Amazon bán tháo flycam DJI

Dòng drone phân khúc khởi đầu của DJI được Amazon hạ giá rao bán khi những lệnh cấm của Mỹ được đưa ra gần đây.

DJI Mini 4K với thiết kế và khối lượng tối ưu. Ảnh: Amazon.

DJI Mini 4K là một sản phẩm cho người mới bắt đầu sử dụng drone nhưng ngại chi phí cũng như phải đăng ký với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Khối lượng drone chưa tới 249 gram, dưới ngưỡng phải đăng ký tại hầu hết quốc gia, phù hợp cho người dùng phổ thông muốn ghi lại cảnh quay 4K chuẩn điện ảnh nhưng không cần lo thủ tục rườm rà.

Hiện tại, Amazon đang giảm giá chiếc drone này từ 299 xuống chỉ còn 239 USD cho thành viên Prime, được xem là mức thấp nhất từ trước đến nay. DJI cũng cung cấp các gói đi kèm hai hoặc ba pin với giá ưu đãi, bù cho thời lượng pin tối đa thông thường là 31 phút.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đưa ra lệnh cấm nhập khẩu một số mẫu flycam của DJI. Ngày 17/10, công ty thông báo tới các nhà phân phối rằng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đang viện dẫn Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức đối với người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA) để giữ lại một số mẫu drone, không cho thông quan vào Mỹ.

Theo Reuters, DJI khẳng định không cưỡng bức lao động ở bất kỳ giai đoạn nào trong quy trình sản xuất, cũng như cung cấp các tài liệu chứng minh việc tuân thủ Đạo luật UFLPA. Họ cho rằng điều này nằm trong nỗ lực rộng hơn của Bộ An ninh Nội địa nhằm kiểm tra nguồn gốc các sản phẩm từ Trung Quốc.

Các nhà lập pháp Mỹ từ lâu đã bày tỏ lo ngại rằng drone của DJI tiềm ẩn rủi ro về truyền dữ liệu, giám sát và an ninh quốc gia. Tháng trước, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu cấm các drone mới của DJI hoạt động tại Mỹ, và đang chờ Thượng viện xem xét.

Cùng thời gian đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đang lấy ý kiến về việc có nên áp đặt các hạn chế đối với drone Trung Quốc. Điều này trên thực tế sẽ dẫn đến lệnh cấm chúng tại Mỹ, tương tự các biện pháp đang được đề xuất đối với xe sản xuất tại Trung Quốc.

“Chúng tôi đang xem xét các loại drone sử dụng thiết bị, chip và phần mềm có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nga", Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nói với CNBC.

DJI giữ vai trò gần như thống trị tuyệt đối trong thị trường drone Mỹ, với gần 50%, có khi lên đến 70-80% thị phần. Các thiết bị không chỉ bán để giải trí, mà còn phục vụ phân khúc thương mại, tiêu dùng và thậm chí cả ứng dụng công cộng.

Một số sản phẩm nổi tiếng khác của hãng như camera chống rung cầm tay Osmo Pocket 3 đã được thay đổi mã vạch để bán trong thị trường Mỹ. Do là sản phẩm của công ty Trung Quốc, sắp tới người dùng phải trả mức thuế cao 799 USD và có khả năng bị cấm nhập khẩu.