Robot hình người Trung Quốc giá chỉ ngang iPhone

Với mức giá chỉ ngang ngửa smartphone flagship, robot hình người của hãng Trung Quốc này có thể dễ dàng được tiếp cận.

Bumi thực hiện các động tác nhảy múa thuần thục. Ảnh: Noetix.

Một robot hình người mới xuất hiện đã gây chú ý với công chúng nhớ mức giá chỉ ngang một con iPhone 17. Là sản phẩm của startup Trung Quốc Noetix Robotics, robot Bumi cao 94 cm, nặng 12 kg, với giá chỉ 10.000 tệ (khoảng 1.370 USD ).

Robot hình người này được thiết kế cho mục đích giáo dục và sử dụng trong gia đình, theo TechNode. Bumi có thể hỗ trợ người mới bắt đầu học lập trình và robotics thông qua giao diện kéo-thả trực quan, đồng thời tạo ra các chuỗi hoạt động hoặc phản ứng theo lệnh.

Trong video giới thiệu, bên cạnh công dụng giáo dục, Bumi có thể thực hiện một số động tác nhảy, đi lùi thuần thục. Dù không phải mô hình tiên tiến nhất từng được giới thiệu, mức giá của Bumi chỉ nhỉnh hơn một số smartphone flagship đôi chút. Trong khi đó, một số mẫu giá thấp nhưng vẫn chuyên dụng cho nghiên cứu/giáo dục bắt đầu ít nhất từ 6.000 USD như Unitree R1.

Mức giá này khiến giúp robot trở nên dễ tiếp cận hơn hẳn với những người đam mê công nghệ. Nhiều người hy vọng đây cũng là dấu hiệu cho thấy các phiên bản tiên tiến hơn trong tương lai sẽ ngày càng có giá phải chăng.

Thị trường robot hình người đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới. Các startup và những công ty lớn đang đầu tư mạnh tay để chạy đua trở thành đơn vị đầu tiên sản xuất hàng loạt mẫu tiên tiến.

Nhiều lĩnh vực tiềm năng robot có thể làm việc cùng con người bao gồm môi trường công nghiệp, hoặc thực hiện các nhiệm vụ trong viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ngành khách sạn cũng là một lĩnh vực các robot có thể phát huy hiệu quả.

Một số đơn vị cũng đang thử nghiệm ý tưởng đưa robot hình người vào đời sống gia đình. Gần đây, công ty Figure (Mỹ) đã ra mắt thiết kế robot có khả năng thực hiện nhiều công việc như gấp quần áo, dọn dẹp và thậm chí phục vụ đồ uống.

Tuy nhiên, trước khi có thể phổ biến rộng rãi, các kỹ sư cần tiếp tục cải thiện hiệu suất của robot, đặc biệt là khả năng xử lý và thao tác với các vật thể. Một công ty Mỹ mang tên Boston Dynamics đang tập trung nghiên cứu lĩnh vực này.

Các đột phá được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong năm tới, được thúc đẩy bởi công nghệ phát triển nhanh chóng như trí tuệ nhân tạo, giúp robot xử lý thông tin và học kỹ năng mới hiệu quả hơn.

Noetix dự kiến bán ra sản phẩm của mình vào cuối năm nay. Nhưng hiện vẫn chưa rõ Bumi sẽ được phân phối đến thị trường toàn cầu hay chỉ giới hạn tại Trung Quốc.