Quân bài chiến lược của Xiaomi ở Việt Nam

Xiaomi áp đảo ở phân khúc giá rẻ nhưng ít lợi thế ở các dòng flagship tại Việt Nam. Dòng T trở thành model quan trọng nhất của hãng này để đưa người dùng lên lựa chọn cao hơn.

Xiaomi 15T Pro, giá gần 20 triệu đồng ở Việt Nam.

Xiaomi có nhiều quý xếp thứ 2 tại Việt Nam về lượng bán. Động lực chính của hãng này vẫn đến từ nhãn hiệu con Redmi. Những mẫu điện thoại giá 3-7 triệu đồng, cấu hình vượt trội giúp công ty chiếm không ít thị phần.

Tuy nhiên, khi thương hiệu “lớn” lên, mục tiêu cuối cùng vẫn là bán được flagship.Samsung, Oppo, Vivo, Honor đều nhắm đến phân khúc này, khi Táo khuyết mỗi mùa mở bán iPhone mới đạt doanh thu đến hàng trăm nghìn máy tại Việt Nam.

Xiaomi trong lần đầu lấy vị trí số 2 tại Việt Nam của Oppo hồi 2022. Ảnh: Canalys.

Các nhà sản xuất này tìm cách chuyển dịch dần khách hàng dùng smartphone bình dân, lên những lựa chọn cao hơn, với mục tiêu cuối cùng là flagship giá trên 20 triệu đồng. Đến hiện tại, chưa hãng nào thật sự thành công khi Apple vẫn chiếm hơn 90% thị phần flagship.

Với Xiaomi, dòng T cận cao cấp trở thành chiếc điện thoại quan trọng nhất của họ tại Việt Nam. Sản phẩm này sẽ phản ánh hiệu quả chiến lược dài hạn và khả năng tăng trưởng flagship trong tương lai gần.

Cơ hội của tay chơi mới

Tại Việt Nam, các hãng Android thường chiếm thị phần cao hơn Apple, nhưng giá lên cao, tỉ trọng sản phẩm Táo khuyết càng tăng. Điều này phản ánh khi người dùng trả nhiều tiền hơn cho điện thoại, họ không tiếp tục dùng hãng trước đó, mà chuyển sang iPhone.

Đây là nghịch lý mà Samsung, Oppo dù từng bán được rất nhiều điện thoại ở Việt Nam nhưng không tìm được lời giải.

Nhờ cấu hình cao, Xiaomi ít mất người dùng hơn các hãng Android khác.

Lý do đơn giản đến từ giá bán. Điện thoại rẻ tiền thường có cấu hình thấp, chất lượng phần cứng trung bình và ít được hãng hỗ trợ phần mềm. Điều này làm giảm trải nghiệm khách hàng sau thời gian dài sử dụng. Đến khi mua sản phẩm mới, họ không muốn dùng lại hãng trước đó.

Apple không lo ảnh hưởng khi hãng chỉ có điện thoại đắt tiền. Trong khi đó, Xiaomi ít chịu tác động từ vấn đề này hơn các đối thủ Android nhờ máy cấu hình cao. Phần mềm của hãng cũng hỗ trợ tốt thiết bị giá thấp, đồng nhất trải nghiệm với dòng đắt tiền hơn. Như vậy, tỉ lệ người dùng rời bỏ ít hơn.

Hãng này cũng cố gắng xây dựng cộng đồng người dùng, tăng tính trung thành. Đây là những lợi thế mất nhiều năm xây dựng.

Nhóm Xiaomi Fan sau khi dùng Redmi/Redmi Note sẵn sàng chuyển lên dòng Xiaomi 15T hoặc 15T Pro giá gần 20 triệu đồng để lấy trải nghiệm tốt hơn. Trên model này, hãng Trung Quốc cũng duy trì các giá trị tốt hơn đối thủ để khách hàng thấy mình mua được “món hời”.

Át chủ bài

Ngoài cấu hình dùng chip Dimensity 9400+ cao hơn đối thủ, chiếc Xiaomi 15T Pro có thiết kế khác hẳn so với các mẫu Redmi. Chất lượng hoàn thiện cũng cao hơn một bậc. Các phiên bản màu sắc đậm ánh kim cũng cố thể hiện đây là sản phẩm đắt tiền, thoát khỏi định vị bình dân thường bị gắn với thương hiệu.

