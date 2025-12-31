Cận cảnh dàn UAV, robot chữa cháy, xe tự hành trình diễn tại Hà Nội

Công ty Health Care Center giới thiệu robot khám chữa bệnh với vai trò là giải pháp hỗ trợ sàng lọc sức khỏe giai đoạn đầu, nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ về đột quỵ, tim mạch, tiểu đường cũng như tăng huyết áp. Thiết bị này có thể đo lường, phân tích các chỉ số sinh tồn và trình bày kết quả ngay tức thì, từ đó giúp phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường để người bệnh có thể gặp bác sĩ sớm. Thông tin được thu thập từ robot sẽ được chuyển về hệ thống y tế, giúp bác sĩ đánh giá nhanh chóng tình trạng sức khỏe và đưa ra những chỉ định phù hợp.