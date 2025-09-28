Intel cầu cứu Apple

Intel được cho đã tiếp cận Apple để tìm kiếm khoản đầu tư mới, một phần trong kế hoạch vực dậy công ty chip biểu tượng của Mỹ.

CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Bloomberg.

Intel được cho đã tiếp cận Apple, tìm kiếm nguồn đầu tư nhằm vực dậy công ty. Theo nguồn tin từ Bloomberg, các cuộc thảo luận vẫn trong giai đoạn đầu, có thể thay đổi hoặc hủy bỏ.

Trước đó, Nvidia công bố đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chip máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu. Hồi tháng 8, tập đoàn SoftBank của Nhật Bản cũng công bố đầu tư 2 tỷ USD cho Intel trong nỗ lực mở rộng hoạt động tại Mỹ.

Nếu trở thành sự thật, thỏa thuận với Apple là minh chứng rõ nhất cho chiến lược vực dậy Intel. Nguồn tin từ Bloomberg cho biết Intel cũng liên hệ một số công ty khác để tìm kiếm đầu tư và hợp tác.

Trong quá khứ, Apple là khách hàng lâu năm của Intel, trước khi chuyển sang dùng chip xử lý nội bộ cho máy tính năm 2020. Tuy vậy, khả năng Táo khuyết quay lại dùng chip Intel rất thấp. Hiện tại, những thế hệ chip mới trên iPhone và Mac được sản xuất bởi TSMC.

Dưới sự hậu thuẫn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, CEO Lip-Bu Tan đang tìm cách lấy lại vị thế cho Intel. Hồi tháng 8, Mỹ đã mua khoảng 10% cổ phần nhà sản xuất chip. Intel được xem là một phần quan trọng của chiến lược tăng cường sản xuất trong nước.

Kể cả được hỗ trợ tài chính, Intel vẫn đối diện nhiều khó khăn. Ngoài đánh mất thị phần vào tay đối thủ, công ty còn chậm chân trong lĩnh vực AI, thế mạnh của Nvidia. Tình hình tài chính bất ổn khiến Intel sa thải nhân viên, hoãn kế hoạch mở rộng nhà máy.

Sau khi nhận hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, các nhà đầu tư lạc quan hơn về tương lai của Intel. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 60% từ đầu tháng 8.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

Sau triều đại cựu CEO Pat Gelsinger, Intel tiếp tục theo đuổi chiến lược sản xuất dù thận trọng hơn. Vào tháng 7, Lip-Bu Tan cho biết công ty chỉ triển khai quy trình sản xuất mới nhất, mang tên 14A nếu khách hàng cam kết sử dụng.

Apple và Intel là đối tác lâu năm. Tương tự Intel, Táo khuyết cũng thể hiện cam kết đầu tư vào Mỹ, kể cả khi phần lớn hoạt động sản xuất vẫn diễn ra ở nước ngoài.

Trong một sự kiện tại Nhà Trắng hồi tháng 8, Apple công bố kế hoạch đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ trong 4 năm, tăng so với mức cam kết 500 tỷ USD trước đó. Trọng tâm của kế hoạch là khoản đầu tư 2,5 tỷ USD vào Corning, nhà cung cấp kính cường lực lâu năm của Apple.

Chia sẻ với MC Jim Cramer của CNBC, CEO Tim Cook cho biết các động thái của Apple sẽ khuyến khích nhiều công ty khác mạnh dạn đầu tư, tạo ra “hiệu ứng domino”.

Khi được hỏi về Intel, Cook cho biết sự cạnh tranh sẽ giúp ngành sản xuất chip tốt hơn. Ông cũng bày tỏ “rất muốn Intel trở lại”.