phương pháp dựa vào camera nhiều hơn, tương tự cách huấn luyện phần mềm Full Self-Driving.

Những nhân viên từng làm việc tại đây cho biết nhóm Autopilot nổi tiếng với cường độ làm việc kéo dài nhiều giờ. Họ cũng có các buổi họp định kỳ hàng tuần với CEO. Musk cho biết hồi tháng 10 rằng ông thường xuyên gặp đội ngũ này vào mỗi thứ Sáu, và đôi khi các buổi họp kéo dài đến tận nửa đêm.