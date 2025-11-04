Xiaomi gây sốt

Cổ phiếu Xiaomi tăng hơn 3,5% sau khi smartphone hãng này được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

2 chiếc smartphone Xiaomi được phía Trung Quốc gửi tặng Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

Xiaomi trở thành tâm điểm trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, thuộc chương trình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2025) diễn ra tại thành phố ven biển Gyeongju.

Tại cuộc gặp, 2 chiếc smartphone Xiaomi được Chủ tịch Trung Quốc trao tặng người đồng cấp Hàn Quốc. Phiên dịch viên của ông Tập còn nhấn mạnh màn hình thiết bị được sản xuất ở Hàn Quốc.

“Điện thoại này có bảo mật không”, Tổng thống Lee đặt câu hỏi khiến nhiều người bật cười. “Ông xem thử điện thoại có cài back-door không”, Chủ tịch Tập đáp lại thông qua phiên dịch viên, trích dẫn từ tờ Korea AngJoong Daily.

Theo giới phân tích, việc lựa chọn smartphone Xiaomi làm quà tặng cấp nhà nước cho thấy vị thế của công ty này dưới vai trò biểu tượng tham vọng công nghệ Trung Quốc.

“Tặng smartphone Xiaomi là động thái quan trọng cả về ngoại giao công nghệ lẫn tinh thần tự hào dân tộc”, Su Lian Jye, nhà phân tích tại công ty tư vấn Omdia, cho biết.

Theo Su, động thái trên nhấn mạnh niềm tin của Trung Quốc vào các thương hiệu công nghệ nội địa trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị. Ông nói thêm điều này còn giúp “nâng cao niềm tin về sự đổi mới, khả năng tự chủ của ngành công nghệ Trung Quốc nói chung”.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Sanyam Chaurasia từ Canalys nhận định điều này cho thấy sự công nhận của Trung Quốc dành cho Xiaomi, với tư cách một trong những thương hiệu công nghệ hàng đầu nước này.

“Động thái trên nhấn mạnh sản phẩm Xiaomi đã đạt trình độ thiết kế chất lượng cao và đổi mới công nghệ, phù hợp tham vọng của Trung Quốc nhằm nâng cao chuỗi giá trị trong lĩnh vực tiêu dùng”, Chaurasia nhấn mạnh.

Trong ngày 3/11, cổ phiếu Xiaomi niêm yết tại Hong Kong tăng 3,52%, đóng cửa ở mức 44,72 dollar Hong Kong.

Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc gặp ngày 1/11. Ảnh: Chosun.

Dù chưa được các bên tiết lộ chính thức, ảnh chụp vỏ hộp cho thấy thiết bị được ông Tập tặng người đồng cấp là Xiaomi 15 Ultra, model vừa được hãng ra mắt đầu năm. Đây cũng là lần đầu smartphone Xiaomi được dùng làm quà tặng cấp nhà nước, ít nhất trong các hình ảnh được chia sẻ công khai.

Trước đó vào tháng 10, SCMP đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công khai khen ngợi smartphone Mate X6 của Huawei, nhiều khả năng do Chủ tịch Tập Cận Bình tặng. Ông Maduro mô tả đây là “điện thoại tốt nhất thế giới” và gián điệp Mỹ không thể bẻ khóa.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Xiaomi đứng thứ 3 về thị phần smartphone toàn cầu trong quý III, chỉ sau Samsung và Apple.

Ngoài lĩnh vực di động, Xiaomi còn gia nhập thị trường xe điện, vốn chứng kiến cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc. Mẫu xe đầu tiên được công ty ra mắt tháng 12/2023.

Vào tháng 9, Xiaomi ra mắt dòng smartphone đầu bảng 17. CEO Lei Jun nhấn mạnh dòng máy này “vượt trội iPhone 17 của Apple trên nhiều khía cạnh” như thiết kế mỏng nhẹ, hệ thống camera hợp tác phát triển cùng Leica (Đức).