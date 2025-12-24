Xiaomi 'chối bay' việc liên quan tới quân đội

Trước sức ép từ Quốc hội Mỹ, Xiaomi khẳng định họ chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng và không có bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội Trung Quốc.

Xiaomi phủ nhận cáo buộc liên quan đến quân sự tại Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Xiaomi mới đây đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ có liên hệ với quân đội Trung Quốc, sau khi một nhóm nghị sĩ Mỹ kêu gọi Lầu Năm Góc đưa tập đoàn này vào danh sách các công ty bị nghi ngờ có quan hệ quân sự.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/12, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc khẳng định những cáo buộc nói trên là “vô căn cứ”, đồng thời nhấn mạnh Xiaomi luôn tập trung vào lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng. Theo công ty, họ không phải doanh nghiệp quân sự và cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với các thực thể liên quan đến quân đội Trung Quốc.

“Xiaomi không phải là một công ty quân sự Trung Quốc, cũng không liên kết với bất kỳ tổ chức quân sự nào của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một công ty sản phẩm tiêu dùng”, Xiaomi nêu rõ trong thông cáo.

Ông lớn công nghệ Trung Quốc cho biết họ chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phục vụ các mục đích dân sự cũng như thương mại, đồng thời khẳng định “không có cơ sở” để đưa Xiaomi vào danh sách 1260H của Lầu Năm Góc.

Phản hồi của Xiaomi được đưa ra sau khi 9 nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ gửi một bức thư ngỏ hồi tuần trước, kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bổ sung hơn 10 công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách 1260H. Nhóm nghị sĩ này bao gồm một số chủ tịch ủy ban tại Quốc hội Mỹ.

Ngoài Xiaomi, các công ty bị nêu tên trong thư còn có startup trí tuệ nhân tạo DeepSeek và nhà sản xuất robot hình người Unitree. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả DeepSeek, Unitree và Lầu Năm Góc đều chưa đưa ra phản hồi chính thức khi được truyền thông yêu cầu bình luận.

Danh sách 1260H của Bộ Quốc phòng Mỹ được sử dụng để chỉ các công ty mà chính quyền Mỹ cho rằng có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Khác với danh sách đen thương mại vốn kéo theo những biện pháp trừng phạt ngay lập tức, danh sách này chủ yếu đóng vai trò cảnh báo, nhằm nhấn mạnh rủi ro đối với các cơ quan chính phủ và thực thể của Mỹ khi hợp tác hoặc giao dịch với những doanh nghiệp bị liệt kê.

Xiaomi khẳng định chỉ tập trung vào điện tử tiêu dùng. Ảnh: Bloomberg.

Trong thư gửi Lầu Năm Góc, các nhà lập pháp Mỹ cũng kêu gọi đưa thêm nhiều công ty Trung Quốc khác vào danh sách, hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, sản xuất khoa học đời sống, robot, trí tuệ nhân tạo tích hợp, sản xuất màn hình và phát triển chip.

Trước đó, một số doanh nghiệp Trung Quốc từng bị đưa vào danh sách này đã tiến hành các biện pháp pháp lý để phản đối. Điển hình là DJI, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn của Trung Quốc, từng đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến việc bị liệt kê.

Về phía Xiaomi, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh từng bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách các công ty hỗ trợ quân sự tại Trung Quốc (CCMC) vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, danh sách CCMC sau đó đã bị bãi bỏ và thay thế bằng danh sách 1260H. Xiaomi khi đó nhanh chóng khởi kiện để phản đối quyết định của Washington và đã được gỡ khỏi danh sách CCMC trong cùng năm.

Hiện tại, Xiaomi tiếp tục khẳng định lập trường tập trung vào thị trường tiêu dùng, giữa bối cảnh căng thẳng công nghệ Mỹ-Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.