Xiaomi khánh thành siêu nhà máy gia dụng

Siêu nhà máy thứ 3 đánh dấu cột mốc quan trọng cho Xiaomi trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian R&D và vận chuyển.

Góc nhìn nhà máy thiết bị gia dụng thông minh. Ảnh: Xiaomi.

Ngày 28/10, giai đoạn đầu tiên của nhà máy thiết bị gia dụng thông minh Xiaomi chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động. Đây là công trình tự sở hữu thứ 3 của tập đoàn tại Vũ Hán.

Nhà máy này có diện tích hơn 2,7 triệu m2, được khởi công vào tháng 11/2024 và hoàn thành chỉ trong 11 tháng. Theo kế hoạch, công suất sản xuất tối đa hàng năm có thể đạt 7 triệu máy điều hòa, với giá trị sản lượng khoảng 14 tỷ NDT.

Bước tiến lớn cho thương hiệu

Lu Weibing, Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, cho biết việc hoàn thành nhà máy thiết bị gia dụng thông minh có thể đánh dấu rằng khâu sản xuất trong chiến lược “hệ sinh thái người - xe - nhà” của Xiaomi nay đã khép kín. Sau điện thoại thông minh và siêu xe, thiết bị gia dụng đã trở thành trụ cột thứ 3 giúp tập đoàn tự chủ trong hệ thống sản xuất của mình.

Khác với điện thoại hay ôtô, ngành điều hòa không khí là một thị trường đã phát triển ổn định suốt nhiều thập kỷ, được dẫn dắt bởi các ông lớn như Gree và Midea. Quyết định tự xây dựng nhà máy vào thời điểm này của Xiaomi là một phép thử phương thức sản xuất và năng lực tổ chức.

Shan Lianyu, Tổng giám đốc bộ phận Thiết bị gia dụng cỡ lớn của Xiaomi, nhấn mạnh rằng công ty muốn cạnh tranh bằng sản phẩm, công nghệ, dịch vụ và AI, không phải giá cả. Theo báo cáo của Goldman Sachs, nhờ lợi thế từ hệ sinh thái và mạng lưới phân phối để xây dựng vị thế dẫn đầu tại các thành phố cấp hai, thị phần Xiaomi có thể tăng lên 10% trong trung hạn.

Lễ khánh thành nhà máy của Xiaomi. Ảnh: Xinhua News.

Với sự gia tăng về sản lượng bán ra, mô hình gia công đơn thuần không còn đáp ứng được nhu cầu của Xiaomi về trải nghiệm sản phẩm, dữ liệu khép kín và khả năng linh hoạt của chuỗi cung ứng. Việc tự xây dựng nhà máy cho phép trực tiếp kiểm soát các quy trình cốt lõi, rút ngắn chu kỳ R&D, xây dựng hàng rào tích hợp từ nghiên cứu đến giao hàng.

Hiệu quả logistics cũng là một yếu tố then chốt dẫn đến quyết định xây dựng nhà máy riêng. Việc bố trí nhà máy hợp lý giúp rút ngắn thời gian giao hàng từ hai đến ba ngày. “Trong tương lai, Xiaomi cũng sẽ xây dựng các nhà máy tự sở hữu và hợp tác sản xuất tại từng khu vực, nhằm đồng bộ hóa giữa khâu logistics và sản xuất”, ông Shan nói.

Chưa thể “hạ bệ” người đi đầu

Tại Vũ Hán, Xiaomi đã xây dựng một nhà máy kết hợp giữa tốc độ và trí tuệ nhân tạo dành cho mảng thiết bị gia dụng. Nhà máy đạt tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn ngay từ lần đầu vượt 99%, sản xuất một chiếc điều hòa cao cấp chỉ trong 6,5 giây, với công suất hàng năm đạt 51 sản phẩm trên mỗi mét vuông diện tích.

Ding Shaojiang, chuyên gia phân tích chính của GKURC Industry and Economy Think Tank, cho rằng năng lực sản xuất thông minh đang trở thành yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt trong ngành thiết bị gia dụng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng đồng nhất, khả năng phản ứng nhanh và kiểm soát tỷ lệ sản phẩm lỗi với chi phí thấp do các hệ thống thông minh mang lại sẽ dần chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh về thị phần và biên lợi nhuận.

Theo Liu Bucheng, một chuyên gia trong lĩnh vực, cho rằng không chỉ riêng Xiaomi, đây là hướng phát triển tất yếu của toàn ngành. Trong thập kỷ qua, trình độ sản xuất của các doanh nghiệp thiết bị gia dụng Trung Quốc đã được nâng cao đáng kể.

Bên trong nhà máy tự động hóa cao của Midea. Ảnh: SCMP.

Các yếu tố như tự động hóa thông minh, số hóa, vận hành không người, và sản xuất xanh đã trở thành xu hướng chủ đạo, kéo theo sự ra đời của nhiều mô hình tiên tiến ngay cả trên quy mô toàn cầu. Qua đó, năng lực cạnh tranh của thiết bị gia dụng Trung Quốc được đảm bảo trên thị trường quốc tế ngay từ khâu sản xuất.

Tuy nhiên, xét về chiều sâu của chuỗi công nghiệp, Xiaomi vẫn đang đối mặt với những ràng buộc mang tính cấu trúc trong nỗ lực tạo đột phá ở thị trường điều hòa không khí.

Theo dữ liệu từ Guolian Minsheng Securities, năm 2024, Midea và Gree lần lượt chiếm 45% và 20% thị phần máy nén, trong khi thị phần điều hòa thành phẩm của họ là 31% và 22%, cho thấy mảng linh kiện thậm chí còn mạnh hơn cả sản phẩm hoàn chỉnh.

Tổ chức này công nhận các nhà sản xuất như Aux và Xiaomi đã đạt được tiến triển trong việc tự phát triển máy nén trong hai năm qua. Tuy nhiên, nỗ lực đó vẫn chưa đủ để làm lung lay lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực linh kiện.