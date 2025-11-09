T1 lại vô địch, Faker có chiếc cúp thứ 6

Sau loạt BO5 căng thẳng trước đội đồng hương KT, T1 một lần nữa là tổ chức bản lĩnh hơn. Faker tự phá kỷ lục của chính mình với 3 lần liên tiếp giành cúp.

Faker nối dài chuỗi thành tích ở tuổi 29 cùng chiếc cúp thứ 6.

Chiều 9/11, trận chung kết CKTG 2025 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại chính thức diễn ra giữa T1 và KT. Hai đội Hàn Quốc lần lượt tiễn các đại diện đồng hương cùng chủ nhà Trung Quốc khỏi giải. Trước giờ khai màn, T1 được đánh giá cao hơn. Ngoài việc là đương kim vô địch, Faker và đồng đội còn gặp "đối mềm" KT, vốn thường thể hiện phong độ bạc nhược trong những lần gặp gỡ trước đó.

Tuy nhiên, diễn biến của trận đấu lại hấp dẫn bất ngờ. KT không phải đối thủ "dễ xơi" như thường lệ. 4 trong 5 ván đấu chứng kiến sự khởi đầu tốt hơn từ phía hạt giống số 3 Hàn Quốc. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng cho cặp đôi đường dưới mạnh hơn, nhằm lấy lợi thế đẩy sớm, ép rừng và lấy chiến công đầu. Ở ván 2 và 3, các lợi thế này được chuyển hóa thành sức mạnh trang bị giúp họ giành chiến thắng.

T1 khởi đầu bằng màn lật kèo ở ván đầu. Bất chấp việc bị dẫn tiền, đương kim vô địch thế giới giành lợi thế bằng khả năng phối hợp giao tranh thượng thừa. Chỉ bằng một pha 5 đấu 5, Faker giúp đội nhà cân bằng, ăn bùa lợi và áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, màn trình diễn này không được nối dài ở hai ván tiếp theo. T1 bị KT đẩy vào thế chân tường, khi thua thêm một set nữa đồng nghĩa với thất bại chung cuộc.

T1 có năm thứ 3 liên tiếp vô địch thế giới. Ảnh: Lol Esports.

Tại đây, bản lĩnh "nhà vua" một lần nữa lên tiếng. Không chỉ Faker, các thành viên còn lại của hạt giống số 4 từ Hàn Quốc đều giữ được sự bình tĩnh, dần tích lũy lợi thế và đưa chuỗi BO5 về thế cân bằng. Ván đấu cuối đưa người hâm mộ đến mức độ hồi hộp cao nhất khi hai đội phải đưa ra những quân bài tẩy vì các tướng thuận tay đều đã bị "tẩy". Theo luật mới của Liên Minh Huyền Thoại, hai đội không thể dùng lại lựa chọn đã xuất hiện trước đó.

Ở giây phút quyết định, KT đặt trọn niềm tin vào người chơi đường giữa BDD bằng quân bài Smolder. T1 đáp lại với bộ đôi bắt chết chủ lực Camile và Galio. Thế trận giằng co khi đương kim vô địch thế giới liên tục có mạng ở đường trên.

Tuy nhiên, BDD vẫn thăng tiến sức mạnh ổn định với vị tướng của mình. Đáng tiếc, một người không thể gánh nổi tập thể. PerfecT và Deokdam phía KT không đóng góp được gì. Mình Smolder phải đối mặt với hàng loạt vị tướng lao vào.

Chung cuộc, T1 giành thắng lợi 3:2 và giữ danh hiệu nhà vô địch thế giới năm thứ 3 liên tiếp. Trong một mùa giải mà tập thế có biến động nhân sự, cả đội thể hiện phong độ phập phù, chiếc cúp này khiến người hâm mộ tổ chức áo đỏ vỡ òa.

Với danh hiệu vừa đạt được, Faker một lần nữa nới rộng khoảng cách với những đối thủ bám đuổi về danh hiệu cá nhân. Anh sở hữu 6 chức vô địch, 2 lần Á quân. 3 "cận thần" Oner, Gumayusi, Keria cũng xếp ngay sau Quỷ vương với 3 chiếc cúp. Trong khi đó, Doran mới lần đầu được trải nghiệm chiến thắng ở giải đấu này.

Chức vô địch mang về cho T1 1 triệu USD tiền thưởng. KT dẫu thất bại cũng nhận 800.000 USD . Tuy nhiên, số tiền này chỉ là một phần nhỏ lợi nhuận. Danh tiếng toàn cầu cùng những hợp đồng béo bở là thứ đang chờ đợi những nhà vô địch thế giới.