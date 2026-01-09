Ấn tượng tại CES 2026

TV "dán tường" trở lại . Sau 6 năm vắng bóng, dòng TV siêu mỏng của LG được nâng cấp với mẫu OLED evo W6. Thiết bị dày 9 mm, có thể treo sát tường nhờ giá đỡ và hộp kết nối không dây Zero Connect Box. Với công nghệ Hyper Radiant Color và Brightness Booster Ultra, khả năng hiển thị màu sắc và độ sáng của W6 được cải thiện đáng kể. Đây cũng là TV đầu tiên đạt chứng nhận chống chói (Reflection Free Premium) của Intertek. Sản phẩm có tần số quét 165 Hz, hỗ trợ AMD FreeSync Premium và G-Sync, cùng dịch vụ LG Gallery+ để biến thành khung tranh với 4.500 hình ảnh khác nhau. TV có 2 tùy chọn kích thước 77 và 83 inch. Ảnh: LG.

Máy cho thú cưng ăn uống tự động . Những người bận rộn có thể yên tâm cho thú cưng ăn uống với 2 sản phẩm mới nhất từ Petkit. Đầu tiên là Yumshare Daily Feast, máy cấp thức ăn ướt với khả năng trữ khẩu phần trong 7 ngày, hệ thống NFC để nhận diện thú cưng, loại bỏ khẩu phần chưa được ăn trong 48 tiếng, camera 1080p hỗ trợ giám sát thú cưng. Ngoài ra, Eversweet Ultra (giá 200 USD ) có thể trữ nước trong 14 ngày, sử dụng cơ chế cấp nước không tuần hoàn. Camera và hệ thống AI trên thiết bị có thể nhận diện thú cưng, phân tích thói quen ăn uống để cảnh báo sức khỏe đường tiết niệu. Ảnh: Petkit.

"Las Vegas Sphere" trên bàn . SwitchBot Obboto là đèn để bàn tích hợp AI, hình dạng quả cầu độc đáo. Với hơn 2.900 bóng LED RGB, sản phẩm được ví như phiên bản thu nhỏ của Las Vegas Sphere, cho phép hiển thị hình ảnh dưới dạng pixel hoặc phản hồi theo chuyển động của người dùng. Thiết bị hỗ trợ chiếu sáng theo các hoạt động như ngủ, tập trung, thư giãn, thiền và nháy theo nhạc, có thể hiển thị giờ và thời tiết. Sản phẩm chưa có giá và ngày bán cụ thể. Ảnh: SwitchBot.

Tủ lạnh mở bằng giọng nói . Dòng tủ lạnh Family Hub của Samsung được nâng cấp với khả năng mở cửa bằng giọng nói. Với trợ lý Bixby, người dùng chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói để mở rộng cửa hơn 90 độ, bên cạnh thao tác chạm tay như trước đây. Theo The Verge, tính năng này khá hữu ích để mở tủ trong lúc nấu ăn hoặc tay bẩn. Về phần mềm, sản phẩm kết hợp Samsung AI Vision với mô hình Google Gemini, có thể nhận diện thực phẩm để tra cứu thông tin liên quan. Ảnh: Samsung.

Robot quản gia của LG . Tại CES 2026, LG mang đến robot CLOiD, gây ấn tượng với khả năng thực hiện những tác vụ phức tạp như lấy sữa trong tủ lạnh, đưa bánh vào lò nướng, gấp và xếp quần áo. Thiết kế của CLOiD khá giống đối thủ Onero H1 của SwitchBot. Robot trang bị 2 cánh tay linh hoạt với 7 trục chuyển động, phần thân có thể nghiêng và uốn cong, phần đầu cho phép giao tiếp bằng giọng nói và màn hình thể hiện biểu cảm. Người dùng có thể gọi robot điều khiển nhà thông minh nhờ nền tảng LG ThinQ. Dù chưa công bố giá bán, CLOiD cho thấy tham vọng của LG trong việc đưa "robot quản gia" vào đời sống thực tế. Ảnh: LG.

Smartphone tích hợp bàn phím vật lý . Clicks, thương hiệu nổi tiếng với ốp lưng bàn phím cho iPhone , vừa ra mắt điện thoại riêng. Mang tên Clicks Communicator, thiết bị sử dụng Android 16, ý tưởng khuyến khích người dùng thoát khỏi những app phiền toái trên smartphone thông thường, dù vẫn hỗ trợ 5G và kho ứng dụng. Điểm nhấn trên sản phẩm là bàn phím QWERTY vật lý kiêm trackpad, tích hợp nhiều tính năng không còn trên smartphone hiện đại như cổng tai nghe 3,5 mm, khe thẻ nhớ microSD và nút gạt tắt chuông. Máy sở hữu màn hình OLED 4,03 inch, pin 4.000 mAh và có thể thay nắp lưng, giá bán 500 USD . Ảnh: Clicks.

