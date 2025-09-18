Thương vụ gây chấn động ngành chip

Nvidia xác nhận sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel để phát triển chip PC và trung tâm dữ liệu, tạo thách thức lớn cho AMD và có thể ảnh hưởng đến vị thế của TSMC.

Việc Nvidia đầu tư vào Intel giúp cả hai công ty tận dụng thế mạnh công nghệ của nhau. Ảnh: Reuters.

Nvidia vừa thông báo đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, hỗ trợ nhà sản xuất chip Mỹ đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, Nvidia không cam kết trao cho Intel hợp đồng sản xuất quan trọng.

Khoản đầu tư này có thể tạo ra một liên minh quan trọng của hai ông lớn ngành chip, gây áp lực cho các đối thủ cạnh tranh. Thỏa thuận bao gồm kế hoạch Intel và Nvidia cùng phát triển chip PC và trung tâm dữ liệu.

Cổ phiếu Intel tăng vọt 12% trong giao dịch trước giờ mở cửa, trong khi Nvidia tăng 2%. Nvidia sẽ trả 23,28 USD cho mỗi cổ phiếu Intel, thấp hơn một chút so với mức đóng cửa 24,9 USD hôm 17/9.

Mức giá này cao hơn con số 20,47 USD mà chính phủ Mỹ đã trả cho 10% cổ phần Intel tháng trước. Nvidia sẽ trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, sở hữu khoảng 4% công ty sau khi phát hành cổ phiếu mới.

Sự hỗ trợ từ Nvidia mở ra cơ hội mới cho Intel sau nhiều năm nỗ lực tái cấu trúc không thành công. Intel từng là biểu tượng của ngành chip, nhưng vài năm trở lại đây tụt lại phía sau trong công nghệ sản xuất chip.

Công ty đã bổ nhiệm CEO mới Lip-Bu Tan vào tháng 3. Ông Tan cam kết làm cho hoạt động của Intel tinh gọn và chỉ xây dựng năng lực nhà máy khi có nhu cầu tương ứng.

Theo Reuters, một chi tiết quan trọng là thương vụ này không quy định Intel sẽ sản xuất chip cho Nvidia. Hầu hết các nhà phân tích tin rằng để mảng foundry của Intel tồn tại, họ cần giành được khách hàng lớn như Nvidia, Apple, Qualcomm hoặc Broadcom.

Thương vụ này bổ sung vào nguồn vốn tích lũy của Intel sau khi công ty nhận 2 tỷ USD từ Softbank và 5.7 tỷ USD từ chính phủ Mỹ. David Zinsner, Giám đốc tài chính Intel, cho biết công ty đang ở "vị thế tài chính tốt" và không cần thêm vốn cho đến khi có nhu cầu lớn cho quy trình 14A.

Theo thỏa thuận, Intel sẽ thiết kế bộ xử lý trung tâm dữ liệu tùy chỉnh để Nvidia đóng gói với chip AI GPU. Công nghệ độc quyền của Nvidia sẽ cho phép chip Intel và Nvidia giao tiếp với tốc độ cao hơn.

Những kết nối tốc độ cao này là yếu tố phân biệt quan trọng trên thị trường AI vì nhiều chip phải được kết nối để hoạt động như một khối xử lý dữ liệu khổng lồ.

Hiện tại, máy chủ AI bán chạy nhất của Nvidia chỉ đạt được tốc độ kết nối cao nhất khi sử dụng chip của chính Nvidia. Thương vụ này sẽ đưa Intel lên vị thế ngang bằng, giúp họ có cơ hội kiếm tiền từ mỗi máy chủ Nvidia.

Chip kết hợp Nvidia-Intel có thể tạo thách thức cạnh tranh lớn cho AMD đang phát triển máy chủ AI riêng, và Broadcom cũng có công nghệ kết nối chip và hỗ trợ các công ty như Google phát triển chip AI.

Đối với thị trường tiêu dùng, Nvidia sẽ cung cấp cho Intel chip đồ họa tùy chỉnh để Intel đóng gói với bộ xử lý PC với cùng kết nối tốc độ cao. Điều này có thể mang lại lợi thế trước các đối thủ như AMD.

Đến nay, kiến trúc x86 của Intel vẫn có thị phần lớn ở cả mảng máy chủ, trung tâm dữ liệu và máy tính cá nhân.

"Sự hợp tác lịch sử này kết nối chặt chẽ chip AI và điện toán tăng tốc của Nvidia với CPU Intel và hệ sinh thái x86 rộng lớn", CEO Nvidia Jensen Huang cho biết.