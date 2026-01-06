Facebook thừa nhận lỗi lớn khiến Thế Anh 28, Tuyền Văn Hóa 'bay màu'

Lần hiếm hoi mạng xã hội thừa nhận có vấn đề bảo mật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều fanpage và tài khoản cá nhân tại Việt Nam.

Nhiều trang Facebook triệu người theo dõi tại Việt Nam đồng loạt biến mất thời gian gần đây.

Chiều 6/1, thông qua tài khoản chính thức, Meta, công ty mẹ Facebook, xác nhận có lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên nền tảng. Cụ thể, mạng xã hội cho biết công ty ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến tài khoản tại Việt Nam, đội ngũ đang ưu tiên xử lý. Trong đó, một số người dùng đã được khôi phục.

Mạng xã hội nói trên không nêu rõ nguyên nhân và vấn đề kỹ thuật chính xác. Tuy nhiên chỉ trong vài ngày qua, lượng lớn trang Facebook phổ biến tại Việt Nam, có hàng triệu người theo dõi, đồng loạt biến mất không rõ nguyên nhân.

Danh sách hiện có những fanpage như VTV24, VTV3 hay Thế Anh 28 Entertainment không thể truy cập từ ngày 4/1. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Đến sáng 5/1, trang Facebook VTV24, VTV3 đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hàng loạt tài khoản có lượng theo dõi lớn ở Việt Nam lại biến mất. Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, đến cả các tài khoản cá nhân và lĩnh vực khác ngoài tin tức, giải trí

Các trang vẫn chưa xuất hiện trở lại có Tuyền Văn Hóa, Beatvn, Top Comment, Thế Giới Showbiz, đều là các tài khoản cập nhật tin tức đa lĩnh vực trên Facebook, có hàng triệu người theo dõi. Những trang dành cho giới trẻ như Diêm Thống Nhất, Lều Báo… cũng không thể truy cập trong ngày 5/1. Ngoài ra, Facebook của đội Saigon Phantoms bộ môn Liên Quân đã biến mất.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Hưng, quản lý hệ thống Thế Anh 28 cho biết một trang của đơn vị này bị tấn công, tố cáo dẫn đến khóa fanpage. Họ đang làm việc với bộ phận hỗ trợ của Meta để tìm cách kháng cáo. Đến chiều 5/1, trang này đã được mở lại.

Trong khi đó, quản trị viên nhiều fanpage khác chọn cách khóa trang để tránh đợt truy quét. Trả lời Tri Thức - Znews, ông Mai Thanh Phú, người quản lý hàng trăm trang Facebook lớn, cho biết gần đây xuất hiện một công cụ, thủ thuật sử dụng quy định bản quyền của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, tố cáo (report) tự động số lượng lớn bài đăng.

Vấn đề còn ảnh hưởng đến người dùng cá nhân. Một số tài khoản bị đánh bản quyền trên chính ảnh bản thân, người nhà. Facebook cho biết nội dung được tuyên bản quyền từ một cá nhân xa lạ.

Ngoài ra, Facebook còn xác nhận việc xóa ảnh đại diện không giúp gì trong việc tăng bảo mật tài khoản.

"Nền tảng hiện tích hợp nhiều lớp bảo mật như cảnh báo đăng nhập và xác thực hai yếu tố nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản người dùng. Đồng thời, chúng tôi khuyến nghị người dùng thường xuyên rà soát lại các cài đặt bảo mật và quyền riêng tư. Việc ảnh đại diện tự động thay đổi về chế độ mặc định không nằm trong các biện pháp bảo mật của Facebook", Meta thông báo.