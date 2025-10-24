Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump 'khoe lời' sau khoản đầu tư vào Intel

  • Thứ sáu, 24/10/2025 07:19 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tổng thống Donald Trump cho biết nước Mỹ đã thu về hàng chục tỷ USD lợi nhuận sau khi đầu tư vào Intel, một công ty đang gặp khó khăn và phải tái cấu trúc trong thời gian qua.

Chính phủ Mỹ và SoftBank nắm 10% cổ phần của Intel. Ảnh: Bloomberg.

Theo đó, vào cuối tháng 8, chính phủ Mỹ cùng SoftBank đã mua lại khoảng 10% cổ phần của Intel. Thời điểm đó, vốn hóa thị trường của Intel chỉ khoảng 107 tỷ USD. Đến nay, con số này đã tăng lên 181 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 73 tỷ USD, mang lại lợi nhuận lớn cho cả công ty và phía chính phủ Mỹ.

“Tôi nghĩ nước Mỹ đã kiếm được khoảng 40 tỷ USD kể từ khi tôi thực hiện thương vụ lớn đó. Intel đến và tôi nói rằng Chính phủ nên sở hữu 10% công ty của các anh. Và họ đã đồng ý. Cổ phiếu của họ tăng mạnh, chúng tôi kiếm được 30-40 tỷ USD, còn họ cũng được hưởng lợi rất lớn”, Tổng thống Trump nói với Fox News.

Khi thương vụ diễn ra, cổ phiếu Intel được giao dịch dưới giá trị sổ sách, một dấu hiệu cho thấy tài sản của công ty có giá trị cao hơn vốn hóa thị trường. Tuy nhiên, Intel khi đó vẫn gặp nhiều khó khăn sau các quý thua lỗ liên tiếp và chịu ảnh hưởng từ danh tiếng suy giảm.

Gã khổng lồ ngành chip từng tận dụng thành công các xu hướng lớn như 5G, điện toán đám mây hay điện toán hiệu năng cao (HPC). Tuy nhiên, công ty đã chậm chân trong làn sóng AI. Dù vậy, công ty vẫn cung cấp lượng lớn CPU cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng viễn thông toàn cầu.

Intel hiện vẫn là nhà sản xuất CPU lớn nhất thế giới, dù đã mất dần thị phần vào tay AMD. Công ty đang nỗ lực tái thiết hoạt động, phát triển các nút sản xuất mới trong 4 năm và chuẩn bị sản xuất hàng loạt chip theo quy trình 18A. Một phần dây chuyền cũng đã được chuyển từ TSMC về các nhà máy nội địa.

Sau khoản đầu tư của chính phủ Mỹ, Intel ký thỏa thuận chiến lược với Nvidia. Theo đó, công ty sẽ cung cấp CPU cho các nền tảng AI của Nvidia và nhận 5% cổ phần từ đối tác này.

Giới phân tích cho rằng việc Washington hỗ trợ Intel không chỉ nhằm mục tiêu tài chính, nó còn mang ý nghĩa chiến lược. Đây là công ty Mỹ duy nhất có khả năng sản xuất chip logic tiên tiến, yếu tố quan trọng cho lĩnh vực AI, quốc phòng và an ninh quốc gia.

Việc củng cố vị thế của Intel là bước đi nhằm đảm bảo năng lực sản xuất chip trong nước, giảm phụ thuộc vào TSMC và Samsung, đồng thời duy trì lợi thế công nghệ của Mỹ trước Trung Quốc.

Minh Hoàng

