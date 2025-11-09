Liên Minh Huyền Thoại vinh danh 4 tuyển thủ Việt Nam

Trong đoạn phim giới thiệu trận chung kết CKTG 2025, nhiều huyền thoại của tựa game được tri ân. Trong đó, 4 tuyển thủ Việt Nam xuất hiện nổi bật.

SofM khi còn thi đấu trong màu áo Suning ở Trung Quốc. Ảnh: LOL Esports.

Chiều 9/11 (giờ Hà Nội) trận chung kết CKTG 2025 của tựa game Liên Minh Huyền Thoại sẽ diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc. Đây là tâm điểm của người hâm mộ eSports thế giới khi T1 của Faker sẽ đối đầu đội đồng hương KT. Trước giờ thi đấu, trailer của sự kiện được Riot Games công bố. Bên cạnh hai đội sẽ gặp nhau vài giờ tới, đoạn phim cũng vinh danh nhiều huyền thoại của trò chơi.

Với chủ đề Earn your Legacy, CKTG 2025 tri ân những di sản mà nhiều thế hệ game thủ đã đóng góp vào 15 năm lịch sử của trò chơi. Vượt khỏi khuôn khổ của một trò chơi điện tử, Liên Minh Huyền Thoại trở thành một phần của văn hóa nhiều quốc gia. Phim ảnh, nội dung của vũ trụ nói trên trở nên phổ biến rộng rãi. Tuyển thủ được vinh danh như vận động viên, có huy chương và trở thành thần tượng giới trẻ.

Trong đoạn phim giới thiệu trận chung kết, hàng loạt huyền thoại của trò chơi được vinh danh. Nổi bật có thể nhắc đến “Thánh kéo Madlife”, xạ thủ Trung Quốc Uzi hay đường giữa Bắc Mỹ Bjergsen. Đặc biệt, Việt Nam chưa có những dấu ấn thành tích rõ nét trong lịch sử trò chơi, cũng có nhiều đại diện được tri ân.

Levi, Kiaya và Optimus của GAM Esports xuất hiện cùng những người chơi hàng đầu suốt 15 năm qua. Đội tuyển “Vàng đen” là lá cờ đầu của eSports Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam từ 2017. Họ cũng là cái tên quen thuộc ở những sự kiện quốc tế của trò chơi này, gồm MSI và Worlds. Trước đó, MV chủ đề CKTG 2025 Sacrifice cũng lồng ghép câu chuyện của Levi và GAM Esports trong trận đấu với TES năm 2022

Các tuyển thủ Việt Nam được cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại vinh danh.

Ngoài ra, "thần rừng" SofM cũng được Riot vinh danh. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn là người chơi Việt Nam thành công nhất lịch sử với danh hiệu Á quân CKTG 2020. Phong cách thi đấu máu lửa, sáng tạo của SofM cũng để lại nhiều dấu ấn trên đấu trường chuyên nghiệp. Sự vượt trội từ tuyển thủ Việt Nam buộc Riot Games phải thay đổi cơ chế trò chơi, thêm bộ đếm thời gian cho quái rừng và bổ sung kinh nghiệm khi bị đối thủ bỏ xa.

BLV Hoàng Luân, người gắn liền với trò chơi này từ 2012, cũng góp giọng trong trailer vừa công bố của CKTG.

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 diễn ra 14/10-9/11 ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 quốc gia tỷ dân đăng cai sự kiện này sau 2017 và 2020. T1 đang là đương kim vô địch thế giới hai năm liên tiếp.