iPhone gập có gì hay

Nguồn tin tiết lộ chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, được gọi là iPhone Fold, sẽ sử dụng khung viền hỗn hợp giữa titanium và hợp kim nhôm.

iPhone Fold sẽ có phần khung viền hỗn hợp giữa titanium và hợp kim nhôm. Ảnh: 9to5Mac.

BGR trích dẫn ghi chú mới của nhà phân tích Jeff Pu đã tiết lộ một số thông tin đáng chú ý về iPhone Fold, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Cụ thể, nguồn tin tiết lộ iPhone Fold sẽ có phần khung viền hỗn hợp giữa titanium và hợp kim nhôm. Động thái này được cho là nhằm củng cố vị thế hợp tác then chốt giữa Foxconn và Apple.

Pu cũng nói thêm chiếc điện thoại siêu mỏng iPhone Air 2 sẽ tiếp tục sử dụng khung titanium. Đây là động thái chiến lược của Táo khuyết nhằm cân bằng giữa thiết kế siêu mỏng và độ bền cần thiết để thiết không gặp sự cố uốn cong.

Trước đó, trong bản tin Power On của Bloomberg, tác giả Mark Gurman cho rằng người dùng có thể hình dung iPhone Fold giống như 2 chiếc iPhone Air đặt cạnh nhau.

Điểm khác biệt quan trọng nằm ở phần bản lề, cho phép thiết bị mở ra thành một màn hình lớn duy nhất thay vì ghép từ 2 tấm nền. Độ mỏng là yếu tố Apple đặc biệt chú trọng.

Các báo cáo cho biết iPhone Fold khi mở ra sẽ mỏng tương đương iPhone Air, trong khi lúc gập lại thiết bị dày ít nhất gấp đôi. Đây là thách thức về kỹ thuật nhưng phù hợp với định hướng của Apple, khi công ty tối ưu trọng lượng của phần cứng

Một số tin đồn còn cho rằng iPhone Fold có thể đạt độ mỏng chỉ 4,8 mm, thậm chí 4,5 mm theo dự đoán của nhà phân tích Ming-Chi Kuo.

Con số này sẽ giúp máy "mảnh mai" hơn cả iPad Pro M4 và iPhone Air hiện tại. Về màn hình, các nguồn tin cho biết thiết bị sẽ có màn hình gập khoảng 7,5 inch và một màn hình phụ bên ngoài kích thước khoảng 5,5 inch.

Nhờ vậy, iPhone Fold có thể đáp ứng cả nhu cầu giải trí và sử dụng tiện lợi khi gập lại. Tuy nhiên, Gurman dự báo mức giá của sản phẩm sẽ không hề dễ tiếp cận. Ông cho rằng giá bán khởi điểm ít nhất 2.000 USD , biến iPhone Fold trở thành chiếc iPhone đắt nhất từng có.