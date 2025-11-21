Sắp có ốp lưng cảm ứng cho iPhone

Phụ kiện độc đáo này rất phù hợp với thiết kế iPhone tràn viền, nhiều khả năng xuất hiện cùng phiên bản kỉ niệm 20 năm.

Theo Instant Digital, một nguồn tin rò rỉ nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), Apple nghiên cứu sản xuất ốp lưng bảo vệ iPhone tích hợp trực tiếp các lớp cảm ứng.

Tác giả không cung cấp thêm chi tiết, nhưng có một số manh mối trong nghiên cứu trước đây của Apple. Đơn xin cấp bằng sáng chế vào năm 2024 mô tả một vỏ bảo vệ có khả năng nhận tín hiệu đầu vào cho thiết bị điện tử, hoạt động như một bề mặt cảm ứng thay vì chỉ che chắn thụ động.

Tài liệu mô tả khu vực cảm ứng được tích hợp trong ốp lưng, sử dụng cảm biến điện dung hoặc cảm biến áp suất, có thể kích hoạt thao tác thường được xử lý bởi các nút bấm vật lý của điện thoại.

Khi gắn ốp lưng, iPhone sẽ phát hiện và xác định các nút bấm nhằm giúp thao tác chạm, nhấn hoặc trượt trên ốp lưng sẽ kích hoạt các chức năng hệ thống.

Bằng sáng chế cũng nêu chi tiết cách vỏ giao tiếp với thiết bị, bao gồm nhận dạng và truyền tín hiệu thông qua các phương thức như NFC. Một số phiên bản còn bao gồm các tính năng nhập liệu sinh trắc học.

Hồ sơ cho thấy Apple xem xét việc sử dụng ốp lưng như một phần mở rộng cho hệ thống điều khiển của iPhone. Tuy nhiên, điều khiến ý tưởng này trở nên hợp lý hơn cả chính là tin đồn về chiếc iPhone không viền.

Hàng loạt nguồn tin cho rằng Apple tạo ra thiết kế hoàn toàn mới cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm, với màn hình cong tràn cả bốn cạnh. Cách tiếp cận này gần như không còn chỗ cho các nút bấm cơ học.

Một chiếc ốp lưng tích hợp vùng cảm ứng có thể chuyển các chức năng như điều chỉnh âm lượng và điều khiển camera sang các bề mặt lớn hơn, tiện dụng hơn, đồng thời giảm thiểu việc vô tình chạm vào cạnh.

Tại thời điểm này, việc Apple phát triển ốp lưng iPhone tương tác có liên quan đến mẫu máy kỷ niệm hay không vẫn chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, sự hội tụ của các tin đồn mở ra một loạt khả năng thú vị khác cho thiết bị dự kiến ​​ra mắt vào tháng 9/2027.