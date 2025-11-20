Tim Cook có nên dừng lại?

Trong bối cảnh giám đốc điều hành của Apple có thể rời đi vào năm sau, ông vẫn sẽ có nhiều ảnh hưởng chứ không hoàn biến mất khỏi công ty.

Nhiều tin đồn cho rằng Tim Cook sẽ rời Apple vào đầu năm sau. Ảnh: Spyglass.

Hội đồng quản trị Apple đang đẩy mạnh các nỗ lực cho kế hoạch kế nhiệm, trong bối cảnh công ty chuẩn bị cho khả năng Tim Cook sẽ rời vị trí giám đốc điều hành ngay từ năm sau, theo FT. Ông vừa tròn 65 tuổi vào hai tuần trước, và đã lãnh đạo công ty được 14 năm.

Theo chuẩn của nhóm lao động cùng thế hệ tại Mỹ, Cook vẫn còn hai năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Trước đó, nhiều người nghi ngờ về khả năng lãnh đạo và thời gian làm việc sắp tới của ông khi Apple chậm chân trong công nghệ AI. Nhưng thực tế, ảnh hưởng không phải quá lớn, ít nhất về mặt chi phí.

Những lời bàn tán nhanh chóng lắng xuống khi cổ phiếu Apple bật tăng mạnh trở lại nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng. Tim Cook đã đưa Apple từ giá trị khi đó vốn đã rất cao, 350 tỷ USD lên con số 4.000 tỷ sau khi kế nhiệm Steve Jobs.

Thực tế, Tim Cook là người nắm vị trí CEO Apple lâu hơn cả. Nhiệm kỳ CEO của Steve Jobs chỉ bắt đầu từ năm 1997 và kết thúc khi ông chuyển giao cho Cook vào năm 2011. Và trong nhiều năm gần đây, Cook đã thực thi những chiến lược vượt xa những gì người tiền nhiệm từng hình dung, đặc biệt là với mảng Dịch vụ.

Ngoài việc giá cổ phiếu đã quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa thị trường của Apple hiện chỉ đứng sau NVIDIA. Điều này nhiều khả năng sẽ được phản ánh khi công ty công bố báo cáo tài chính quý tiếp theo vào cuối tháng 1. Sau một năm đầy biến động với AI và thuế quan, cổ phiếu của họ đã quay lại mức sau khi tụt lại phần lớn Big Tech trong vài năm vừa qua.

Việc Tim Cook rời đi vào đầu năm sẽ giúp ban lãnh đạo mới có thời gian ổn định trước hai sự kiện lớn hàng năm của Apple vào tháng 6 và 9. Tuy nhiên, công ty được cho là khó có khả năng công bố CEO mới trước báo cáo tài chính tiếp theo vào cuối tháng 1.

FT cho biết mặc dù quá trình chuẩn bị đã được đẩy mạnh, thời điểm công bố có thể thay đổi. Điều này có thể đơn giản chỉ là Apple đang chuẩn bị sẵn để Cook đưa ra quyết định nếu ông muốn thực hiện bước chuyển giao.

Trước đó, Cook đã bày tỏ sự ưu tiên của mình cho một ứng viên nội bộ sẽ được chọn làm người kế nhiệm, nói rằng công ty có “các kế hoạch kế nhiệm rất chi tiết”. “Tôi yêu công ty và không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà thiếu nó, nên tôi sẽ ở lại một thời gian dài”, ông chia sẻ trên một podcast tháng 11/2023.

Nhà phân tích M.G. Siegler cho rằng Cook có thể nghỉ hưu khỏi chức CEO, nhưng sẽ chuyển sang Chủ tịch điều hành. Vị trí này đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề chính trị trong nước và quốc tế, đặc biệt là liên quan đến ông Trump.

Theo John Gruber, blogger công nghệ nổi tiếng, Apple có chính sách nghỉ hưu lỏng lẻo cho các thành viên hội đồng quản trị, những người thường rút lui khi đến tuổi 75. Điều này có nghĩa Cook vẫn có thể tham gia công việc của công ty thêm gần một thập kỷ nếu ông muốn.

Siegler cho rằng việc Cook nghỉ hưu sớm muộn cũng sẽ diễn ra, nhưng quan trọng là thời điểm. Ông có thể chờ ra mắt một sản phẩm nữa, đặc biệt là Smart Glasses, hoặc đảm bảo tình hình kinh tế trước mắt diễn ra ổn định, như không có bong bóng AI hay thị trường sụp đổ.