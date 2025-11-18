Tin xấu với Xiaomi

Cổ phiếu Xiaomi giảm mạnh khi thị trường smartphone chững lại, chi phí tăng cao và mảng xe điện đối mặt nhiều rủi ro từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Cổ phiếu của Xiaomi giảm mạnh trong bối cảnh doanh thu không đạt kỳ vọng. Ảnh: Bloomberg.

Sau giai đoạn tăng tốc mạnh vào đầu năm, cổ phiếu của Xiaomi đang nằm trong nhóm công ty công nghệ có diễn biến tệ nhất tại Trung Quốc chỉ trong vài tháng qua. Nhiều chuyên gia nhận định đà giảm đến từ triển vọng u ám của thị trường điện thoại thông minh và xe điện, 2 mảng kinh doanh trọng tâm của ông lớn công nghệ này.

Giới phân tích dự báo báo cáo tài chính của Xiaomi sẽ được công bố vào cuối ngày 18/11, với mức tăng trưởng doanh thu chậm nhất kể từ năm 2023. Điều này khiến tâm lý bi quan gia tăng, kéo theo hoạt động bán khống diễn ra mạnh mẽ. Nhiều tổ chức phân tích đã điều chỉnh giá mục tiêu của cổ phiếu do đánh giá triển vọng lợi nhuận suy yếu.

Một trong những áp lực lớn nhất đối với Xiaomi là chi phí chip nhớ tăng cao. Theo InSpectrum Tech, giá hợp đồng DRAM di động tháng 10 đã tăng 21%, lên mức cao nhất từ tháng 7/2022. HSBC dự báo giá có thể tăng thêm khoảng 10% trong quý III/2025. Điều này đe dọa trực tiếp biên lợi nhuận của mảng smartphone, vốn là trụ cột doanh thu của gã khổng lồ công nghệ này.

Gokul Hariharan, chuyên gia tại JPMorgan Chase, nhận định thị trường đang ở “giữa một siêu chu kỳ” của ngành chip bán dẫn. Ông cho rằng Xiaomi khó có thể chuyển hoàn toàn chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng trong bối cảnh sức mua tại Trung Quốc chậm lại, còn doanh số iPhone 17 của Apple tăng mạnh.

Ở mảng xe điện, Xiaomi đang tăng công suất để kịp giao hàng theo đơn đặt trước. Đồng sáng lập Lei Jun từng cho biết bộ phận này đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trong năm nay. Tuy vậy, thị trường ôtô Trung Quốc đang chịu sức ép lớn khi nhiều chính quyền địa phương thu hẹp các chương trình hỗ trợ đổi xe mới. Theo Barclays, doanh thu từ mảng IoT của Xiaomi cũng được dự báo giảm tốc so với mức tăng mạnh vào năm ngoái do không còn hưởng lợi từ trợ cấp.

“Chi phí chip tăng mạnh có thể tiếp diễn trong thời gian tới”, Xin-Yao Ng, quản lý quỹ tại Aberdeen Investments nhận định. Ông cũng cho rằng khó khăn chung của ngành xe điện cũng khiến doanh thu thực tế của Xiaomi thấp hơn kỳ vọng.

Đà tăng vốn hóa từng đưa Xiaomi lên mốc 200 tỷ USD vào tháng 6 cũng nhanh chóng chững lại. Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong hiện giảm gần 30% so với đỉnh tháng 9, trở thành mã giảm mạnh nhất trong chỉ số Hang Seng Tech cùng giai đoạn.

Lo ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc và cuộc cạnh tranh giá khốc liệt trên thị trường tiêu dùng tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Tỷ lệ bán khống cổ phiếu tại Hong Kong đã tăng lên 0,7% tổng lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do.

Goldman Sachs cho biết các quỹ đầu cơ đang đặt cược vào rủi ro liên quan đến an toàn sản phẩm, tiến độ nhà máy và nhu cầu tiêu thụ xe điện, bất chấp các chương trình khuyến mãi của Xiaomi.