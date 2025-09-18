Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Huawei thách thức Nvidia

  • Thứ năm, 18/9/2025 18:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huawei ra mắt công nghệ SuperPod, có thể liên kết hơn 15.000 chip AI Ascend, với mục tiêu cạnh tranh giải pháp NVLink và giảm phụ thuộc vào phần cứng Nvidia.

Huawei tìm kiếm giải pháp mới để giảm phụ thuộc vào Nvidia. Ảnh: Bloomberg.

Huawei Technologies vừa giới thiệu giải pháp mới nhất nhằm tăng sức mạnh tính toán cho các hệ thống AI, trong nỗ lực thách thức công nghệ từ Nvidia.

Trong thông cáo phát đi ngày 12/9, tập đoàn công nghệ đặt có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết công nghệ SuperPod có khả năng kết nối tới 15.488 card đồ họa trang bị chip AI Ascend do Huawei phát triển. Công ty cũng tiết lộ đã xây dựng một cụm siêu máy tính với sức mạnh tổng hợp từ khoảng 1 triệu card đồ họa.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ lớn hạn chế sử dụng chip Nvidia RTX Pro 6000D, dòng card đồ hoạ cho máy trạm có thể ứng dụng cho AI. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của chính quyền nước này nhằm giảm sự phụ thuộc vào phần cứng từ Mỹ và thúc đẩy các giải pháp trong nước.

SuperPod được đánh giá là nỗ lực nâng cấp để đối đầu với NVLink, công nghệ kết nối tốc độ cao giữa các chip của Nvidia. Điều này đặc biệt quan trọng đối với Huawei, bởi chip Ascend tiên tiến nhất của hãng vẫn chưa đạt hiệu năng ngang bằng sản phẩm AI cao cấp từ Nvidia.

Thay vì tập trung vào sức mạnh của từng chip, Huawei chọn cách kết hợp nhiều bộ xử lý lại thành cụm để bù đắp hạn chế. Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi từng thừa nhận với Nhân dân Nhật báo rằng Huawei còn tụt hậu so với Mỹ về sản lượng và hiệu năng chip, nhưng “vẫn có thể đạt kết quả mong muốn nhờ điện toán theo cụm”.

Ngoài giải pháp kết nối chip, Huawei cũng công bố lộ trình ra mắt loạt chip AI Ascend mới trong 3 năm tới. Cụ thể, Ascend 950PR dự kiến trình làng đầu năm 2026, tiếp đến là Ascend 950DT cuối năm 2026, Ascend 960 cuối năm 2027 và Ascend 970 cuối năm 2028.

Với SuperPod và các dòng chip mới, ông lớn công nghệ Trung Quốc đang tìm cách củng cố vị thế trong lĩnh vực AI, nơi Nvidia được xem là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên, việc cạnh tranh trực tiếp vẫn là thách thức lớn khi khoảng cách về sức mạnh chip đơn lẻ giữa 2 bên chưa thể rút ngắn trong ngắn hạn.

Minh Hoàng

Giải pháp mới của Huawei Huawei Huawei Nvidia SuperPod AI Ascend NVLink Chip

  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

Đọc tiếp

