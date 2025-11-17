Người thế chỗ Tim Cook

Ở thời điểm Apple chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, John Ternus nổi lên như gương mặt được chú ý nhất khi đóng vai trò trung tâm trong các quyết định chiến lược.

John Ternus là ứng viên sáng giá kế nhiệm CEO Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chuyển giao lãnh đạo quan trọng nhất kể từ khi Tim Cook lên thay Steve Jobs vào năm 2011. Khi Cook sắp bước sang tuổi 65, nhiều nguồn tin nội bộ và giới quan sát cho rằng John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng đang trở thành ứng viên nặng ký nhất cho vị trí CEO tương lai.

Nhận định này được củng cố sau báo cáo mới từ tác giả Mark Gurman của Bloomberg, người nhiều năm theo dõi sát hoạt động của Apple và thường dẫn nguồn tin nội bộ có độ chính xác cao.

Người kế vị Tim Cook

Sự chú ý dành cho Ternus gia tăng đáng kể sau khi Jeff Williams, một giám đốc cấp cao từng được xem là người kế nhiệm của Tim Cook, bất ngờ thông báo rời Apple vào cuối năm nay. Việc Williams rút khỏi cuộc đua khiến Ternus nổi lên như lựa chọn khả dĩ nhất, đặc biệt khi ông sở hữu nền tảng kỹ thuật sâu và kinh nghiệm quản lý toàn bộ danh mục phần cứng của Táo khuyết.

Gia nhập công ty vào năm 2001 với tư cách kỹ sư cơ khí trong đội thiết kế sản phẩm, Ternus đã tham gia phát triển phần lớn thiết bị chủ lực của Apple suốt hơn 2 thập kỷ qua. Dấu ấn của ông hiện diện trên mọi thế hệ iPad, các dòng iPhone mới, AirPods và đặc biệt là quá trình chuyển đổi Mac sang chip silicon.

John Ternus là người đứng sau xây dựng hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Những năm gần đây, Ternus xuất hiện thường xuyên hơn trong các sự kiện quan trọng, đóng vai trò giới thiệu những sản phẩm lớn như Mac Pro 2019, iPad Pro 2018, các mẫu iMac mới hay iPhone Air.

Theo Gurman, đội ngũ truyền thông của Apple đã bắt đầu “tập trung sự chú ý vào Ternus”, một động thái được giới phân tích xem như tín hiệu chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực. Dù không đảm nhiệm vai trò điều hành cao nhất, Ternus đã tham gia sâu vào định hướng sản phẩm, lựa chọn tính năng và những quyết định chiến lược vốn thường nằm trong tay các lãnh đạo cấp cao.

Ở tuổi 50, Ternus được đánh giá là đủ trẻ để đảm nhiệm vị trí CEO trong dài hạn, đồng thời tương đồng với độ tuổi của Cook khi tiếp quản Apple vào năm 2011. Điều này phù hợp với mong muốn duy trì sự ổn định lâu dài của hội đồng quản trị, nhất là trong bối cảnh Táo khuyết đang đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mới như AI và thực tế ảo hỗn hợp.

Nước đi phù hợp của Apple

Trong 20 năm ở Apple, Ternus thăng tiến đều đặn. Ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng vào năm 2013, phụ trách AirPods, Mac và iPad rồi mở rộng sang iPhone vào năm 2020. Khi Dan Riccio rời vị trí điều hành vào năm 2021, Ternus được thăng chức lên Phó chủ tịch cấp cao kỹ thuật phần cứng, vị trí ông đang nắm giữ hiện nay.

Gurman cho biết sự hiện diện của Ternus trong các buổi ra mắt sản phẩm gần đây phản ánh quyền lực ngày càng lớn của ông trong việc định hướng các danh mục sản phẩm. Ông thậm chí trở thành người thay CEO Tim Cook để dẫn khách hàng trong lễ mở bán iPhone 17 tại cửa hàng Regent Street ở London vào tháng 10.

Apple đang cân nhắc các lựa chọn kế nhiệm CEO Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

Quá trình kế nhiệm diễn ra đúng lúc Apple đối mặt tình trạng luân chuyển nhân sự cấp cao. Theo Bloomberg, một số lãnh đạo chủ chốt như người phụ trách chiến lược AI John Giannandrea, Giám đốc công nghệ phần cứng Johny Srouji hay Giám đốc chính sách môi trường Lisa Jackson đều đang cân nhắc tương lai. Với một công ty vốn nổi tiếng ổn định dưới thời Cook, đây là thời điểm nhạy cảm.

Trong khi đó, Tim Cook phát đi những tín hiệu chưa rõ ràng. Ông từng nói trên CNBC rằng khó tưởng tượng bản thân “không làm gì cả”, nhưng các nguồn tin của Bloomberg cho biết CEO Apple có thể sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch khi thời điểm thích hợp, giống mô hình của Jeff Bezos tại Amazon hay Bill Gates tại Microsoft.

Việc Ternus được cân nhắc cho gương mặt kế nhiệm cho thấy Apple tiếp tục đặt niềm tin vào đội ngũ nội bộ, những người trưởng thành từ chính văn hóa kỹ thuật của công ty. Trong bối cảnh Táo khuyết cần làm mới các danh mục sản phẩm ngoài iPhone và cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực AI, một nhà lãnh đạo với nền tảng kỹ thuật vững chắc như Ternus có thể là lựa chọn phù hợp nhất cho giai đoạn này.