iPhone sắp có nâng cấp lớn

Apple đang nghiên cứu cách tận dụng tối đa chòm sao vệ tinh quay quanh Trái Đất trên các mẫu iPhone tương lai, cho phép thiết bị kết nối mà không cần phải lấy ra khỏi túi.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết Apple đang nâng cấp một số tính năng tập trung vào dịch vụ vệ tinh trên các thế hệ iPhone tương lai.

Việc thiết lập kết nối vệ tinh được dự định cải tiến lớn. Hiện tại, người dùng được yêu cầu phải ở khu vực có tầm nhìn không bị che khuất, và được hướng dẫn chỉ vào hướng vệ tinh để kết nối.

Tuy nhiên, Apple muốn quá trình này trở nên "tự nhiên" hơn cho người dùng. Điều này sẽ cho phép iPhone kết nối với vệ tinh ngay cả khi đang trong túi hoặc trong trên ô tô, mà không cần người dùng phải cầm iPhone theo đúng cách.

Để đạt được điều này, Gurman cho biết dòng iPhone ra mắt năm 2026 của Apple dự kiến sẽ hỗ trợ chuẩn 5G NTN rộng hơn, cho phép các tháp di động sử dụng vệ tinh để tăng phạm vi phủ sóng thiết bị.

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc Táo khuyết đang tìm cách mở rộng chức năng kết nối vệ tinh trên iPhone cho các ứng dụng bên thứ ba. Cụ thể, sẽ sớm có một API của dịch vụ vệ tinh được Apple tạo ra để các nhà phát triển ứng dụng tích hợp.

Tuy nhiên, Gurman cũng cho rằng không phải mọi tính năng vệ tinh do nhà sản xuất iPhone tạo ra đều sẽ được cung cấp theo cách này.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang tập trung vào việc cải tiến các chức năng vệ tinh cơ bản. Việc mở rộng chức năng nhắn tin hiện có là một khả năng.

Theo đó, Táo khuyết được cho là đang phát triển thêm chức năng gửi ảnh, vượt ra ngoài giới hạn chỉ tin nhắn văn bản trong Emergency SOS via Satellite - dịch vụ cho phép người dùng gửi tin nhắn cầu cứu ngay cả khi mất sóng di động.

Ngoài ra, Gurman cũng tiết lộ thêm Apple dường như cũng muốn đồng bộ Apple Maps hoạt động với kết nối vệ tinh. Mặc dù chức năng vệ tinh hiện chỉ được sử dụng cho dữ liệu định vị, bài đăng của phóng viên Bloomberg ngụ ý rằng dữ liệu bản đồ cũng có thể được gửi đến người dùng qua kết nối vệ tinh.