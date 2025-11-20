Lợi thế lớn của iPhone gập

Tin rò rỉ cho thấy Apple ưu tiên thời lượng sử dụng khi phát triển iPhone gập, với việc thử nghiệm viên pin lớn hơn cả dòng iPhone 17 Pro Max.

Viên pin trên iPhone gập sẽ có sự cải tiến lớn so với iPhone 17 Pro Max. Ảnh: MacRumors.

Apple dự kiến ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên vào năm tới. Trong khi các tin đồn thời gian qua tập trung vào thiết kế gập kiểu quyển sách và cụm camera, câu hỏi về dung lượng pin vẫn gây nhiều tranh luận, đặc biệt trong bối cảnh Apple gần đây chú trọng xu hướng thiết bị mỏng nhẹ.

Theo tài khoản yeux1122, nguồn chuyên tổng hợp tin rò rỉ trên blog Naver, Apple đang thử nghiệm viên pin dung lượng từ 5.400-5.800 mAh cho mẫu iPhone gập. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên một smartphone của Táo khuyết. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện sở hữu viên pin 5.088 mAh.

Số liệu thử nghiệm cũng cho thấy mẫu iPhone gập có thể vượt trội so với nhiều thiết bị gập đang có mặt trên thị trường. Pixel 10 Pro Fold của Google trang bị pin 5.015 mAh, còn viên pin của Samsung Galaxy Z Fold7 có dung lượng 4.400 mAh.

Với việc nhiều smartphone gập phải đánh đổi dung lượng pin để đảm bảo thiết kế mỏng, thông tin rò rỉ về mức dung lượng trên khiến giới công nghệ kỳ vọng Táo khuyết có thể mang lại thời lượng sử dụng tốt hơn.

Trước đó, một báo cáo hồi tháng 3 từ trang tổng hợp tin tức Hàn Quốc cho biết Apple đang dồn nguồn lực vào việc tối ưu hiệu suất năng lượng và thu nhỏ các thành phần bên trong để phù hợp cấu trúc của máy gập. Trong quá trình phát triển, thời lượng pin dường như là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng từng đề cập việc Apple sử dụng cell pin mật độ cao cho thiết bị mới nhằm cải thiện hiệu quả năng lượng.

Trong khi thị trường smartphone màn hình gập ngày càng mở rộng, Apple đến nay vẫn chưa bước vào sân chơi này. Do đó, các tin đồn liên quan mẫu iPhone gập đầu tiên đang thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện tại vẫn chưa được xác nhận. Apple không bình luận về các tin rò rỉ trong giai đoạn phát triển sản phẩm.

Dù vậy, việc các nguồn tin liên tục đề cập đến dung lượng pin cho thấy Apple có thể đang nỗ lực giải quyết hạn chế lớn nhất của thiết bị gập. Nếu mẫu iPhone mới thực sự đạt dung lượng pin như báo cáo, đây có thể trở thành lợi thế cạnh tranh khi Táo khuyết chính thức gia nhập thị trường vào năm tới.