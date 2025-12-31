Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Cận cảnh dàn UAV, robot chữa cháy, xe tự hành trình diễn tại Hà Nội

  • Thứ tư, 31/12/2025 07:40 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Robot chữa cháy, UAV cứu trợ thiên tai, xe tự hành... là những thiết bị trình diễn ấn tượng tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

trinh dien do cong nghe anh 1

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Vietnam 2025) diễn ra chiều 30/12. Đây là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển. Điểm nhấn của sự kiện là hàng loạt màn trình diễn thiết bị công nghệ như UAV Hera, robot chữa cháy, UAV cứu trợ bão lũ... với các tình huống giả định trực quan, sinh động.
trinh dien do cong nghe anh 2

Màn trình diễn của UAV Hera - thiết bị bay không người lái được phát triển bởi đơn vị RTR. Tại sân khấu, tình huống mô phỏng khách hàng đặt cà phê từ xa. Ngay khi nhận được đơn hàng, UAV Hera bay lên từ khu vực "quầy cà phê" ở độ cao, mang theo khay cà phê và di chuyển đến vị trí nơi khách hàng đang ngồi.
trinh dien do cong nghe anh 3

Thay vì hạ cánh, UAV sử dụng dây treo để hạ ly cà phê xuống điểm giao hàng, nhờ vào hệ thống móc và tạ cân bằng với trọng lượng từ khoảng 600 g - 1 kg. Drone vận hành thông qua hệ thống định vị có độ chính xác cao, camera phát trực tiếp hình ảnh và cơ chế tự động điều hướng. UAV Hera có khả năng xác định vị trí điểm giao thông qua GPS, tự động điều chỉnh độ cao đảm bảo an toàn và tự trở về điểm khởi hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
trinh dien do cong nghe anh 4

Đi cùng với robot khám chữa bệnh là UAV Hera phát thuốc của công ty. UAV Hera được tích hợp vào chuỗi chăm sóc y tế số, thực hiện nhiệm vụ phân phối thuốc dựa theo chỉ định của bác sĩ. Robot này góp phần chuẩn hóa quy trình phát thuốc, giảm thiểu các sai sót và nâng cao hiệu suất vận hành.
trinh dien do cong nghe anh 5

Công ty Health Care Center giới thiệu robot khám chữa bệnh với vai trò là giải pháp hỗ trợ sàng lọc sức khỏe giai đoạn đầu, nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ về đột quỵ, tim mạch, tiểu đường cũng như tăng huyết áp. Thiết bị này có thể đo lường, phân tích các chỉ số sinh tồn và trình bày kết quả ngay tức thì, từ đó giúp phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường để người bệnh có thể gặp bác sĩ sớm. Thông tin được thu thập từ robot sẽ được chuyển về hệ thống y tế, giúp bác sĩ đánh giá nhanh chóng tình trạng sức khỏe và đưa ra những chỉ định phù hợp.
trinh dien do cong nghe anh 6

Người xem cũng được chứng kiến ứng dụng tìm kiếm và cứu trợ các nạn nhân tại vùng thiên tai thông qua UAV. Hai loại thiết bị UAV HTI và UAV Hera phối hợp nhau để hoàn thành nhiệm vụ: phát hiện nạn nhân và thả chính xác vật phẩm cứu trợ trong môi trường mô phỏng bão lũ, nhờ khả năng rà quét khu vực, xác định vị trí nạn nhanh để đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận.
trinh dien do cong nghe anh 7

Khi tín hiệu cứu nạn được xác định, UAV Hera của đơn vị RTR ngay lập tức được khởi động. Thiết bị này được thiết kế có khả năng vận chuyển vật phẩm nặng tới 15 kg, duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện gió mạnh hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

trinh dien do cong nghe anh 8

UAV được chế tạo phục vụ nhiệm vụ tuần tra, giám sát từ không trung, ghi nhận hình ảnh và truyền tải dữ liệu về trung tâm trong thời gian thực. Thiết bị hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, xác định và theo dõi mục tiêu, cung cấp thông tin trực quan cho lực lượng vận hành tại những khu vực yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.
trinh dien do cong nghe anh 9

Trong phần trình diễn mang chủ đề "Dịch vụ công - Robot trả lời tự động", khán giả được chứng kiến robot hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính công của VNPT. Khi giao tiếp, robot hiển thị các thông tin cần thiết lên màn hình LED lớn: danh sách giấy tờ cần thiết, các biểu mẫu, thời gian xử lý cũng như hướng dẫn đặt lịch hẹn.
trinh dien do cong nghe anh 10

Phần mềm du lịch thông minh được tích hợp trên robot được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ việc tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm du lịch Việt Nam theo hướng số hóa. Thông qua giao diện trực quan, người dùng có thể tra cứu địa điểm theo tên hoặc chọn lựa từ các gợi ý sẵn có, qua đó tiếp cận thông tin du lịch một cách nhanh chóng và tiện lợi.

trinh dien do cong nghe anh 11

Chủ đề "Giải quyết tắc nghẽn giao thông" mang lại phần trình diễn ấn tượng với hai xe tự hành Xbus do Công ty Cổ phần Phenikaa-X (thuộc Tập đoàn Phenikaa) phát triển. Một chiếc xe di chuyển trên sân khấu, một chiếc hoạt động ở khu vực bên ngoài không gian trình diễn, cả hai đều tự lái, tránh chướng ngại vật và nhận diện các tín hiệu giao thông nhờ hệ thống cảm biến lidar và AI điều hướng.
trinh dien do cong nghe anh 12

Robot chữa cháy do Đại học Phòng cháy Chữa cháy phát triển được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ xử lý các tình huống cháy nhà, cháy rừng và những vụ hỏa hoạn nguy hiểm. Thiết bị có khả năng phun nước, phun bọt, vận hành qua điều khiển từ xa, giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận điểm cháy mà không cần đưa con người vào khu vực có rủi ro cao.
trinh dien do cong nghe anh 13

Tại sự kiện, robot chữa cháy được trình diễn trực tiếp trong tình huống mô phỏng hỏa hoạn, robot nhanh chóng tiếp cận và dập tắt đám cháy một cách an toàn, hiệu quả. Khả năng vận hành chính xác, kiểm soát ngọn lửa từ xa giúp giảm thiểu rủi ro cho con người.

Sứ mệnh đưa Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên số của doanh nghiệp

Chiều 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - để dẫn dắt”.

19 giờ trước

K+ tam biet hinh anh

K+ tạm biệt

23 phút trước 13:41 31/12/2025

0

Rạng sáng ngày 31/12, những trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh được phát sóng trên hệ thống K+ tại Việt Nam.

Dau an Leica tren Xiaomi 17 Ultra hinh anh

Dấu ấn Leica trên Xiaomi 17 Ultra

3 giờ trước 10:35 31/12/2025

0

Một video trên tay về Xiaomi 17 Ultra phiên bản hợp tác với Leica đã hé lộ khá nhiều đặc điểm thú vị, với tâm điểm là camera tiềm vọng có độ phân giải lên tới 200 MP.

Nguoi dan ong so huu 1.800 chiec dien thoai hinh anh

Người đàn ông sở hữu 1.800 chiếc điện thoại

5 giờ trước 08:35 31/12/2025

0

Với hơn 20 năm theo dõi thị trường và sở hữu hơn 1.800 chiếc điện thoại, nhà báo người Nhật Yasuhiro Yamane đánh giá cao và lặn lội sang Hàn Quốc mua Galazy Z Trifold.

Đinh Hà

trình diễn đồ công nghệ Hà Nội diễn đàn quốc gia công nghệ việt nam

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý