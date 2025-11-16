Apple cùng lúc nhận 2 trái đắng

Apple hứng chịu 2 thất bại pháp lý trong cùng một ngày, khi bị buộc bồi thường 634 triệu USD cho Masimo và đối mặt với khả năng cấm nhập khẩu Apple Watch.

Tính năng đo nồng độ oxy trong máu là trung tâm của cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Masimo. Ảnh: Bloomberg.

Hôm 15/11, Bồi thẩm đoàn liên bang tại California đã ra phán quyết buộc Apple phải trả 634 triệu USD cho công ty công nghệ y tế Masimo. Cùng ngày, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) thông báo mở điều tra mới về Apple Watch. Đây là thất bại kép của Apple trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm.

Phán quyết liên quan đến khoảng 43 triệu chiếc Apple Watch được bán từ 2020-2022. Bồi thẩm đoàn xác định rằng chế độ tập luyện và tính năng thông báo nhịp tim của Apple Watch đã vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Bằng sáng chế này liên quan đến công nghệ đo oxy mạch mức năng lượng thấp.

Trọng tâm của phiên tòa tại Santa Ana xoay quanh việc Apple Watch có thể được coi là "thiết bị giám sát bệnh nhân" hay không. Luật sư của Apple lập luận rằng thuật ngữ này chỉ áp dụng cho thiết bị giám sát lâm sàng liên tục.

Masimo phản bác bằng cách chỉ ra các mô tả của chính Apple về thiết bị này. Công ty nhấn mạnh rằng Apple Watch phát hiện nhịp tim cao khi nghỉ ngơi với độ chính xác 95%. Masimo còn trích dẫn tài liệu nội bộ của Apple gọi Apple Watch là "thiết bị giám sát nhịp tim được sử dụng nhiều nhất thế giới". Bồi thẩm đoàn đã đồng ý với lập luận của Masimo.

Apple bác bỏ phán quyết và thông báo sẽ kháng cáo.

Điều tra của ITC sẽ xem xét liệu biện pháp khắc phục mà Apple đưa ra vào tháng 8 liệu còn vi phạm bằng sáng chế của Masimo hay không. Apple đã chuyển việc xử lý dữ liệu oxy máu từ đồng hồ sang iPhone để tránh lệnh cấm nhập khẩu trước đó. ITC đặt mục tiêu hoàn thành điều tra trong 6 tháng.

Nguồn cơn tranh chấp bắt nguồn từ cuộc gặp năm 2013 giữa hai bên. Masimo cáo buộc Apple đã thuê nhân viên của họ và đánh cắp công nghệ đo oxy mạch. Masimo đã chi gần 200 triệu USD trong 5 năm qua để chống lại Apple.