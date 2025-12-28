Không nhận ra CEO Xiaomi

Sau khủng hoảng truyền thông hai tháng trước, Xiaomi có vẻ đã thay thế chiến lược truyền thông, để cho CEO Lôi Quân ít gây chú ý trên truyền thông hơn.

Lôi Quân gần đây ít xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Trong nhiều năm, Lôi Quân từng là biểu tượng, trực tiếp đứng ra giới thiệu các sản phẩm chủ lực của Xiaomi. Ông cũng chuẩn bị bài phát biểu cá nhân trong lễ ra mắt dòng Xiaomi 17, chia sẻ câu chuyện đằng sau con chip Xuanjie và mảng ô tô của hãng.

Trong khi đó, Xiaomi 17 Ultra là sản phẩm đầu tiên thuộc khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn cầu giữa Xiaomi và Leica. Tuy nhiên, Lư Vĩ Băng là người đảm nhiệm vai trò diễn giả chính trước và trong sự kiện ra mắt Xiaomi 17 Ultra tối 25/12, trong khi Lôi Quân ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khán giả. Đồng thời, gần như toàn bộ nội dung được trình bày tại buổi họp báo lần này đều không liên quan đến mảng Xiaomi Auto của ông.

Thay đổi chiến lược truyền thông

Sau khi trải qua cơn bão truyền thông trong hai tháng qua, Xiaomi đã nhận ra rằng họ đang ở trong một môi trường truyền thông khá nhạy cảm. Dù doanh số sản phẩm vẫn khả quan, nhưng hình ảnh dư luận đối với Lôi Quân cá nhân lẫn mảng ôtô của Xiaomi đều suy giảm rõ rệt.

Từ khi Xiaomi gia nhập thị trường xe điện, tên tuổi của Lôi Quân tăng vọt cùng với độ phủ truyền thông. Cư dân mạng chú ý vào ông như một CEO công nghệ sẵn sàng đánh cược vào một ngành nặng vốn, rủi ro cao.

Tuy nhiên, sự chú ý quá mức đã gây ra xáo trộn truyền thông giữa hai mảng xe điện và điện thoại. Khi xe điện hay Lôi Quân gặp tranh cãi, mọi sản phẩm Xiaomi, kể cả smartphone, đều chịu ảnh hưởng tâm lý tiêu cực. Vị thế chiến lược của smartphone Xiaomi phần nào đó đã bị lu mờ.

Xiaomi 17 Ultra khác biệt với ống kính và công nghệ chụp ảnh từ Leica. Ảnh: Xiaomi.

Do đó, việc ra mắt Xiaomi 17 Ultra phần nào cho thấy chiến lược truyền thông của hãng trong mảng điện thoại. Dòng sản phẩm được giới thiệu sớm hơn khoảng hai tháng so với thông lệ các năm trước, nhằm tận dụng cao điểm tiêu dùng trong dịp Tết.

Trước đó, trong một buổi livestream trước thềm ra mắt, Lư Vĩ Băng cho biết ông đã thấy một số cư dân mạng bày tỏ mong muốn dòng Xiaomi Ultra ra mắt kịp để họ có thể chụp ảnh trong dịp Tết. Dòng Xiaomi 17 cũng được giới thiệu vào cuối tháng 9, sớm hơn thường lệ khoảng một tháng, nhằm bắt trọn sức mua trong dịp Trung thu và Quốc khánh, và đạt được kết quả ấn tượng.

Theo số liệu công bố, dòng máy này bán ra hơn một triệu chiếc chỉ sau 5 ngày mở bán, tốc độ vượt qua cả flagship Xiaomi 15 trước đó. Đến đầu tháng 11, doanh số đã vượt mốc 2 triệu máy, cải thiện rõ rệt so với tốc độ bán của thế hệ tiền nhiệm.

Rút lui khỏi ánh hào quang

Xét riêng thành tích kinh doanh, có thể nói đây đang là thời khắc đỉnh cao nhất trong lịch sử. Trong nhiều quý liên tiếp, cả mảng điện thoại lẫn ô tô của Xiaomi đều tăng trưởng mạnh, phá vỡ các kỷ lục lịch sử, còn khả năng sinh lời đã có bước đột phá rõ rệt, theo báo cáo quý III/2025 của công ty.

Tuy nhiên theo QQ News, danh tiếng của hãng có thể đang ở “thời điểm nguy hiểm nhất”. Công chúng đã thay đổi cách nhìn nhận về Lôi Quân, từ một người "nói gì cũng đúng" đến soi xét từng thứ ông chia sẻ.

Từ cách làm marketing của Lôi Quân, phần điều kiện áp dụng được ghi quá nhỏ trong quảng cáo sản phẩm, đến các vấn đề an toàn liên quan đến xe Xiaomi, đều nhanh chóng bị khuếch đại, kéo Xiaomi rơi vào một cuộc khủng hoảng dư luận quy mô lớn.

Lôi Quân im ắng khác thường tại sự kiện ra mắt Xiaomi 17 Ultra. Ảnh: QQ News.

Hiện tại, Xiaomi đang dần thay đổi yếu tố thành công được Lôi Quân gọi là “phương pháp luận Xiaomi” được áp dụng hàng chục năm qua. Tại các sự kiện ra mắt, trọng tâm được đặt vào trải nghiệm sản phẩm thực tế, thay vì lối kể chuyện quen thuộc kiểu “vấn đề - nỗ lực - giải pháp”. Giá bán, khuyến mãi cũng được công bố minh bạch.

Theo QQ News, điểm mấu chốt nhất vẫn là sự “rút lui trong im lặng” của thương hiệu cá nhân Lôi Quân. Trong giai đoạn vừa qua, ông đã vắng mặt tại Triển lãm Ôtô Quảng Châu, để “thiên tài trẻ” La Phúc Lệ (Luo Fuli) đứng ra thuyết trình về mô hình lớn mã nguồn mở của Xiaomi, cho đến ngồi dưới khán đài trong sự kiện ra mắt Xiaomi 17 Ultra.

Ông vẫn cập nhật thường xuyên trên Weibo, nhưng nội dung chủ yếu chỉ mang tính đăng lại thông tin chính thức một cách sao chép, và không còn check-in tại các phòng gym được hơn hai tháng. Còn trên Douyin, Lôi Quân đã từ lâu không còn livestream.