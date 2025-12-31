Cận cảnh dàn UAV, robot chữa cháy, xe tự hành trình diễn tại Hà Nội

|
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Vietnam 2025) diễn ra chiều 30/12. Đây là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển. Điểm nhấn của sự kiện là hàng loạt màn trình diễn thiết bị công nghệ như UAV Hera, robot chữa cháy, UAV cứu trợ bão lũ... với các tình huống giả định trực quan, sinh động.
|
Màn trình diễn của UAV Hera - thiết bị bay không người lái được phát triển bởi đơn vị RTR. Tại sân khấu, tình huống mô phỏng khách hàng đặt cà phê từ xa. Ngay khi nhận được đơn hàng, UAV Hera bay lên từ khu vực "quầy cà phê" ở độ cao, mang theo khay cà phê và di chuyển đến vị trí nơi khách hàng đang ngồi.
|
Thay vì hạ cánh, UAV sử dụng dây treo để hạ ly cà phê xuống điểm giao hàng, nhờ vào hệ thống móc và tạ cân bằng với trọng lượng từ khoảng 600 g - 1 kg. Drone vận hành thông qua hệ thống định vị có độ chính xác cao, camera phát trực tiếp hình ảnh và cơ chế tự động điều hướng. UAV Hera có khả năng xác định vị trí điểm giao thông qua GPS, tự động điều chỉnh độ cao đảm bảo an toàn và tự trở về điểm khởi hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
|
Đi cùng với robot khám chữa bệnh là UAV Hera phát thuốc của công ty. UAV Hera được tích hợp vào chuỗi chăm sóc y tế số, thực hiện nhiệm vụ phân phối thuốc dựa theo chỉ định của bác sĩ. Robot này góp phần chuẩn hóa quy trình phát thuốc, giảm thiểu các sai sót và nâng cao hiệu suất vận hành.
|
Công ty Health Care Center giới thiệu robot khám chữa bệnh với vai trò là giải pháp hỗ trợ sàng lọc sức khỏe giai đoạn đầu, nhằm cảnh báo sớm các nguy cơ về đột quỵ, tim mạch, tiểu đường cũng như tăng huyết áp. Thiết bị này có thể đo lường, phân tích các chỉ số sinh tồn và trình bày kết quả ngay tức thì, từ đó giúp phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường để người bệnh có thể gặp bác sĩ sớm. Thông tin được thu thập từ robot sẽ được chuyển về hệ thống y tế, giúp bác sĩ đánh giá nhanh chóng tình trạng sức khỏe và đưa ra những chỉ định phù hợp.
|
Người xem cũng được chứng kiến ứng dụng tìm kiếm và cứu trợ các nạn nhân tại vùng thiên tai thông qua UAV. Hai loại thiết bị UAV HTI và UAV Hera phối hợp nhau để hoàn thành nhiệm vụ: phát hiện nạn nhân và thả chính xác vật phẩm cứu trợ trong môi trường mô phỏng bão lũ, nhờ khả năng rà quét khu vực, xác định vị trí nạn nhanh để đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận.
|
Khi tín hiệu cứu nạn được xác định, UAV Hera của đơn vị RTR ngay lập tức được khởi động. Thiết bị này được thiết kế có khả năng vận chuyển vật phẩm nặng tới 15 kg, duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện gió mạnh hoặc tầm nhìn bị hạn chế.
|
UAV được chế tạo phục vụ nhiệm vụ tuần tra, giám sát từ không trung, ghi nhận hình ảnh và truyền tải dữ liệu về trung tâm trong thời gian thực. Thiết bị hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, xác định và theo dõi mục tiêu, cung cấp thông tin trực quan cho lực lượng vận hành tại những khu vực yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.
|
Trong phần trình diễn mang chủ đề "Dịch vụ công - Robot trả lời tự động", khán giả được chứng kiến robot hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính công của VNPT. Khi giao tiếp, robot hiển thị các thông tin cần thiết lên màn hình LED lớn: danh sách giấy tờ cần thiết, các biểu mẫu, thời gian xử lý cũng như hướng dẫn đặt lịch hẹn.
|
Phần mềm du lịch thông minh được tích hợp trên robot được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ việc tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm du lịch Việt Nam theo hướng số hóa. Thông qua giao diện trực quan, người dùng có thể tra cứu địa điểm theo tên hoặc chọn lựa từ các gợi ý sẵn có, qua đó tiếp cận thông tin du lịch một cách nhanh chóng và tiện lợi.
|
Chủ đề "Giải quyết tắc nghẽn giao thông" mang lại phần trình diễn ấn tượng với hai xe tự hành Xbus do Công ty Cổ phần Phenikaa-X (thuộc Tập đoàn Phenikaa) phát triển. Một chiếc xe di chuyển trên sân khấu, một chiếc hoạt động ở khu vực bên ngoài không gian trình diễn, cả hai đều tự lái, tránh chướng ngại vật và nhận diện các tín hiệu giao thông nhờ hệ thống cảm biến lidar và AI điều hướng.
|
Robot chữa cháy do Đại học Phòng cháy Chữa cháy phát triển được giới thiệu như một giải pháp hỗ trợ xử lý các tình huống cháy nhà, cháy rừng và những vụ hỏa hoạn nguy hiểm. Thiết bị có khả năng phun nước, phun bọt, vận hành qua điều khiển từ xa, giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận điểm cháy mà không cần đưa con người vào khu vực có rủi ro cao.
|
Tại sự kiện, robot chữa cháy được trình diễn trực tiếp trong tình huống mô phỏng hỏa hoạn, robot nhanh chóng tiếp cận và dập tắt đám cháy một cách an toàn, hiệu quả. Khả năng vận hành chính xác, kiểm soát ngọn lửa từ xa giúp giảm thiểu rủi ro cho con người.