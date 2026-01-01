Điều chưa từng có với Ngoại hạng Anh ở Việt Nam

Lần đầu sau hàng chục năm Ngoại hạng Anh được phát sóng tại Việt Nam, người dùng mới có một vòng đấu mà phải xem trên 2 nền tảng.

Manchester United - Wolverhampton là trận đấu EPL cuối cùng chiếu trên K+.

Vòng đấu thứ 19 mùa giải 2025-2026 của Ngoại hạng Anh đánh dấu bước chuyển quan trọng. Tâm điểm Arsenal - Aston Villa và Manchester United - Wolverhampton là những trận đấu cuối cùng K+ phát sóng EPL ở Việt Nam. Nhà đài trả tiền này đã có 16 năm độc quyền Ngoại hạng Anh, tạo ra thói quen muốn xem giải này, phải mua K+.

Ngày 1/1 cũng đánh dấu những trận đấu đầu tiên FPT Play, thuộc Truyền hình FPT phát sóng EPL với vai trò đơn vị nắm bản quyền chính thức. Như vậy, lần đầu tiên sau hàng chục năm, để xem trọn vẹn một vòng đấu Ngoại hạng Anh, người dùng phải dùng hai nền tảng. Trước đó, việc chuyển đổi thường được thông báo sớm, bắt đầu vào giai đoạn chuyển giao giữa hai mùa giải.

4 trận đấu trễ diễn ra vào rạng sáng 2/1 (giờ Việt Nam) sẽ được phát sóng ở hệ thống mới gồm Crystal Palace - Fulham, Liverpool - Leeds United, Sunderland - Manchester City và Brentford - Tottenham.

Lịch thi đấu vòng 12 trải dài trên 2 nền tảng phát sóng. Ảnh: TelevisionZ.

Hiện tại, FPT Play đang độc quyền phát sóng giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh tại Việt Nam. Toàn bộ giải sẽ được chiếu duy nhất trên truyền hình FPT và ứng dụng OTT FPT Play. Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom cho biết họ không chủ trương “độc quyền hoàn toàn” mà có thể chia sẻ với các đối tác phát sóng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, có nhiều hình thức hợp tác chính giữa các nhà đài với K+. Đài vệ tinh từng bán gói xem các kênh của họ trên nền tảng của bên khác. Trong trường hợp này, khách hàng phải trả hai lần tiền để xem đủ chương trình. Ngoài ra, K+ cũng có thời gian chia sẻ bản quyền trận đấu EPL để các đơn vị còn lại tự sản xuất, trình chiếu. Tuy nhiên, nhóm trận này thường của các đội yếu ngoài Big6. K+ vẫn giữ những màn đối đầu quan trọng, Super Sunday cho riêng mình.

Phía FPT Telecom cũng cho biết họ sẽ dùng giải pháp công nghệ để cung cấp thêm các tùy chọn xem cho người dùng Việt Nam. Trước mắt, một số trận sẽ có độ phân giải 4K, luồng bình luận cảm xúc và ô bình luận cho khán giả tương tác. Một số hình thức phân phối chuyên sâu như bán gói theo trận, câu lạc bộ có thể sẽ được cung cấp trong thời gian tới.

Giá gói xem Ngoại hạng Anh của FPT Play hiện rẻ hơn K+ trước khi rời đi. Người dùng cần trả khoảng 120.000 đồng mỗi tháng nếu chỉ xem 1-2 thiết bị. Gia đình có sẵn box TV FPT Play hoặc mạng FPT Telecom có thể mua thêm với giá ưu đãi, rẻ nhất 60.000 đồng/tháng.