Nhà sản xuất dùng loại màn hình chất lượng cao, pin lớn hay chống nước để thuyết phục người dùng. Hãng mang cả camera Leica, vốn chỉ có trên flagship xuống dòng T. Trang bị phần cứng máy ảnh cũng rất tốt với ống kính chính kích thước lớn và telephoto 5x.

Chất lượng hình ảnh từ Xiaomi 15T Pro vẫn thấp hơn mẫu Ultra, nhưng không khác nhiều máy Xiaomi 15 tiêu chuẩn. Tông màu đậm, nhiều tương phản dần được hiệu chỉnh cho màu da người châu Á dễ chịu hơn. Thuật toán từ Leica vẫn thể hiện nhiều cảm xúc khi chụp cảnh.Máy được nâng cấp lớn về chức năng quay, ghi hình không bị giật khi thiếu sáng và hỗ trợ chuẩn LOG.

Xiaomi rũ mác camera kém từ khi kết hợp với Leica.

Từ phiên bản tập trung vào cấu hình cao, dòng T dần thay đổi thành bước chuyển giữa Redmi và flagship Xiaomi. Khác biệt từ sản phẩm nằm ở những điểm người dùng khó thấy qua thông số. Mẫu Xiaomi 15T Pro có loa ngoài hay rung phản hồi rất tốt, sạc siêu nhanh và pin dùng 2 ngày.

Bài toán phải giải

Ở tầm giá này, Xiaomi 15T Pro phải đối diện với không ít đối thủ. Sản phẩm có lợi thế khi đặt cạnh Oppo Reno 14 Pro, Vivo V60 hay Galaxy S25 FE khi sở hữu cấu hình, trang bị cao hơn một bậc. Trải nghiệm phần mềm, ứng dụng của các model Android này cũng không có nhiều khác biệt.

Tuy nhiên, gần 20 triệu đồng, khách hàng dễ bị phân vân với các mẫu iPhone đời cũ. Apple đang bán cả iPhone 16, iPhone 16 Plus chính hãng. Ngoài ra, iPhone 16 Pro giảm giá cũng tiệm cận phân khúc Xiaomi 15T Pro. Các máy nói trên chạy iOS, có hệ sinh thái Táo khuyết hỗ trợ.

Xiaomi cũng có giao diện người dùng Xiaomi HyperOS riêng, hiện cài sẵn là bản 2.0, sẽ có nâng cấp lên 3.0 trong thời gian tới. Giao diện mới cung cấp thêm chức năng đảo động như iPhone cùng bộ chuyển cảnh mượt hơn, giải quyết điểm trừ bị người dùng Việt Nam phàn nàn thời gian qua.

Dòng T là thuốc thử cho hãng Trung Quốc khi tiến lên phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, khi người dùng mua một chiếc Xiaomi 15T Pro giá gần 20 triệu đồng, người dùng kỳ vọng có thêm nhiều chức năng độc quyền hơn.

Chiến lược duy trì trải nghiệm đồng nhất trên các dòng máy, từ giá rẻ đến cao cấp, khiến hãng Trung Quốc giới hạn chức năng có thể bổ sung. Bộ Hyper AI và camera Leica là những trang bị nổi bật nhất. Trong đó, các tính năng AI của Xiaomi hiện tương đối đầy đủ, tương đồng với công cụ cài sẵn trên máy Samsung Galaxy hay Oppo Reno.

Tổng thể, Xiaomi 15T Pro là bước hãng cho người dùng làm quen, trả thêm tiền để lấy chất lượng hoàn thiện, chức năng chụp ảnh cao cấp, bên cạnh một cấu hình vượt trội.

Theo công bố của nhà sản xuất, dòng này bán tốt hơn đời trước khoảng 150%. Đây là dấu hiệu tích cực hiếm hoi trên cho các hãng Android tại Việt Nam, khi Samsung dần đuối sức trước Apple ở phân khúc đắt tiền.