Gạch Lego gắn chip . Có tên Smart Brick, đây là những viên gạch 2x4 cổ điển, tích hợp máy tính thu nhỏ với cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng và Bluetooth. Khi tiếp xúc với thẻ NFC, mô hình phù hợp hoặc với Smart Brick khác, viên gạch sẽ phát sáng cùng âm thanh. Ví dụ trong bộ sưu tập Star Wars sắp tới (giá từ 70 USD ), viên gạch có thể phát ra tiếng động cơ tàu và âm thanh của kiếm ánh sáng (lightsaber). Hãng nhấn mạnh các viên gạch có thể sạc không dây, dùng chip ASIC tùy biến, không có AI hay camera để đảm bảo quyền riêng tư. Ảnh: Lego.

Máy tính tích hợp trong bàn phím . HP Eliteboard G1a là mẫu máy tính độc đáo khi tích hợp toàn bộ linh kiện trong chiếc bàn phím. Người dùng chỉ cần kết nối thiết bị với màn hình ngoài (tối đa 2 màn hình 4K) để sử dụng như máy tính hoàn chỉnh. So với các mẫu như Raspberry Pi 500, sản phẩm từ HP hỗ trợ đa dạng nhu cầu hơn với chip AMD Ryzen (từ AI 5 350 đến AI 7 370 Pro), RAM DDR5 tối đa 64 GB, SSD tối đa 2 TB. Thiết bị nặng 726 g, có thể bổ sung cảm biến vân tay và pin 35 Wh, dự kiến lên kệ vào tháng 3. Ảnh: HP.

Màn hình của iPhone Fold? Samsung Display gây chú ý khi trưng bày nguyên mẫu tấm nền OLED gập mới, không để lại vết hằn tại vị trí bản lề như những thế hệ trước. Dù nhanh chóng bị gỡ khỏi gian hàng, SamMobile mô tả tấm nền hoàn toàn phẳng khi so với màn hình trên Galaxy Z Fold7 (trái). Đại diện Samsung xác nhận đây là nguyên mẫu R&D, chưa có lộ trình thương mại hóa cụ thể. Tuy vậy, các tin đồn dự đoán công nghệ này có thể được áp dụng trên Galaxy Z Fold8 hoặc iPhone màn hình gập. Ảnh: Samsung Display.

Lenovo vẫn tham vọng với laptop cuộn . Tại CES 2026, Lenovo tiếp tục trình diễn nguyên mẫu laptop màn hình cuộn mới. Mang tên ThinkPad Rollable XD Concept, sản phẩm cho phép mở rộng không gian hiển thị từ 13,3 inch lên 15,9 inch theo chiều dọc. Điểm độc đáo khi một phần màn hình vòng ra ngoài về phía mặt lưng, cho phép hiển thị widget và thông tin cần thiết khi đóng nắp máy. Phần màn hình cong này trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, thiết kế mặt lưng trong suốt để lộ hệ thống cuộn bên trong. Ảnh: The Verge.

Wi-Fi 8 xuất hiện . Chỉ ít năm sau Wi-Fi 7, Wi-Fi 8 đã có mặt tại CES 2026. Nâng cấp lớn nhất trên thế hệ này xoay quanh độ ổn định, tiết kiệm năng lượng và duy trì kết nối liền mạch khi người dùng di chuyển. Tại triển lãm, Asus trình diễn nguyên mẫu router ROG NeoCore với thiết kế khối đa diện, không ăng-ten. Cả Broadcom và MediaTek cũng công bố các dòng chip Wi-Fi 8 mới cho thiết bị di động và gia đình. Dù vậy, các tiêu chuẩn xoay quanh Wi-Fi 8 chưa được Hội Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) phê chuẩn đến năm 2028. Ảnh: The Verge.

Robot hút bụi có thể leo cầu thang . Roborock Saros Rover sở hữu hệ thống bánh xe, chân linh hoạt để leo cầu thang. Thiết bị sở hữu cơ chế di chuyển mô phỏng loài ếch, cho phép nâng hạ cơ thể để leo và làm sạch bậc thang. Trình diễn tại triển lãm, robot mất chưa đầy 3 phút để leo 5 bậc thang, thể hiện khả năng lên dốc, nhảy qua gờ giữa các phòng. Roborock khẳng định sản phẩm có thể vận hành trên nhiều loại cầu thang phức tạp như xoắn ốc hay có mũi bậc. Tuy nhiên, sản phẩm hiện chỉ có chức năng hút bụi (chưa hỗ trợ lau nhà), chưa có ngày bán cụ thể. Ảnh: Roborock.

Ghế chơi game tích hợp loa, đèn RGB . Razer mang đến Project Madison, nguyên mẫu ghế chơi game tích hợp các công nghệ như đèn RGB, hệ thống loa đạt chuẩn THX, hỗ trợ âm thanh không gian và phản hồi xúc giác nhờ 6 motor rung. Theo trải nghiệm của The Verge, hệ thống loa trên ghế cho hiệu ứng âm thanh vòm ấn tượng mà không cần tai nghe, kết hợp các rung động theo diễn biến game. Tuy nhiên, dải đèn RGB bị đánh giá thiếu thực tế với người dùng. Hiện Razer chưa công bố kế hoạch thương mại hóa sản phẩm, để ngỏ khả năng bán ra do chi phí sản xuất cao. Ảnh: The Verge.

